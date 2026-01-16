Black Chameleon Scalper

Black Chameleon dinamik fiyat tepkisi modeli üzerine inşa edilmiştir ve mevcut piyasa davranışına sürekli olarak uyum sağlar.

Piyasayı sabit durumlara sınıflandırmak yerine, gösterge şunlara odaklanır:

  • Kısa vadeli fiyat verimliliği
  • Momentum değişimleri
  • Piyasa baskısındaki hızlı değişiklikler
Bu, katı sınıflandırmalara bağlı kalmadan farklı piyasa ortamlarına doğal bir şekilde tepki vermesini sağlar.

Amaç, koşullar geliştikçe verimli bir şekilde tepki vermek ve sık ve kısa süreli fırsatları yakalamaktır.

Lansman Fiyatı Bildirimi:

Sadece ilk iki hafta geçerli olan $159 lansman fiyatından yararlanın.

Bu sürenin ardından fiyat $319 olarak güncellenecektir.

Uyum Faktörü

Bu, göstergenin davranışını doğrudan kontrol eden tek parametredir:

Daha yüksek değerler → daha agresif uyum, daha fazla sinyal
Daha düşük değerler → daha yumuşak davranış, daha az ve daha istikrarlı sinyal

Bu, kullanıcının göstergenin yeni piyasa koşullarına ne kadar güçlü tepki vereceğini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.

Sinyaller ve Güvenilirlik

▲ Ok → İşlem girişi
𖦏 Hedef simgesi → İşlem çıkışı

Sinyaller asla yeniden çizilmez veya yeniden hesaplanmaz.

Bir kez çizildikten sonra, grafik üzerinde kalıcı olarak kalırlar.

Başarı oranı şu temel alınarak hesaplanır:

  • Giriş çubuğunun açılış fiyatı
  • Çıkış çubuğunun açılış fiyatı

Simge ve Zaman Dilimleri

Piyasa uyumluluğu:

  • Forex
  • Altın
  • Kripto
  • Endeksler ve diğerleri

Gösterge, birden fazla zaman diliminde tutarlı bir performans sergiler.

Önerilen kullanım:

  • Çok kısa zaman dilimlerinden kaçının
  • M15 veya daha yüksek kullanın
  • En iyi performans H1’de

Temiz ve Sezgisel Tasarım

  • Her deneyim seviyesinde kolay kullanım için tasarlanmıştır
  • Kalabalık grafikler veya gereksiz göstergeler yok
  • Sadece girişler, çıkışlar ve temel bilgiler gösterilir
  • Tüm iç mantık ve karmaşıklık arka planda kalır
Önerilen ürünler
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Göstergeler
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT5 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Uzman Danışmanlar
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Yardımcı programlar
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Göstergeler
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Göstergeler
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Uzman Danışmanlar
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Smart Channels
Ivan Simonika
Göstergeler
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
Calculated
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Godfather
Ivan Simonika
Göstergeler
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
Trading with the Transition to quality indicator is as simple as possible, if a blue arrow appears on the chart pointing up, a buy deal is opened. In the same case, if you see a red arrow pointing down, open a sell order. That is, everything is as simple as possible, positions are closed according to the reverse scheme, that is, as soon as a signal is received to open an order in the opposite direction from your position. For example, you opened a long position (sell), close it when a red arro
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Göstergeler
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
Trend Sys, an indicator designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine the direction of the trend. The best way to trade Trend Sys is to enter the market when Trend Sys peaks and goes the other way. This is a sign of a trend reversal. I hope you enjoy this indicator and leave your comments to make it even better. Good luck and happy trading.
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Göstergeler
The indicator is like a mother-in-law, who talks often, talks a lot and often inappropriately. The indicator, in addition to giving us an entry signal on parameters which I will then list, monitors the trend of the hourly timeframe, OSMA to understand the entry direction, RSI to sense any overbought or oversold conditions from which to abstain, ATR for the volatility and ADX for the trend. Indicator not recommended for newbies. Only the human judgment of these parameters, combined with the entr
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
Göstergeler
Hızlı Çizgiler Aracı: Trend çizgileri ve dikdörtgenler oluşturmak için kullanışlı bir gösterge Quick Lines Tool, teknik analiz için hızlı ve verimli araçlara ihtiyaç duyan tüccarlar için tasarlanmış MetaTrader 4 için güçlü ve sezgisel bir göstergedir. Bu göstergeyle, grafik işaretleme sürecini optimize ederek trend çizgilerini, destek/direnç seviyelerini (AP/DW) ve dikdörtgenleri kolayca oluşturabileceksiniz. Gösterge, analizin doğruluğunu ve hızını artırmak isteyen hem yeni başlayanlar hem de
North Star EA
Zhongqu Wu
Uzman Danışmanlar
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Trend Sim
Ivan Simonika
Göstergeler
This is a professional Trend Sim indicator. The intelligent algorithm of the Trend Sim indicator accurately detects the trend, filters out market noise and generates input signals and exit levels. Functions with advanced statistical calculation rules improve the overall performance of this indicator. The indicator displays signals in a simple and accessible form in the form of arrows (when to buy and when to sell). Knowing the entry point of each of the currencies is very important for every f
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Göstergeler
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Göstergeler
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Cancer
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Uzman Danışmanlar
CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu Kılavuz ve ayar dosyaları : Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın Fiyat : Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar Mevcut kopyalar : 5 Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir, piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek. Yapay zeka destekli gelişmiş si
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Göstergeler
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
Göstergeler
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
Element 8
Vladimir Deryagin
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
Miraculous Göstergesi – Gann Dokuz Kareye Dayalı %100 Tekrarlamayan Forex ve İkili Araç Bu video, Forex ve İkili Opsiyon traderları için özel olarak geliştirilmiş son derece doğru ve güçlü bir ticaret aracı olan Miraculous Göstergesi 'ni tanıtıyor. Bu göstergeyi benzersiz kılan, efsanevi Gann Dokuz Karesi ve Gann Titreşim Yasası 'na dayanmasıdır; bu da onu modern ticarette mevcut en hassas tahmin araçlarından biri yapmaktadır. Miraculous Göstergesi tamamen tekrarlamaz ; yani mum kapandıktan son
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
F-16 Uçak Göstergesini tanıtıyoruz, ticaret deneyiminizi devrimleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir MT4 aracı. F-16 savaş uçağının eşsiz hızı ve hassasiyetinden ilham alan bu gösterge, finansal piyasalarda eşi benzeri olmayan performans sunmak için ileri algoritmalar ve son teknoloji teknolojileri bir araya getirir. F-16 Uçak Göstergesi ile gerçek zamanlı analiz sunarak yüksek doğruluklu ticaret sinyalleri üretirken rekabetin üzerine çıkacaksınız. Dinamik özellikleri, farklı varlık sınıf
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Göstergeler
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Göstergeler
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Göstergeler
OrderFlow Absorption – MT4 için Profesyonel Delta ve Absorpsiyon Sinyal Göstergesi OrderFlow Absorption ile gerçek emir akışı analizinin gücünü keşfedin – MetaTrader 4 için nihai delta histogramı ve absorpsiyon sinyal göstergesi. Fiyat hareketlerinin arkasında gerçekte neler olduğunu görmek isteyen traderlar için tasarlanan bu araç, piyasayı hareket ettiren gizli alım/satım baskısını ve absorpsiyon olaylarını ortaya çıkarır. Özellikler Delta Histogramı Görselleştirme:   Alım ve satım baskısını a
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Göstergeler
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika gibi daha düşük zaman dilimlerinde en iyi şekilde çalışır. Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Göstergeler
Everyone who purchases the Scalping signals M1 indicator receives a FREE BONUS — a fully automated Expert Advisor that trades based on the indicator’s signals. The indicator shows the arrows — the robot can execute the trades for you, following all signals and risk-management rules. Scalping signals M1 – a ready-made trend-following entry system for M1 Scalping signals M1 is an indicator that turns your chart into a clear action map: a colored trend channel shows the direction of the market, and
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Göstergeler
Başlık: BBMA Yapı Rehberi - BBMA Yapı Rehberi Açıklama: BBMA Yapı Rehberi, BBMA yapısının evrimini daha kolay ve verimli anlamak için tasarlanmış özel bir MQL4 göstergesidir. BBMA veya "Bollinger Bands Moving Average", "Bir Adım Önde" sloganıyla bilinir ve piyasa yapısını derinlemesine anlamanın önemini vurgular. BBMA Yapı Rehberi ile fiyat dalgalanmalarını tetikleyen temel piyasa yapı desenlerini hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu, daha bilinçli ve etkili ticaret kararları almanıza ya
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Göstergeler
GoldRush Trend Ok Sinyali GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar. 1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar. Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Göstergeler
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Göstergeler
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Göstergeler
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Göstergeler
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Göstergeler
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Göstergeler
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Göstergeler
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Göstergeler
The ZhiBiJuJi indicator analysis system uses a powerful internal loop to call its own external indicators, and then calls the analysis before and after the cycle. The data calculation of this indicator analysis system is very complicated (calling before and after the cycle), so the hysteresis of the signal is reduced, and the accuracy of the advance prediction is achieved. This indicator can be used in all cycles on MT4, and is most suitable for 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours. Buy:    
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt