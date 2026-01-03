Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy, Forex piyasası için tasarlanmış profesyonel bir çoklu-parite işlem stratejisidir. EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD ve benzeri uzun vadede istikrarlı ilişkilere sahip yüksek likiditeli majör ve minör paritelerde çalışır. Strateji, senkronize pozisyonları kontrollü bir işlem döngüsü olarak yönetir ve kısa vadeli fiyat tahmini yerine dengeye dönüşe odaklanır; bu da onu uzun vadeli sistematik kullanım için uygun hale getirir.