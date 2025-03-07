- Genel bakış
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due
CCIA fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.06 ve Yüksek fiyatı olarak 25.11 aralığında işlem gördü.
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CCIA haberleri
Sıkça sorulan sorular
CCIA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hisse senedi 25.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.06 - 25.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.06 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 69 değerine ulaştı. CCIA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hisse senedi temettü ödüyor mu?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hisse senedi şu anda 25.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.83% ve USD değerlerini izler. CCIA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
CCIA hisse senedi nasıl alınır?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hisselerini şu anki 25.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.11 ve Ask 25.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 69 ve günlük değişim oranı 0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CCIA fiyat hareketlerini takip edin.
CCIA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.97 - 27.45 ve mevcut fiyatı 25.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.11 veya Ask 25.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.06% ve 6 aylık değişim oranı -1.34% değerlerini karşılaştırır. CCIA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Carlyle Credit Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Carlyle Credit Income Fund hisse senedi yıllık olarak 27.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.97 - 27.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.06 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due performansını takip edin.
Carlyle Credit Income Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Carlyle Credit Income Fund (CCIA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.97 - 27.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CCIA fiyat hareketlerini izleyin.
CCIA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 25.06 ve yıllık değişim oranı -2.83% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 25.06
- Açılış
- 25.06
- Satış
- 25.11
- Alış
- 25.41
- Düşük
- 25.06
- Yüksek
- 25.11
- Hacim
- 69
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- -1.34%
- Yıllık değişim
- -2.83%
