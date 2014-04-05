Stochastic Speed MT5 r

MT5 için "Stochastic Speed" Crypto_Forex Göstergesi - harika bir tahmin aracı, Yeniden Boyama Gerektirmez.

- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.
- Stokastik Hız, Stokastik'in 1. türevidir.
- Düzeltmeden sonra momentumun ana dalgasını yakalamak için Scalping momentum işlem stratejilerinde Stokastik Hız göstergesinin kullanılması önerilir (resimlere bakın).
- Stokastik Hız 0'ın üzerindeyse - bu pozitif hızdır: fiyat momentumu yükselir.
- Stokastik Hız 0'ın altındaysa - bu negatif hızdır: fiyat momentumu düşer.
- Stokastik Hız göstergesi, Stokastik'in yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- Göstergede yerleşik mobil ve PC uyarıları bulunur.

Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın!
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

