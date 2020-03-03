AI Smart Bot

AI Smart Bu gerçek bir işlem algoritmasıdır. Sonuçlar oldukça istikrarlı bir büyüme eğrisidir.

Tamamen güvenli ve güvenilir, dünyanın en güçlü robotik sistemi.

Tehlikeli işlem yöntemleri kullanmaz. 28 majör ve çapraz döviz çifti + Altın ile çalışır.

DeepSeek + BlackBox.AI tarafından desteklenmektedir

Her zaman Zarar Durdurma, Kâr Alma ve Başabaş noktalarını ayarlar.

Sunucularımız NVIDIA H100 80GB grafik kartlarıyla çalışmaktadır.

-------------------------------------------------------------------

Uzman Danışman, test cihazında çalışmaz! Gerçek bir piyasa gerektirir.

Recommendations:

  • Trading pair: XAUUSD (diğer döviz çiftlerini otomatik olarak alacaktır)
  • Timeframe: M30
  • Minimum deposit: 100$
  • Trading leverage: 1:100 ve üzeri
  • Broker: Düşük spread'e sahip herhangi bir aracı kurum
  • VPS: Danışmanın 7/24 çalışabilmesi için VPS kullanın


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


AI Smart'u geriye dönük test edebilir miyim?

Hayır. AI Smart, işlevselliği çeşitli yapay zeka modellerine canlı bağlantıya bağlı olduğundan, Strategy Tester'da test edilemez. Bu yapay zekalar yalnızca gerçek zamanlı olarak yanıt verdiğinden, bu davranış geleneksel geri testlerde taklit edilemez.

Prop Firm'larda işlem yapmak mümkün müdür?

Evet, AI Smart Prop Firms ile tamamen uyumludur, ancak öncelikle özel bir set dosyasını indirmeniz gerekecektir.

AI Smart neden Martingale, Grid vb. kullanmıyor??

Ana hedefimiz sağlıklı işlem yapmaktır. Martingale veya grid ticareti kullanan danışmanların nelere yol açabileceğini hepimiz biliyoruz - özellikle de mevduat kaybına. Bu nedenle, danışmanımız yalnızca zarar durdurma ve kâr alma emirleriyle işlem yapar. Tüm işlemler yapay zeka tarafından kontrol edilir.

Lisans nasıl alınır? Ne işe yarar??

Danışmanımızın güvenliğini ciddiye aldık ve bilgisayar korsanlarının AI Smart danışmanımıza yetkisiz erişim sağlamasını önlemek için her şeyi sunucularımız üzerinden yönetmeye karar verdik. Kiraladıktan veya satın aldıktan sonra, işlem terminali hesap numaranızı bize göndermeniz gerekmektedir. Size bir onay mesajı ve özel sohbetimize katılmanız için bir bağlantı göndereceğiz.

AI Smart'yı kullanmak kolay mı??

AI Smart, çok sayıda parametreye sahip son derece gelişmiş bir araçtır, ancak tüm işlemler sunucularımızda gerçekleşir. EA'yı talimatlara göre kurun ve kârınızın tadını çıkarın. Aşağıdaki kurulum talimatlarının tamamını okuyun (sadece 3 tıklamayla EA işlem yapmaya hazır).

Lisansınızı almak için satın aldıktan sonra bana yazmayı unutmayın!


