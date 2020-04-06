GomerAI MultiStrat Networked EA

GomerAI MultiStrat Ağ Tabanlı EA

Genel Bakış GomerAI MultiStrat Ağ Tabanlı EA, MetaTrader 5 için yapısal piyasa analiz modeli temelinde geliştirilmiş otomatik bir ticaret sistemidir. Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini belirlemek için Fiyat Yapısının 5 Sütunu’nu kullanır:

Trendler: Momentum ve yön doğrulaması.

Aralıklar: Ortalama dönüş bölgelerinin belirlenmesi.

Değer Alanları: Hacim ağırlıklı fiyat keşfi analizi.

Aşırı Durum: Fiyatın uç noktalarda tükenmesini tespit etme.

Denge & Dengesizlik: Ticaret tetikleyicisi olarak piyasa dengesindeki değişimlerin izlenmesi.

AI Eğitim Döngüsü (AITL) Bu EA, AI Eğitim Döngüsünü doğrulamak için tasarlanmış ağ tabanlı bir mimariye sahiptir. Statik ticaret botlarının aksine, bu sistem anonimleştirilmiş verileri merkezi bir öğrenme işlevine katkıda bulunur. Bu süreç, birden fazla eğitim döngüsü boyunca yapısal piyasa parametrelerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

Temel Özellikler