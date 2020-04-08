DeMarker Flat Detector mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "DeMarker FLAT Detector" - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden boyama gerektirmez.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- "DeMarker FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması için veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz alanları tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşlerde işlem yapmak için.
- Standart DeMarker osilatörü yerine "DeMarker FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- Aşırı alım bölgesi, DeMarker'ın 0,7'nin üzerinde olduğu, Aşırı satım bölgesi ise 0,3'ün altında olduğu bölgedir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.