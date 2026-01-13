RPG Gamers Trade Manager EA

Kanıtlanmış Uzman Danışman: Yatırım Şirketlerinin Zorluklarını Aşma ve Doğrulanmış Ödemeler

Bu Uzman Danışman, gerçek işlem koşulları altında yatırım şirketlerinin zorluklarını aşma ve doğrulanmış ödemeler üretme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. FundedNext Tek Adım Zorluklarının birçoğunu başarıyla geçti ve onaylanmış ödemeler aldı.





🔗 Doğrulanmış Ödeme Kanıtı

https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof





🔐 FundedNext Tek Adımlı Meydan Okuma Sertifikaları

• Sertifika 1

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==





• Sertifika 2

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==





• Sertifika 3

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==





👨‍💻 Geliştirici Geçmişi

7 yılı aşkın profesyonel deneyimimle, 285 Uzman Danışman geliştirdim ve uzmanlaştım. İçindekiler:





**İşlem Otomasyonu**





**Gelişmiş Risk Yönetimi**





**Prop Firm Kurallarına Uyumluluk**





Daha önce yalnızca Filipinler merkezli müşterilerle çalıştım. Ancak, Filipinler'deki SEC düzenlemeleri nedeniyle, artık geçerli düzenlemeler kapsamında izin verilen uluslararası müşteriler için yazılım geliştirme hizmetleri sunmaya odaklanıyorum.





⚠️ Önemli Yasal Uyarı

Bu ürün yalnızca işlem yazılımı ve otomasyon teknolojisi olarak sunulmaktadır.





Yatırım tavsiyesi verilmemektedir.





Fon yönetimi hizmeti verilmemektedir.





Kar garantisi verilmemektedir.





Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.





✅ Temel Özellikler

✔ Prop Firm Hazır EA Mantığı

✔ Dahili Risk Kontrolleri

✔ Otomatik Strateji Uygulaması

✔ Özel EA Geliştirme Mevcuttur





📩 İletişim (Yalnızca Uluslararası Müşteriler)

WhatsApp:

https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1





E-posta:

ephraimumpan8888@gmail.com