Inside Bar Pattern MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT5 için INSIDE Bar Deseni.
- "INSIDE Bar" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge grafikte INSIDE Bar desenlerini algılar:
- Boğa INSIDE Bar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı INSIDE Bar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Yeniden boyama yok, gecikme yok, Yüksek R/R oranı (ödül/risk).
- Bilgisayar ve mobil cihazlardan bildirimler alınır.
- "INSIDE Bar Deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.