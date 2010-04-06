Outside Bar Trader EA gp
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.15
- Etkinleştirmeler: 7
OUTSIDE BAR TRADER EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı yüksek kaliteli bir gün içi işlem sistemidir!
Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 forex çifti için 8 Set_file mevcuttur! H1 timeframe!
Test ve işlem için EA Set_dosyalarını indirin:
İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü ve güçlü dış bar Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!
EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışır.
EA Özellikleri:
- EA aynı anda 6 çiftte (8 grafik) çalışabilir.
- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.
- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtreleri, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi vb.
- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.
- İşlem çiftleri: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).
- Zaman dilimi: H1.
- İşlem süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arıyor. Sistem işlem süresi boyunca emir açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile.
Nasıl kurulur:
- Önerilen 8 grafiği açın:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).
- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayarınız yerine VPS kullanın).
ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.
- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için dar spread'lere sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.
Sadece bu MQL5 sitesinde sunulan orijinal üründür.