Önerilen ürünler
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq, Güvenle Kazanç Sağlamak için Tasarlanmış Dinamik ve Optimize Edilmiş Bir Scalper Trading Sistemidir Sinir ağları optimizasyonuna dayalı risk yönetimi ve bakiye karına dayalı akıllı lot artırma sistemi ile eksiksiz bir sistem, yeni başlayanlar ve deneyimli tüccarlar için uygundur. Mobil Bekleyen Emirleri Kullanın ve Piyasa Geri Çekilmelerinden Yararlanın, Böylece Daha Kısa ve Daha Güvenli Bir Durdurma Teklif Edebilirsiniz Kazançlarınızı Karşılayabilirsiniz Vars
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Uzman Danışmanlar
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Uzman Danışmanlar
Gaodong Nervous System EA — Intelligent Nervous System Product Introduction The Gaodong Nervous System EA is an intelligent two-way trading system designed specifically for highly volatile market conditions. It employs a "point spread arbitrage + dynamic risk control" framework to identify stable and repeatable market structures across different instruments. The system has undergone long-term validation, demonstrating rigorous logic and robust reliability. It features automatic risk contro
Quantum bot
Samuel Bedin
Uzman Danışmanlar
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Uzman Danışmanlar
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Uzman Danışmanlar
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Uzman Danışmanlar
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Uzman Danışmanlar
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Uzman Danışmanlar
CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu Kılavuz ve ayar dosyaları : Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın Fiyat : Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar Mevcut kopyalar : 5 Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir, piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek. Yapay zeka destekli gelişmiş si
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor Big Giant is a trend-following Expert Advisor designed for use in the currency market on the MT5 platform. It operates on the 5-minute and 15-minute timeframes, making it suitable for traders who prefer shorter-term trading strategies. The robot utilizes a combination of technical indicators and price action analysis to identify and follow strong trends in the market. It places trades in the direction of the prevailing trend, with the aim of capturing as much profit as possi
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, Forex Piyasasına uyarladım, Tyr AI, düzen Tanrısının gücüyle, scalping piyasasının derin bir analizini yapmak için makine öğrenimi tabanlı bir yapay zeka sinir sistemi, resmi EURUSD piyasasını iyi idare etmek için sağlam bir EA, piyasayı analiz ederek profesyonel seviyelerde girişler yapmak, hedge yok, martin yok, yeni teknolojiyle Profesyonel AI Scalping bu nedenle makin
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Uzman Danışmanlar
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Uzman Danışmanlar
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
Horse Rider
Nikolas Berta
Uzman Danışmanlar
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Uzman Danışmanlar
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Genostype
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Uzman Danışmanlar
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Zonda EA   ben   bir       Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Sistem. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda KILAVUZU Sinyaller Komisyon İadesi Güncellemeler Bloğum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL       Ve       Tam Anlaşma Tak
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Uzman Danışmanlar
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Uzman Danışmanlar
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
Rapid X
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Trend light AI
Younes Bordbar
Uzman Danışmanlar
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Uzman Danışmanlar
İleri testin sonuçları burada. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer, trend takibi için tasarlanmış yenilikçi bir işlem aracı olarak geliştirilmiş bir EA (Uzman Danışman) olarak öne çıkıyor. Bu EA, birden fazla SMA (Basit Hareketli Ortalama), RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve StdDev (Standart Sapma) kombinasyonuyla USDJPY'nin trendini hassas bir şekilde yakalıyor. Birden fazla SMA kullanarak, farklı dönemlerdeki trendleri aynı anda analiz ederken, RSI ve StdDev gibi göstergeleri birleştirerek, piyasanın a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Uzman Danışmanlar
Bonnitta EA, Bekleyen Pozisyon stratejisine (PPS) ve çok gelişmiş bir gizli ticaret algoritmasına dayanmaktadır. Bonnitta EA'nın stratejisi, gizli bir özel gösterge, Trend çizgileri, Destek ve Direnç seviyeleri (Fiyat Eylemi) ve yukarıda belirtilen en önemli gizli ticaret algoritmasının bir kombinasyonudur. 3 AYDAN FAZLA GERÇEK PARA TESTİ OLMADAN BİR EA ALMAYIN, BONNITTA EA'YI GERÇEK PARA ÜZERİNDE TEST ETMEM VE SONUCU AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN GÖRMEM 100 HAFTADAN FAZLA (2 YILDAN FAZLA) ALDI. BONNI
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Uzman Danışmanlar
