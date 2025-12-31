Panel Board

Gelişmiş Manuel İşlem Yardımcı Paneli – MT5

Bu yardımcı panel, MetaTrader 5 üzerinde manuel işlem yapan trader’lar için tasarlanmış pratik ve hızlı bir işlem yönetim aracıdır. Tek tıkla pozisyon açma, kapatma ve risk yönetimi fonksiyonlarını sade bir arayüzde toplar.

🔹 Temel Özellikler

BUY / SELL butonları ile anında işlem açma

Close Buy / Close Sell ile sadece ilgili yönü kapatma

Close All ile tüm açık pozisyonları tek tıkla kapatma

🔹 Gelişmiş Yönetim Grupları

Grup Trailing Stop Açık tüm pozisyonlara toplu trailing stop uygular Manuel işlemler için otomatik kâr koruması sağlar

Grup Close Money Belirlenen kâr veya zarar tutarına ulaşıldığında Tüm işlemleri otomatik olarak kapatır

TP / SL Ayarları İşlem açarken otomatik Take Profit ve Stop Loss Manuel işlemde disiplinli risk yönetimi



🔹 Kimler İçin Uygun?

Manuel trade yapanlar

Scalping ve intraday trader’lar

Hızlı karar alıp tek tuşla işlem yönetmek isteyenler

EA kullanmadan profesyonel kontrol isteyenler

📌 Panel sinyal üretmez, tamamen manuel işlem destek ve yönetim amaçlıdır.

📌 Tüm fonksiyonlar MetaTrader 5 standart emir altyapısı ile uyumludur.