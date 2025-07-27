Dövizler / COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc
214.45 USD 5.47 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COOP fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 211.00 ve Yüksek fiyatı olarak 222.27 aralığında işlem gördü.
Mr. Cooper Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
211.00 222.27
Yıllık aralık
84.68 234.73
- Önceki kapanış
- 219.92
- Açılış
- 217.78
- Satış
- 214.45
- Alış
- 214.75
- Düşük
- 211.00
- Yüksek
- 222.27
- Hacim
- 1.595 K
- Günlük değişim
- -2.49%
- Aylık değişim
- 17.03%
- 6 aylık değişim
- 79.23%
- Yıllık değişim
- 133.73%
21 Eylül, Pazar