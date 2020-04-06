OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı yüksek kaliteli bir gün içi işlem sistemidir!

Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 forex çifti için 8 Set_file mevcuttur!

İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü ve güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!

OB PRO TRADER EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışır.

EA Özellikleri:
- EA aynı anda 6 çiftte (8 grafik) çalışabilir.
- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.
- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtreleri, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi vb.
- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100 ABD dolarıdır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.
- İşlem çiftleri: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).
- Zaman dilimi: H1.
- İşlem süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile.
- EA'nın Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz.

Nasıl kurulur:
- Önerilen 8 grafiği açın:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik)
- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).

ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.
- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için düşük spread'li hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

Önerilen ürünler
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
HSS PRO PRICE ACTION EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir gün içi işlem sistemidir! Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 ilgili parite için 8 Set dosyası mevcuttur! İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü ve güçlü Fiyat Hareketi formasyonları olan Çekiç ve Kayan Yıldız'a dayanmaktadır! EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. Test ve işlem için EA Set dosyalarını indirin: GBPCHF Set_file
Dangal
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
Two Kids
Natalya Sopina
Uzman Danışmanlar
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
Inferno Signals EA , piyasanın önemli hareketlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır ve sağlam M30 zaman diliminde çalışmaktadır. Bu EA, düşük bir başlangıç sermayesi ile başlamak isteyenler için idealdir ve çift başına sadece 100 $'dan başlayan, otomatik sermaye yönetimi, dinamik lot ayarlamaları ve Stop-Loss (SL) gibi güvenlik seviyelerini içermektedir. Düşük bir drawdown ve en iyi fırsatları yakalamaya odaklanan bir strateji ile Inferno Signals EA, yatırımınızın güvenliğini riske atmadan ge
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Uzman Danışmanlar
YETECH QUEEN PRO v0.2 Dönüşler için üretildi. Mantıkla yönetilir. YETECH QUEEN PRO v0.2 , temiz ve optimize edilmiş bir yapıya sahip, geliştirilmiş hafif bir uzman danışmandır. Akıllı girişler, hızlı tepkiler ve güçlü koruma arayan traderlar için tasarlanmıştır. Bu sürüm, güçlü bir Otomatik Ters İşlem (Auto-Reverse) sistemiyle birlikte, işlemleri piyasa yapısına göre filtrelemek için EMA ve RSI filtrelerini bir araya getirir. Trend dönüşlerini yakalamak için idealdir. Temel Özellikler: Auto
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Logic of Gold Trading  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold trading, like any other form of investment activity, requires a deep understanding of the market, strategic planning, and close attention to numerous factors influencing its price. The logic behind gold trading is based on fundamental principles of supply and demand as well as analysis of macroeconomic indicators, geopolitical events, and investor sentiment. Gold has
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
Uzman Danışmanlar
Scalper Tick Manager   It serves a large number of pairs, the more movement there is in the currency pair, the better it works, recommended pairs. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY. I tried it on other pairs and it works well too, but for now I recommend doing the test on the recommended ones. The EA, It is not king-size gala, It is not an unnecessary high risk system, You can see it for yourself, the DDs are very low, in normal conditions they do not exceed 10%. Recommended Spread Try testing the
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Gold Challenger EA,   a new EA based on BeiDou Trend EA, has been launched. It is suitable for high volatility products such as XAUUSD. Gold Challenger EA still uses the breakout method.   Breakout trading is a very old method. Since the 1900s, since Livermore, this method has been widely used. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility.   I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD in the early stage
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
Uzman Danışmanlar
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
TrendMaster FTMO Killer
Aurelio Pavarini
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading strategy with our meticulously crafted Trend Master, purpose-built to operate seamlessly on the Nasdaq market's M15 timeframe. Developed with a keen focus on meeting and exceeding the stringent standards set by proprietary trading firms, this algorithm stands as a testament to precision and performance. The logic behind the Trend Master is Trend Following looking for High Reward trade. EDIT: Here you can see a real account that follow this strategy:  https://www.mql5.com/it/
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Uzman Danışmanlar
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Solar Metal Expert Advisor appears to be a promising tool thanks to its comprehensive automated decision-making system for the forex market. However, there are a few things to consider before using it: Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Main characteristics of Solar Metal: Automation: The advisor makes decisions independently, relying on sophisticated algorithms for anal
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Uzman Danışmanlar
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
NDFT Modification Execution
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Uzman Danışmanlar
NDFT Modification Execution is a trading panel for Fundamental (news) Traders. It is suitable for modification and executing a trade. This trading panel can be used in all trading pairs including: currency, indices, commodities, stocks, futures etc. The trading panel was tested in Electronic Communication Network (ECN) and Straight Through Processing (STP) brokers. It is recommended to trade with this panel  when you have a suitable fundamental (news) trading strategy.    
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on SUPPORT/RESISTANCE level . All trading positions contain a DYNAMIC TAKE-PROFIT and DYNAMIC STOP_LOSS. .  The signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My There is no need to set up parameters - all settings are already optimized and fine-tuned. Features Each deal is protected by Dynamic Take-profit and Dynamic Stop-loss. A fixed lot are used. No martingale, no grid. All settings optimized. Long-term
ITM Breach GBPUSD
Shuang Zhang
Uzman Danışmanlar
ITM Breach   ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑 但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果 ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多 ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离 运行周期  1 H  推荐使用 ECN账户类型 如  Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台 如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接 参数说明  •.TradingLot=0.2;                            //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小 2.WeightedStopLoss=360;                 //动态止损距离----自动判断止损点数 3.AllowedMaxSpread=50;                  //点差控制       ----平台点差超过设定值停止开仓
Black Rock EA
Evgenii Filippov
Uzman Danışmanlar
MULTI-CURRENCY Expert Advisor, the main condition for work, a broker with a minimum spread and a fast VPS server.It shows itself well on EURCHF, GBPUSD and many other pairs. The requirement for the correct operation of the adviser: VPN with minimal delay to the broker. Recommended deposit from $ 50 (per symbol) Recommended broker with an ECN account. The Expert Advisor should be installed and tested only on the M15 timeframe!!!! Before using the Expert Advisor, be sure to test it in the strateg
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Uzman Danışmanlar
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION HSS EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü güçlü Fiyat Hareketi kalıplarına dayanmaktadır: Hammer ve Kayan Yıldız! PRICE ACTION HSS EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Se
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
HAWA Gold
Waseem Ejaz
Göstergeler
HAWA GOLD Advanced trading indicator with realistic pre-defined entry and exit levels with almost 80% win rate.  The system focuses only  Small and Steady Profits . It uses fixed stop loss for every signal to keep money management in place.  As compare to other available indicators in market, HAWA gold has unique feature of displaying total profit and loss in terms of points where 1PIP=10points and Minimum profit is 10 pips. Its smart and advanced algorithm detects trend and trend strength usin
Future EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (6)
Uzman Danışmanlar
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Uzman Danışmanlar
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
FREE
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
MACD göstergesinde ticaret robotu Bu, ticaret robotunun basitleştirilmiş bir sürümüdür, yalnızca bir giriş stratejisi kullanır (gelişmiş sürümde 10'dan fazla strateji vardır) Uzman Avantajları: Scalping, Martingale, ızgara ticareti. Sadece bir emir veya bir emirler tablosu ile alım satım kurabilirsiniz. Dinamik, sabit veya çarpan adımı ve işlem lotu ile son derece özelleştirilebilir bir emirler tablosu, Expert Advisor'ı hemen hemen her işlem enstrümanına uyarlamanıza olanak tanır. Düşüş
Aero Trade
Alprian
Uzman Danışmanlar
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Uzman Danışmanlar
Titan AI — Yeni Nesil Otomatik Alım-Satım Sistemi Titan AI , MX Robots uzman ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bir otomatik işlem sistemidir. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini derin finansal uzmanlıkla birleştirir. Bu EA, kurumsal düzeyde kullanılan Real Tick , MBP (Market by Price) ve MBO (Market by Order) gibi yüksek kaliteli piyasa verileriyle eğitilmiştir. Bu sayede Titan AI, farklı piyasalarda tutarlı ve zeki kararlar verebilir. Titan AI, aynı anda birden fazla yapay zeka stratejisin
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Uzman Danışmanlar
DCA CYCLEMAX Tanıtımı Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Genel Bakış DCA CYCLEMAX, piyasada tek yönlü güçlü bir trend gösteren varlıklar için optimize edilmiş güçlü bir yarı otomatik grid ticaret programıdır (EA). Özellikle altın (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) ve kripto para birimleri gibi yüksek volatiliteye ve sabit yönlü bir trende sahip varlıklarda etkilidir. DCA stratejisini (Dollar-Cost Averaging
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Uzman Danışmanlar
24 saatlik flaş satış - Sadece $199.99 "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipar
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper   , her para birimi çifti için ayrı ayrı parametreleri otomatik olarak seçen hızlı bir kene yüzücüdür. EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA, akıllı takip eden durdurmayı kullanarak ve mevcut döviz çifti verilerine, kotasyonlarına, özelliklerine ve yayılmasına dayalı olarak kısa vadeli işlemler gerçekleştirir. Ortalama alma stratejisi, sinyal algılama algoritmasının neden olduğu kayıpları önlemek için kullanılır. Açık bir
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Uzman Danışmanlar
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Advisor AW Double Grids MT4   - bilgi işlem paneli ve basit kuruluma sahip agresif, tamamen otomatik bir grid danışmanıdır. Strateji, eş zamanlı iki yönlü çalışmadan oluşur ve bir yönün hacmini çarpar. Dahili otomatik lot hesaplaması, pozisyonların hacmini artırmanın çeşitli varyasyonları ve diğer işlevler uygulanır. Talimatlar ->   BURADA   /   Sorun çözme ->   BURADA   / MT5 sürümü ->   BURADA Danışman nasıl işlem yapar: AW Double Grids, zıt yönlü bir çift emirle iki yönlü işlem gerçekleştir
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
SNeox AI,   Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur. Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır. DİKKAT!   Yılbaşı kampanyası: İlk 15 alışverişte sadece 99$ Sonraki 15 - 159 dolar Son fiyat: 229 dolar Bu fırsattan yararlanmak için acele edin! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/marke
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirmek için çok kullanışlı bir
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. Yüksek kali
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. Yüksek ka
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. Yükse
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için EA Set_files'ı indirin: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan olarak otomatik (
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için Set_file'ı kullanın: EA set_file'ı indirin - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik faiz yöntemi uygulandı. - Gi
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir. - Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır. - Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir. - MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir. - MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur. - Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için Yüksek doğrulukta hassas otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Sadece bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. SF Multi Sniper EA, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Rollover'dan etkilenmez. - Swap içermez. - Hafta sonu boyunca işlem yapmaz. - Scalping teknikle
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. Yüks
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Konsolidasyon Çubuğu Deseni. - Gösterge "Konsolidasyon Çubuğu" Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir. - Gösterge 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat konsolidasyonunu algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir konumu ve SL konumu. - Boğa Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Yeniden boyama yok; Gecikme yok; Yüksek
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
OSB Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır. - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - OSB Osilatörü, Fiyat Hareketi, Sapma ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma sinyalleri için tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı araçtır. - Aşırı Satış değerleri: 30'un altında. - Aşırı Satın Alma değerleri: 70'in üzerinde. - Bu gösterge ile standart stratejileri bile yükseltmek için
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" MT4 için. - "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Ters Çekiç ve ayı Asılan Adam desenlerini algılar: - Boğa Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Asılan Adam - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt