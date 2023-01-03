Easy Point Auto

Algoritma motoru olarak bu Uzman Danışman, 5 yıllık gerçek zamanlı testlerden geçmiş EURUSD M15 çifti üzerinde başarılı bir stratejiye sahiptir. Bu strateji, uzun süre trend göstermeyen ve genlik dalgalanmaları olan düz çiftler için uygundur. Trend çiftlerini desteklemek için EA, algoritmayı bir trend moduna geçiren yerleşik bir TrendStrategy parametresine sahiptir.

Strateji, diğer çiftler için optimizasyon için kar, adım ve limitleri (ProfitModifier, StepModifier, LimitsModifier) düzenleyen parametrelerle desteklenir.

Strateji ilkesi:



Bu, tek bir algoritmaya sahip, ancak hesabın korunmasının yanı sıra mevduat üzerindeki yükü dağıtmak için farklı parametrelere sahip 100 Uzman Danışmandan oluşan bir settir. Tip - günlük hareket kısıtlamaları ve ayrıca pozisyonları tersine çevirmek için parametreler içeren ızgara tipi. Her sanal stratejinin kendi dengesi ve birlikte ortaya çıkan partiyi oluşturan kendi sanal pozisyonları vardır. Ve bir veya birkaç stratejinin (100 üzerinden) kaybıyla, Zararı Durdur'a benzer şekilde kısmi bir kapanış elde edilir.

Varsayılan ayarlar EURUSD M15 içindir. 5000 USD'den önerilen depozito. Aşağıdaki çiftler TrendStrategy=false modunda işlem yapmak için uygundur: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, NZDCAD, vb. mod için TrendStrategy=doğru şu çiftler uygundur: USDJPY, AUDUSD (?), EURGBP, EURJPY, GBPJPY (?), AUDNZD, AUDJPY, CHFJPY, NZDJPY, NZDCAD. Bir çiftle çalışan iki Uzman Danışman kurarken, farklı MagicNumber ayarlayın .

Ek özellikler:



Ayarları kaydetmek için dosyalara kaydetme sistemi vardır, arıza durumunda danışman otomatik olarak hesaplamaları yükleyecek ve çalışmaya devam edecektir (bu sistem yalnızca masaüstü olan terminallerde çalışır). Alım satımı durdurmak veya kendi takdirinize bağlı olarak pozisyonları kapatmak için grafikte bulunan butonları kullanabilirsiniz. Yüzde olarak hedefe ulaşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatma seçeneğini de kullanabilirsiniz, bu çoklu para birimi modunda faydalı olacaktır.



parametreler:

risk – risk (<5000 – risklilikte artış, >5000 – risklilikte azalma);

– risk (<5000 – risklilikte artış, >5000 – risklilikte azalma); sabit bakiye - hesaplamaların yapıldığı bakiye, 0 - hesabın tüm bakiyesi;

- hesaplamaların yapıldığı bakiye, 0 - hesabın tüm bakiyesi; Otomatik Düzeltme Dengesi - otomatik yakınlaştırma sabit bakiye ;

- otomatik yakınlaştırma ; VirtualMaxLots - sanal stratejinin maksimum lotu;

- sanal stratejinin maksimum lotu; Sanal Denge - sanal strateji dengesi;

- sanal strateji dengesi; Otomatik GMT – otomatik GMT;

– otomatik GMT; ManuelGMTOffset=2 – kendi zaman farkı;

– kendi zaman farkı; yaz saati – doğru - yaz saati, yanlış - kış saati. Bir test cihazı için gerekli.

– doğru - yaz saati, yanlış - kış saati. Bir test cihazı için gerekli. kayma - kayma;

- kayma; sihirli sayı - benzersiz numara;

- benzersiz numara; FIFO - FIFO'yu kullanın;

- FIFO'yu kullanın; Kar Değiştirici - stratejideki kar parametrelerini değiştirir (önerilen 0.5-3.0);



Adım Değiştirici - siparişler arasındaki adım parametrelerini değiştirir (önerilen 0,5-3,0) ;



Limit Değiştirici - limit parametrelerini değiştirir (önerilen 0,5-3,0) ;



Otomatik yeniden başlat - gerekli dengeye ulaşıldığında pozisyonların otomatik olarak kapatılması ve stratejilerin yeniden yüklenmesi;

- gerekli dengeye ulaşıldığında pozisyonların otomatik olarak kapatılması ve stratejilerin yeniden yüklenmesi; Yeniden Başlatma Yüzdesi - önceki değerden yeniden başlatma yüzdesi;

- önceki değerden yeniden başlatma yüzdesi; Zaman Filtresi – zaman filtresi; Saat Başlangıcı - Başlangıç saati Saat Sonu – bitiş saati (GMT'ye göre);

– zaman filtresi; - Başlangıç saati – bitiş saati (GMT'ye göre); Kapatın ve Hafta Sonundan Önce Hatırlayın – hafta sonundan önce pozisyonları kapatın ve hatırlayın;

– hafta sonundan önce pozisyonları kapatın ve hatırlayın; Hepsini Kapat ve DD'den Sonra Yeniden Başlat,% – tüm pozisyonları kapatın ve depozito yüzdesi olarak bir düşüşten sonra danışmanın işine devam edin;

– tüm pozisyonları kapatın ve depozito yüzdesi olarak bir düşüşten sonra danışmanın işine devam edin; SpreadLimit - yayılma sınırını puan olarak ayarlayın.

- yayılma sınırını puan olarak ayarlayın. Cuma günü Yavaş Kapanış - DOĞRU olduğunda, sanal stratejiler kârla kapatılmışsa Cuma günü ticarete başlamaz.

DOĞRU olduğunda, sanal stratejiler kârla kapatılmışsa Cuma günü ticarete başlamaz. Komisyon - işlemlerden komisyon iadesi.