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Uzman Danışmanlar
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
AI Nodiurnal EA, ticaret stratejilerini optimize etmek ve dinamik döviz piyasasındaki performansı artırmak için son teknoloji makine öğrenimi teknolojisini kullanarak geliştirilmiş bir Forex robotudur. "Nodiurnal" terimi, tipik günlük (gündüz) ticaret saatleri boyunca değil, aynı zamanda standart olmayan dönemlerde de adaptasyon ve işlem yapma yeteneğini yansıtarak, döviz ticareti için sürekli ve adaptif bir yaklaşım sağlar. Ayarlar: Para Birimi Çifti üzerindeki varsayılan ayarlar: EURUSD H1. Öz
Sevolter
Yuriy Bykov
Uzman Danışmanlar
Aynı anda çalışan birçok basit stratejiyi birleştiren çok para birimli uzman bir danışman. Her strateji, oynaklığın arttığı piyasa anlarında basit bir ticaret algoritmasına dayanır. Her strateji son beş yılda optimize edilmiştir. Uzman Danışman, "kitlenin doğruluğu" istatistiksel ilkesini kullanır: farklı stratejilerden gelen sinyallerin ortalamasını alır ve tercih edilen yönde piyasa pozisyonlarını açar. Bu ilke, ticaret enstrümanlarının ilişkilendirilmesi üzerine eşzamanlı çalışma ile birlikte
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Uzman Danışmanlar
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Uzman Danışmanlar
Sınırlı Teklif: 3 / 10 kopya kaldı, her on kopya satışı için fiyat 1200 $ artacak, son fiyat 29000 $ olacak. Kanala abone olun: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (En son ürün promosyonlarını ve EA lansman bilgilerini mümkün olan en kısa sürede alın) 1.) Ticaret Sinyalleri Gemini EA MT5 Yüksek risk: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Tüm EA'larımın ve sinyallerimizin listesi: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Ürün Özellikleri Bu SPX500 + XAUUSD portföyü, tek bir stratej
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Uzman Danışmanlar
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
LeBro 2
Levon Manukyan
Uzman Danışmanlar
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number o
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Secret Impulse
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz. Sinyal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı öncesinde veya sıras
GOLD longterm
G Sridhar
Uzman Danışmanlar
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Uzman Danışmanlar
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Uzman Danışmanlar
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Uzman Danışmanlar
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!   EA grid, martingale vb. kullanmıyor. Expert Advisor, çift stokastik H1/H4 ve takip eden stop üzerinde çalışır. Expert Advisor, 30 standart sembolde aynı anda işlem yapar. Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor. Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip ÖNEMLİ:    En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir! Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir               - Düşük-Orta,
Phage the Ichi gold prop
Adriano Cali
Uzman Danışmanlar
Phage – Discretionary Scalper for GOLD (XAUUSD, M1) Precision, flexibility, and automated risk control – perfect for M1 gold scalping. Quick Overview Phage is an Expert Advisor tailored for scalping GOLD (XAUUSD) on the 1-minute chart . It enters and exits rapidly based on specific price behavior, managing volume, margin checks, and trailing stops automatically. ️ How to Use When to start : attach the EA to the M1 chart when a bullish setup occurs below a red cloud. When to stop : remove
Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
Uzman Danışmanlar
Institutional-Grade Trading, Automated for You KORRECT GOLD EA   is a Smart Money Concepts + Fibonacci trading algorithm for MT5. It analyzes   market structure, liquidity zones, order blocks, fair value gaps, and Fibonacci retracement levels   to generate high-probability entries — just like professional traders. Built for traders who want   consistent, rule-based trading without emotional bias. Key Features Smart Money Concepts Core : Detects market structure shifts, liquidity sweeps, and ord
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Uzman Danışmanlar
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Korrect BTC EA
Korrect Trades
Uzman Danışmanlar
Trade Bitcoin with institutional precision. The Korrect BTC EA is a fully Automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, built on Smart Money Concepts (SMC) and Fibonacci retracement strategy – two of the most powerful tools in professional trading. Core Features : • Trades BTCUSD automatically on MT5 • Advanced SMC logic: detects liquidity zones, order blocks & market structure • Uses Fibonacci retracements for accurate entries & exits • 24/7 algorithmic execution – no emotions, no missed tra
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
Uzman Danışmanlar
Quant Apex EA Disclaimer & Terms This bot is designed and optimized for prop firm challenges and evaluation accounts. Overview Quant Apex EA is a fully automated breakout trading system built for precision and consistency during high-probability market sessions. It identifies recent price ranges, places pending orders above and below key breakout levels, and manages open positions dynamically using multi-take-profit logic, trailing stops, and break-even mechanisms. The EA integrates volume and
