FiyatlarBölümler
Dövizler / ALTR
Geri dön - Hisse senetleri

ALTR: Altair Engineering Inc - Class A

111.85 USD 0.16 (0.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALTR fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.69 ve Yüksek fiyatı olarak 111.91 aralığında işlem gördü.

Altair Engineering Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

ALTR haberleri

Günlük aralık
111.69 111.91
Yıllık aralık
77.41 113.12
Önceki kapanış
111.69
Açılış
111.80
Satış
111.85
Alış
112.15
Düşük
111.69
Yüksek
111.91
Hacim
1.284 K
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
0.23%
6 aylık değişim
17.60%
Yıllık değişim
29.67%
21 Eylül, Pazar