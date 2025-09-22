FiyatlarBölümler
Dövizler / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E

33.90 USD 0.09 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKC fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.53 ve Yüksek fiyatı olarak 33.90 aralığında işlem gördü.

EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.53 33.90
Yıllık aralık
29.04 46.95
Önceki kapanış
33.99
Açılış
33.53
Satış
33.90
Alış
34.20
Düşük
33.53
Yüksek
33.90
Hacim
3
Günlük değişim
-0.26%
Aylık değişim
-2.64%
6 aylık değişim
14.03%
Yıllık değişim
-17.16%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki