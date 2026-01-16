Black Chameleon Scalper
- Göstergeler
- Pedro Potter
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Black Chameleon dinamik fiyat tepkisi modeli üzerine inşa edilmiştir ve mevcut piyasa davranışına sürekli olarak uyum sağlar.
Piyasayı sabit durumlara sınıflandırmak yerine, gösterge şunlara odaklanır:
- Kısa vadeli fiyat verimliliği
- Momentum değişimleri
- Piyasa baskısındaki hızlı değişiklikler
Bu, katı sınıflandırmalara bağlı kalmadan farklı piyasa ortamlarına doğal bir şekilde tepki vermesini sağlar.
Amaç, koşullar geliştikçe verimli bir şekilde tepki vermek ve sık ve kısa süreli fırsatları yakalamaktır.
Lansman Fiyatı Bildirimi:
Sadece ilk iki hafta geçerli olan $159 lansman fiyatından yararlanın.
Bu sürenin ardından fiyat $319 olarak güncellenecektir.
Uyum Faktörü
Bu, göstergenin davranışını doğrudan kontrol eden tek parametredir:
Daha yüksek değerler → daha agresif uyum, daha fazla sinyal
Daha düşük değerler → daha yumuşak davranış, daha az ve daha istikrarlı sinyal
Bu, kullanıcının göstergenin yeni piyasa koşullarına ne kadar güçlü tepki vereceğini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.
Sinyaller ve Güvenilirlik
▲ Ok → İşlem girişi
𖦏 Hedef simgesi → İşlem çıkışı
Sinyaller asla yeniden çizilmez veya yeniden hesaplanmaz.
Bir kez çizildikten sonra, grafik üzerinde kalıcı olarak kalırlar.
Başarı oranı şu temel alınarak hesaplanır:
- Giriş çubuğunun açılış fiyatı
- Çıkış çubuğunun açılış fiyatı
Simge ve Zaman Dilimleri
Piyasa uyumluluğu:
- Forex
- Altın
- Kripto
- Endeksler ve diğerleri
Gösterge, birden fazla zaman diliminde tutarlı bir performans sergiler.
Önerilen kullanım:
- Çok kısa zaman dilimlerinden kaçının
- M15 veya daha yüksek kullanın
- En iyi performans H1’de
Temiz ve Sezgisel Tasarım
- Her deneyim seviyesinde kolay kullanım için tasarlanmıştır
- Kalabalık grafikler veya gereksiz göstergeler yok
- Sadece girişler, çıkışlar ve temel bilgiler gösterilir
- Tüm iç mantık ve karmaşıklık arka planda kalır