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 için Profesyonel Ticaret Danışmanı Exclusive Prime MT5 , otomasyonu, istikrarı ve sıkı risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir uzman danışmandır. Algoritma, akıllı piyasa analizini sermaye yönetim sistemiyle birleştirerek işlemlerin hassas şekilde gerçekleştirilmesini ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamasını garanti eder. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! ÖNEMLİ: Tü
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Uzman Danışmanlar
ONR CORRELATION MASTER PRO | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ MOTORU KUMAR OYNAMAYI BIRAKIN. BİR HEDGE FONU GİBİ TİCARET YAPIN. Piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışmaktan yoruldunuz mu? Tam işleme girdiğinizde trendin tersine dönmesinden bıktınız mı? Tahmin yürütmeyi bırakın. Büyük bankalar ve fon yöneticileri tahmin etmez, MATEMATİK kullanır. Artık siz de bu güce sahipsiniz. ONR Correlation Master Pro , sıradan bir indikatör robotu değildir. Bu yazılım, piyasadaki fiyat verimsizliklerini (inefficie
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Uzman Danışmanlar
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Uzman Danışmanlar
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Crimson Volcanic Overlord AI [Subtitle: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introduction Crimson Volcanic Overlord is an algorithmic trading solution engineered on the principles of Volatility Breakout logic. Unlike strategies that attempt to predict reversals in ranging markets, this Expert Advisor (EA) identifies periods of price consolidation (The Volcano) and executes trades only when a high-momentum trend is c
Yazarın diğer ürünleri
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super is an easy-to-use trading system. The indicator can be used as a standalone scalping system on the M1 time frame, as well as part of your existing trading system. Bonus: when purchasing an indicator, Trend Arrow Super is provided free of charge, write to us after purchase. The indicator 100% does not repaint!!! If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redr
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram o
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you rec
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Si
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indicator of accurate market entry. Very good entry indicator for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   and    Professional Trade Arrow The indicator does not redraw and does not change its data. Wait until the candle closes. Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 This is a powerful system for binary options and intraday trading. The indicator neither repaints, nor changes its readings. Binary Reverse is designed to determine the points where the price reverses. The indicator fixes both reversals and roll-backs considerably expanding your analytical capabilities. It not only clearly shows correction and reversal points, but also tracks the overall trend dynam
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Indicator for scalping on M1-M5. A very good indicator for your trading system, it can be used as a standalone trading system, I recommend using it together with - System Trend Pro The indicator does not repaint and does not change its data. Settings: Change the FILTER parameter for accurate market entries. Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in p
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 A great helper for trading Gold. Levels do not repaint and do not change their data We recommend using it with the indicator - Professional Trade Arrow Levels are built every day, so you will trade every day with the indicator. Gold Level. Price markups are shown on the chart, after reaching TP1 or SL1, close half of the position, and the rest is transferred to breakeven. Any quest
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper An excellent indicator for the entry point into the market; we use indicator signals only according to the trend. Settings: Range - 50 (range size for signal search.) Maximum candles Back - 3 (after how many candles to set a signal) P.S. For the signal to appear on the zero candle, set 0. We recommend a trend indicator -   Quantum Entry PRO Still have questions? do you need help
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Fully ready strategy for trading on all markets (Stocks, Futures, Forex and Cryptocurrencies). Indicator signals are not repaint!!! How to trade? Wait for a signal from the indicator Scalper Box MT4 (blue arrow - buy, red arrow - sell). After the signal we immediately enter the market, SL set behind the formed box. Using trend filter indicator and template Recommended timeframe
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1  - is an Expert Advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD).  It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets.  The Gold ELF M1 Expert Advisor simplifies this experience with automated, well-designed trading strategies. Set files:    GoldELF_Hedging_Impuls 
