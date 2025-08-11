FiyatlarBölümler
Dövizler / ATNF
ATNF: 180 Life Sciences Corp

7.04 USD 0.57 (7.49%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATNF fiyatı bugün -7.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.29 ve Yüksek fiyatı olarak 7.24 aralığında işlem gördü.

180 Life Sciences Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.29 7.24
Yıllık aralık
0.65 17.75
Önceki kapanış
7.61
Açılış
6.85
Satış
7.04
Alış
7.34
Düşük
6.29
Yüksek
7.24
Hacim
13.620 K
Günlük değişim
-7.49%
Aylık değişim
137.84%
6 aylık değişim
506.90%
Yıllık değişim
297.74%
21 Eylül, Pazar