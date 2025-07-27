FiyatlarBölümler
COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc

214.45 USD 5.47 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COOP fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 211.00 ve Yüksek fiyatı olarak 222.27 aralığında işlem gördü.

Mr. Cooper Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
211.00 222.27
Yıllık aralık
84.68 234.73
Önceki kapanış
219.92
Açılış
217.78
Satış
214.45
Alış
214.75
Düşük
211.00
Yüksek
222.27
Hacim
1.595 K
Günlük değişim
-2.49%
Aylık değişim
17.03%
6 aylık değişim
79.23%
Yıllık değişim
133.73%
