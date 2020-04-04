ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa