AMBI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ambipar Emergency Response Class A hisse senedi 1.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.09 - 1.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 816 değerine ulaştı. AMBI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Ambipar Emergency Response Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? Ambipar Emergency Response Class A hisse senedi şu anda 1.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -80.55% ve USD değerlerini izler. AMBI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AMBI hisse senedi nasıl alınır? Ambipar Emergency Response Class A hisselerini şu anki 1.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.20 ve Ask 1.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 816 ve günlük değişim oranı 10.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AMBI fiyat hareketlerini takip edin.

AMBI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Ambipar Emergency Response Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.72 - 7.12 ve mevcut fiyatı 1.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.20 veya Ask 1.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 44.58% ve 6 aylık değişim oranı -74.25% değerlerini karşılaştırır. AMBI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Ambipar Emergency Response hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Ambipar Emergency Response hisse senedi yıllık olarak 7.12 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.72 - 7.12). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ambipar Emergency Response Class A performansını takip edin.

Ambipar Emergency Response hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Ambipar Emergency Response (AMBI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.72 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.72 - 7.12 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AMBI fiyat hareketlerini izleyin.