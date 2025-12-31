Panel Board
- Yardımcı programlar
- Erbil Komur
- Sürüm: 1.0
Gelişmiş Manuel İşlem Yardımcı Paneli – MT5
Bu yardımcı panel, MetaTrader 5 üzerinde manuel işlem yapan trader’lar için tasarlanmış pratik ve hızlı bir işlem yönetim aracıdır. Tek tıkla pozisyon açma, kapatma ve risk yönetimi fonksiyonlarını sade bir arayüzde toplar.
🔹 Temel Özellikler
-
BUY / SELL butonları ile anında işlem açma
-
Close Buy / Close Sell ile sadece ilgili yönü kapatma
-
Close All ile tüm açık pozisyonları tek tıkla kapatma
🔹 Gelişmiş Yönetim Grupları
-
Grup Trailing Stop
-
Açık tüm pozisyonlara toplu trailing stop uygular
-
Manuel işlemler için otomatik kâr koruması sağlar
-
-
Grup Close Money
-
Belirlenen kâr veya zarar tutarına ulaşıldığında
-
Tüm işlemleri otomatik olarak kapatır
-
-
TP / SL Ayarları
-
İşlem açarken otomatik Take Profit ve Stop Loss
-
Manuel işlemde disiplinli risk yönetimi
-
🔹 Kimler İçin Uygun?
-
Manuel trade yapanlar
-
Scalping ve intraday trader’lar
-
Hızlı karar alıp tek tuşla işlem yönetmek isteyenler
-
EA kullanmadan profesyonel kontrol isteyenler
📌 Panel sinyal üretmez, tamamen manuel işlem destek ve yönetim amaçlıdır.
📌 Tüm fonksiyonlar MetaTrader 5 standart emir altyapısı ile uyumludur.