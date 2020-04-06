GomerAI MultiStrat Networked EA
- Uzman Danışmanlar
- GomerAI LLC
- Sürüm: 1.9
GomerAI MultiStrat Ağ Tabanlı EA
Genel Bakış GomerAI MultiStrat Ağ Tabanlı EA, MetaTrader 5 için yapısal piyasa analiz modeli temelinde geliştirilmiş otomatik bir ticaret sistemidir. Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini belirlemek için Fiyat Yapısının 5 Sütunu’nu kullanır:
Trendler: Momentum ve yön doğrulaması.
Aralıklar: Ortalama dönüş bölgelerinin belirlenmesi.
Değer Alanları: Hacim ağırlıklı fiyat keşfi analizi.
Aşırı Durum: Fiyatın uç noktalarda tükenmesini tespit etme.
Denge & Dengesizlik: Ticaret tetikleyicisi olarak piyasa dengesindeki değişimlerin izlenmesi.
AI Eğitim Döngüsü (AITL) Bu EA, AI Eğitim Döngüsünü doğrulamak için tasarlanmış ağ tabanlı bir mimariye sahiptir. Statik ticaret botlarının aksine, bu sistem anonimleştirilmiş verileri merkezi bir öğrenme işlevine katkıda bulunur. Bu süreç, birden fazla eğitim döngüsü boyunca yapısal piyasa parametrelerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.
Temel Özellikler
Anti-Kara Kutu Tasarımı: Kullanıcının emin olabilmesi için her dahili parametre ve mantık kapısı tamamen belgelenmiştir tam şeffaflık. Ağ Tabanlı Mimari: Karar alma modellerini optimize etmek için bulut tabanlı öğrenmeyi kullanır. Çok Stratejili Mantık: Mevcut piyasa yapısal aşamasına göre davranışını değiştiren uyarlanabilir çekirdek. Kullanıcılar için Önemli Kurulum Notu: Detaylı kurulum talimatları ve tüm giriş parametrelerinin açıklaması için lütfen profil yorumlarımda bağlantısı verilen MQL5 Blog gönderisine bakın. Destek: Teknik destek yalnızca bu sayfanın Yorumlar bölümü veya MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır. Risk Uyarısı: Algoritmik ticaret sistemleri önemli riskler içerir. Bu EA teknik bir araçtır ve kazanç garanti etmez. Geçmiş performans gelecekteki sonuçlar için gösterge değildir. Finansal tavsiye verilmemektedir.
