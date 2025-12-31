Panel Board

Gelişmiş Manuel İşlem Yardımcı Paneli – MT5

Bu yardımcı panel, MetaTrader 5 üzerinde manuel işlem yapan trader’lar için tasarlanmış pratik ve hızlı bir işlem yönetim aracıdır. Tek tıkla pozisyon açma, kapatma ve risk yönetimi fonksiyonlarını sade bir arayüzde toplar.

🔹 Temel Özellikler

  • BUY / SELL butonları ile anında işlem açma

  • Close Buy / Close Sell ile sadece ilgili yönü kapatma

  • Close All ile tüm açık pozisyonları tek tıkla kapatma

🔹 Gelişmiş Yönetim Grupları

  • Grup Trailing Stop

    • Açık tüm pozisyonlara toplu trailing stop uygular

    • Manuel işlemler için otomatik kâr koruması sağlar

  • Grup Close Money

    • Belirlenen kâr veya zarar tutarına ulaşıldığında

    • Tüm işlemleri otomatik olarak kapatır

  • TP / SL Ayarları

    • İşlem açarken otomatik Take Profit ve Stop Loss

    • Manuel işlemde disiplinli risk yönetimi

🔹 Kimler İçin Uygun?

  • Manuel trade yapanlar

  • Scalping ve intraday trader’lar

  • Hızlı karar alıp tek tuşla işlem yönetmek isteyenler

  • EA kullanmadan profesyonel kontrol isteyenler

📌 Panel sinyal üretmez, tamamen manuel işlem destek ve yönetim amaçlıdır.
📌 Tüm fonksiyonlar MetaTrader 5 standart emir altyapısı ile uyumludur.


