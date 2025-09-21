FiyatlarBölümler
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

2.1600 USD 0.0400 (1.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARBKL fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.9306 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2200 aralığında işlem gördü.

Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.9306 2.2200
Yıllık aralık
1.2700 10.8700
Önceki kapanış
2.2000
Açılış
2.1700
Satış
2.1600
Alış
2.1630
Düşük
1.9306
Yüksek
2.2200
Hacim
13
Günlük değişim
-1.82%
Aylık değişim
43.05%
6 aylık değişim
-68.70%
Yıllık değişim
-79.79%
21 Eylül, Pazar