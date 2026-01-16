Black Chameleon Scalper

Black Chameleon dinamik fiyat tepkisi modeli üzerine inşa edilmiştir ve mevcut piyasa davranışına sürekli olarak uyum sağlar. Piyasayı sabit durumlara sınıflandırmak yerine, gösterge şunlara odaklanır:

Kısa vadeli fiyat verimliliği

Momentum değişimleri

Piyasa baskısındaki hızlı değişiklikler

Bu, katı sınıflandırmalara bağlı kalmadan farklı piyasa ortamlarına doğal bir şekilde tepki vermesini sağlar.

Amaç, koşullar geliştikçe verimli bir şekilde tepki vermek ve sık ve kısa süreli fırsatları yakalamaktır. Lansman Fiyatı Bildirimi:



Sadece ilk iki hafta geçerli olan $159 lansman fiyatından yararlanın. Bu sürenin ardından fiyat $319 olarak güncellenecektir.

Uyum Faktörü

Bu, göstergenin davranışını doğrudan kontrol eden tek parametredir:





Daha yüksek değerler → daha agresif uyum, daha fazla sinyal

Daha düşük değerler → daha yumuşak davranış, daha az ve daha istikrarlı sinyal





Bu, kullanıcının göstergenin yeni piyasa koşullarına ne kadar güçlü tepki vereceğini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.





Sinyaller ve Güvenilirlik

▲ Ok → İşlem girişi

𖦏 Hedef simgesi → İşlem çıkışı





Sinyaller asla yeniden çizilmez veya yeniden hesaplanmaz.

Bir kez çizildikten sonra, grafik üzerinde kalıcı olarak kalırlar. Başarı oranı şu temel alınarak hesaplanır:

Giriş çubuğunun açılış fiyatı

Çıkış çubuğunun açılış fiyatı

Simge ve Zaman Dilimleri

Piyasa uyumluluğu:

Forex

Altın

Kripto

Endeksler ve diğerleri

Gösterge, birden fazla zaman diliminde tutarlı bir performans sergiler. Önerilen kullanım:



Çok kısa zaman dilimlerinden kaçının

M15 veya daha yüksek kullanın

En iyi performans H1’de

Temiz ve Sezgisel Tasarım