Atlas scalper pro
- Uzman Danışmanlar
- Abdelhak Benazizi
Sürüm: 2.46
- Etkinleştirmeler: 5
Neden Altın Yatırımcılarının %97'si Başarısız Oluyor (Ve ATLASS Nasıl Kazanıyor)
Acı gerçek: Perakende altın yatırımcılarının %97'den fazlası bir aydan kısa sürede hesaplarını kaybediyor. Efsanevi risk-ödül oranlarının peşinden koşuyorlar, piyasa yapıcılar tarafından avlanan görünür stop loss'lar kullanıyorlar ve duygularla işlem yapıyorlar.
5 DAKİKALIK GRAFİKTE ATLASS SCALPER tam tersini yapıyor: Gizli sanal stop loss'lar, çoklu filtre onayı (MACD, ADX, Stokastik, Haber Takvimi) ve akıllı grid yönetimiyle altının doğal trendlerini takip ediyor. Disiplinli, otomatik ve efsanelerden uzak.
Backtest Sonuçları: 2 Ocak 2023 – 1 Mart 2025
UYARI: Geçmiş performans ≠ gelecek sonuçlar.
|Risk Seviyesi
|Başlangıç
|Bitiş
|Kar
|Kazanç %
|Kimin İçin
|ÇOK DÜŞÜK
|€1.000
|€2.996
|€1.996
|%199,6
|Muhafazakar yatırımcılar
|DÜŞÜK
|€1.000
|€12.856
|€11.856
|%1.185,6
|Ciddi yatırımcılar (ÖNERİLİR)
|ORTA
|€1.000
|€78.123
|€77.123
|%7.712,3
|Agresif yatırımcılar
|YÜKSEK
|€1.000
|€179.487
|€178.487
|%17.848,8
|Sadece kumarbazlar
NOT: TÜM FİLTRELER KAPALI OLDUĞUNDA SONUÇLAR DAHA İYİDİR
Ana Özellikler
✅ Gizli Stop Loss'lar - Broker/piyasa yapıcılar için görünmez sanal SL'ler
✅ Çoklu Filtre Yığını - MACD, ADX, Stokastik, Haber Takvimi, Seans Saatleri, Gap Koruması
✅ Akıllı Grid Sistemi - yön başına 15'e kadar pozisyon
✅ Haber/Gap Koruması - Yüksek riskli olaylar sırasında işlemleri duraklatır
Hızlı Ayar Kılavuzu
Temel Ayarlar
RiskLevel (Risk Seviyesi): Çok Düşük / Düşük / Orta / Yüksek / Sabit Lot Boyutu
Öneri: DÜŞÜK RİSK ile başlayın
MaxPositionsPerDirection (Yön Başına Maksimum Pozisyon, Varsayılan: 15): Maksimum grid seviyeleri
- Muhafazakar: 5-8
- Orta: 10-12
- Agresif: 13-15
GridDrawdownPips (Grid Düşüş Pipleri, Varsayılan: 300): Grid seviyeleri arası mesafe
- Dar: 200
- Dengeli: 300
- Geniş: 400-500
Kritik Filtreler
- UseMACDFilter (MACD Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Momentum onayı - EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
- UseADXFilter (ADX Filtresini Kullan, Varsayılan: false): EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
- UseStochasticOscillator (Stokastik Osilatörü Kullan, Varsayılan: false): EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
- UseNewsFilter (Haber Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Ekonomik haberler sırasında duraklat
- UseGapProtection (Gap Korumasını Kullan, Varsayılan: true): Fiyat gap'lerinden sonra işlemi durdurur
- UseSessionFilter (Seans Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Volatil seans açılış/kapanışlarından kaçınır
Kar Yönetimi
- LockStartPips_Buy/Sell (Kilitleme Başlangıç Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 80): Kar takibine ne zaman başlanacağı
- TrailPips_Buy/Sell (Takip Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 40): Takip mesafesi
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Son Stop Loss Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 0): Son pozisyondan sanal SL (100-200 önerilir)
Haber Filtresi
- MinutesBeforeNews (Haber Öncesi Dakikalar, Varsayılan: 30): Haber öncesi engelleme penceresi
- MinutesAfterNews (Haber Sonrası Dakikalar, Varsayılan: 30): Haber sonrası engelleme penceresi
- FilterHighImpact (Yüksek Etkiyi Filtrele, Varsayılan: true): Yüksek etkili haberleri engelle (NFP, FOMC vb.)
- NewsCurrencies (Haber Para Birimleri, Varsayılan: "USD"): İzlenecek para birimleri
Göreviniz: Hazineyi Bulmak
- KENDİ broker verilerinizle backtest yapın (spread/komisyon/saat dilimi)
- Varyasyonları test edin: grid aralığı, Maksimum Pozisyonlar, FARKLI YÜKSEK ZAMAN DİLİMLERİNİ KULLANIN
- Gerçek parayı riske atmadan önce 2-4 hafta demo yapın
- Acımasızca optimize edin - varsayılanlar sağlamdır ama SİZİN ayarlarınız daha iyi olabilir
- Küçük başlayın - önce minimum sermaye ile test edin
Uyarılar
Satın Almadan Önce:
- KENDİ broker'ınızın MT5 platformunda backtest yapın
- Minimum 2 hafta demo testi
- %50+ düşüşleri kabul etmediğiniz sürece asla Yüksek Risk kullanmayın
- Önemli haberler sırasında izleyin (kara kuğular olur)
- Bu "kur ve unut" sistemi DEĞİLDİR
Gerçekçi Beklentiler:
- Çok Düşük: Aylık %5-15, minimum stres
- Düşük: Aylık %15-35, orta dalgalanmalar
- Orta: Aylık %30-70, sinir gerektirir
- Yüksek: Aylık %50-150+, çılgın yolculuk
RİSK SORUMLULUK REDDİ
İŞLEM YAPMAK ÖNEMLI RİSK İÇERİR. TÜM YATIRIMINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ. GEÇMİŞ PERFORMANS ≠ GELECEKTEKİ SONUÇLAR.
ATLASS SCALPER'ı satın alarak şunları kabul ediyorsunuz:
- Kaldıraçlı işlem risklerini anlıyorsunuz
- Sonuçlar için tam sorumluluk kabul ediyorsunuz
- İşlem kayıpları için iade yok
- Geliştirici hiçbir sonuçtan sorumlu değildir
%97'yi Yenmeye Hazır mısınız?
Backtest → Demo → Optimize Et → Dikkatli Canlıya Geç
Hazine ayarlarda. Disiplin sizde.
Akıllıca İşlem Yapın.