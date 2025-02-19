Dövizler / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALTR fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.69 ve Yüksek fiyatı olarak 111.91 aralığında işlem gördü.
Altair Engineering Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
111.69 111.91
Yıllık aralık
77.41 113.12
- Önceki kapanış
- 111.69
- Açılış
- 111.80
- Satış
- 111.85
- Alış
- 112.15
- Düşük
- 111.69
- Yüksek
- 111.91
- Hacim
- 1.284 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 0.23%
- 6 aylık değişim
- 17.60%
- Yıllık değişim
- 29.67%
21 Eylül, Pazar