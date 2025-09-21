Dövizler / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026
2.1600 USD 0.0400 (1.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARBKL fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.9306 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2200 aralığında işlem gördü.
Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1.9306 2.2200
Yıllık aralık
1.2700 10.8700
- Önceki kapanış
- 2.2000
- Açılış
- 2.1700
- Satış
- 2.1600
- Alış
- 2.1630
- Düşük
- 1.9306
- Yüksek
- 2.2200
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- -1.82%
- Aylık değişim
- 43.05%
- 6 aylık değişim
- -68.70%
- Yıllık değişim
- -79.79%
21 Eylül, Pazar