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Buy Sell Storm Professional indicator for trading on financial markets, designed for   MT5 platform . Trading on the indicator is very simple,   Blue arrow to buy ,   Red arrow to sell. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 The indicator does not redraw and does not change its values. ( see the video of the EA on the indicator). In the default settings the   Period   para
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Top Quantum Entry MT4 indicator that gives signals to enter trades. Perfect entry points for currencies, cryptocurrency, metals, stocks and indices. The indicator 100% does not repaint!!! If a signal appears, it does not disappear anymore! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy.
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
MacDuck is an advanced trading system that combines multiple indicators. Its key feature is precise entry point control, which allows the system to demonstrate excellent results even in difficult market conditions. MacDuck offers multiple trading opportunities, is not sensitive to spreads and ensures precise execution of each trade, thanks to strict entry point management. The strategy has proven its effectiveness on real accounts. Regardless of whether you are a beginner or an experienced trad
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro is a very powerful indicator based on the concept of order blocks and set entries with the right fvg and breakouts to create a very good entry level like a professional trader. Very easy to use interface and easy to enter on buy and sell signals. The indicator does not repaint and does not change its data! Works best on M5-M15 timeframe for gold, bitcoin and currency pairs. 4-5 deals
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Accurate entry points for trades for currencies, crypto, metals, stocks, indices! The indicator 100% does not repaint!!! How to use the indicator! If a signal appears, it no longer disappears! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for the signal from the indicator and enter
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal is a powerful indicator for MetaTrader 4 designed to identify the most relevant trends in the financial market. If you are looking for a tool that accurately predicts movements, Bomb Signal is your ally. How does this work: This indicator combines three different methods – volume analysis, candlestick closing and symmetrical trend – to detect and signal buying and selling opportunities. B
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot  - is an expert advisor developed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. GoldingBot Advisor makes this experience easier with automated, well-thought-out trading strategies. Manual and setup files: Contact me after purch
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Golding Trend: 100% does not repaint its signals. Designed specifically for Gold GOLD/XAUUSD Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Golding Trend is designed to identify the most relevant trends in the financial market. If you are looking for a tool that accurately predicts movements, Golding Trend is your ally. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction according to the a
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   - These are colored candles that show the trend based on volume and trend slope. This indicator will show you the color change on the next bar of the confirmation candle. Blue candles = possible buy (volume is increasing), Red candles = bullish weakness (volume is decreasing) possible sell. Arrow Candle is optimized for trading in any market and can be used in trending and non-trending
Sniper System
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Accurate entry points for trades for currencies, crypto, metals, stocks, indices! The indicator 100% does not repaint All screenshots were taken at the time of publication (no adjustment to history!) If a signal appears, it no longer disappears! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Greetings to all investors and traders! I am proud to present my new development System GoldCrazy This is the best indicator for gold and crypto trading The indicator 100% does not repaint and does not change its signals. The indicator is suitable for absolutely everyone, both professional traders and beginners. How to trade? It's very simple, you can trade by the arrow Blue arrow - buy, red - sell
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  —  This is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for the M1-M5 time frame. The indicator can be used as a standalone scalping system, as well as as part of your existing trading system. Bonus: When you buy the indicator, you get a gift - Trend Arrow Super I also provide an additional trend filter indicator absolutely free of charge - Filter The combination of th
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Super Scalper is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. The M1 Super Scalper Advisor makes this experience easier with automated, well-thought-out trading strategies. The main feature of M1 Super Scalpe
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt