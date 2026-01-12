Ai Smart 1OOO MT4

GERÇEK BİR TİCARET HESABINDAN CANLI SİNYAL:

Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2353183

Uzman Danışman (EA), satın alan tüm müşterilerin haklarını garanti altına almak için sınırlı sayıda parti halinde satılacaktır.

Ai Smart 1000, sadece otomatik bir algoritma değil, premium seviyede akıllı bir ticaret sistemi arayan yatırımcılar için bir çözümdür. Analiz derinliğine, yapılandırılmış yaklaşıma ve yüksek uygulama disiplinine değer verenler için bir araçtır.

  • Tehlikeli ticaret yöntemleri kullanmaz.

  • Altın (XAUUSD) dahil 28 ana ve çapraz döviz çifti ile çalışır.

  • Her zaman Stop Loss, Take Profit ve Başa Baş emirleri koyar.

  • Martingale yok.

  • Grid Ticareti yok.

  • Zarar Ortalaması yok.

  • Her işlem bağımsız bir karardır ve her zaman açıkça tanımlanmış risk yönetimi ile yürütülür.

Sistem, aşağıdakiler gibi birden fazla koruma seviyesi içerir:

  • Oynaklığa dayalı dinamik Stop-Loss ayarlaması.

  • Çekiliş kontrolü ve risk maruziyetini sınırlama.

  • Olumsuz piyasa koşullarında otomatik ticaret aktivitesi azaltma.

Önemli: Ai Smart 1000 gerçek piyasa koşulları için tasarlanmıştır.
Sistem, AI destekli uyarlamalı mantık ve haber filtresi kullanır; bunlar Strateji Test Cihazında desteklenmeyen WebRequest işlevine bağlıdır. Bu nedenle, EA Test Cihazında çalışmaz! Canlı piyasaya ihtiyaç duyar.

Öneriler:

  • Döviz Çifti: XAUUSD (diğer çiftleri otomatik olarak algılayacaktır)

  • Zaman Dilimi: M30

  • Minimum Depozito: 100$

  • Ticaret Kaldıracı: 1:20 ve üzeri

  • Aracı Kurum: Herhangi bir aracı kurum, tercihen düşük spread ile.

  • VPS: EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Ai Smart 1000'ı geri test edebilir miyim?
C: Hayır. Ai Smart 1000, Strateji Test Cihazında test edilemez çünkü işlevselliği çeşitli AI modellerine canlı bağlantıya bağlıdır. Bu AI'lar sadece gerçek zamanlı olarak yanıt verir, bu nedenle bu davranış geleneksel geri testlerde taklit edilemez.

S: AI Smart neden Martingale, Grid vb. kullanmıyor?
C: Ana hedefimiz sağlıklı ticarettir. Martingale veya Grid kullanan EA'ların nereye yol açtığını hepimiz biliyoruz – doğru, depozito kaybına. Bu nedenle, EA'mız yalnızca Stop Loss ve Take Profit ile işlem yapar. Tüm işlemler AI tarafından kontrol edilir.

S: Lisansı nasıl alırım? Ve ne işe yarar?
C: EA güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve Ai Smart 1000 EA'ya yetkisiz erişimi önlemek için her şeyi kendi sunucularımız üzerinden yönetmeye karar verdik. Kiraladıktan veya satın aldıktan sonra ticaret terminali hesap numaranızı göndermeniz gerekir ve karşılığında lisans onayı ve özel sohbetimize katılmak için bir bağlantı alacaksınız.

S: Ai Smart 1000 kullanımı kolay mı?
C: Ai Smart 1000 birçok parametreye sahip çok gelişmiş bir araçtır, ancak tüm eylemler sunucularımızda gerçekleşir. Sunucularımız NVIDIA H100 80 GB grafik kartında çalışmaktadır. Sadece talimatlara göre EA'yı kurmanız ve kârın tadını çıkarmanız yeterlidir.

Lisans ve EA kurulum talimatlarını almak için lütfen satın aldıktan sonra bana yazdığınızdan emin olun!

Güncellemeler ve destek ücretsizdir.


