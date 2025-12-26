Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5 DAKİKALIK ZAMAN DİLİMİNDE - %97 Başarısızlık Oranını Yenin

Neden Altın Yatırımcılarının %97'si Başarısız Oluyor (Ve ATLASS Nasıl Kazanıyor)

Acı gerçek: Perakende altın yatırımcılarının %97'den fazlası bir aydan kısa sürede hesaplarını kaybediyor. Efsanevi risk-ödül oranlarının peşinden koşuyorlar, piyasa yapıcılar tarafından avlanan görünür stop loss'lar kullanıyorlar ve duygularla işlem yapıyorlar.

5 DAKİKALIK GRAFİKTE ATLASS SCALPER tam tersini yapıyor: Gizli sanal stop loss'lar, çoklu filtre onayı (MACD, ADX, Stokastik, Haber Takvimi) ve akıllı grid yönetimiyle altının doğal trendlerini takip ediyor. Disiplinli, otomatik ve efsanelerden uzak.

Backtest Sonuçları: 2 Ocak 2023 – 1 Mart 2025

UYARI: Geçmiş performans ≠ gelecek sonuçlar.

Risk Seviyesi Başlangıç Bitiş Kar Kazanç % Kimin İçin
ÇOK DÜŞÜK €1.000 €2.996 €1.996 %199,6 Muhafazakar yatırımcılar
DÜŞÜK €1.000 €12.856 €11.856 %1.185,6 Ciddi yatırımcılar (ÖNERİLİR)
ORTA €1.000 €78.123 €77.123 %7.712,3 Agresif yatırımcılar
YÜKSEK €1.000 €179.487 €178.487 %17.848,8 Sadece kumarbazlar

NOT: TÜM FİLTRELER KAPALI OLDUĞUNDA SONUÇLAR DAHA İYİDİR

Ana Özellikler

✅ Gizli Stop Loss'lar - Broker/piyasa yapıcılar için görünmez sanal SL'ler
✅ Çoklu Filtre Yığını - MACD, ADX, Stokastik, Haber Takvimi, Seans Saatleri, Gap Koruması
✅ Akıllı Grid Sistemi - yön başına 15'e kadar pozisyon
✅ Haber/Gap Koruması - Yüksek riskli olaylar sırasında işlemleri duraklatır

Hızlı Ayar Kılavuzu

Temel Ayarlar

RiskLevel (Risk Seviyesi): Çok Düşük / Düşük / Orta / Yüksek / Sabit Lot Boyutu
Öneri: DÜŞÜK RİSK ile başlayın

MaxPositionsPerDirection (Yön Başına Maksimum Pozisyon, Varsayılan: 15): Maksimum grid seviyeleri

  • Muhafazakar: 5-8
  • Orta: 10-12
  • Agresif: 13-15

GridDrawdownPips (Grid Düşüş Pipleri, Varsayılan: 300): Grid seviyeleri arası mesafe

  • Dar: 200
  • Dengeli: 300
  • Geniş: 400-500

Kritik Filtreler

  • UseMACDFilter (MACD Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Momentum onayı - EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
  • UseADXFilter (ADX Filtresini Kullan, Varsayılan: false): EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
  • UseStochasticOscillator (Stokastik Osilatörü Kullan, Varsayılan: false): EN İYİ ZAMAN DİLİMİNİ BULMAK İÇİN BACKTEST YAPIN
  • UseNewsFilter (Haber Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Ekonomik haberler sırasında duraklat
  • UseGapProtection (Gap Korumasını Kullan, Varsayılan: true): Fiyat gap'lerinden sonra işlemi durdurur
  • UseSessionFilter (Seans Filtresini Kullan, Varsayılan: true): Volatil seans açılış/kapanışlarından kaçınır

Kar Yönetimi

  • LockStartPips_Buy/Sell (Kilitleme Başlangıç Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 80): Kar takibine ne zaman başlanacağı
  • TrailPips_Buy/Sell (Takip Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 40): Takip mesafesi
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Son Stop Loss Pipleri Alış/Satış, Varsayılan: 0): Son pozisyondan sanal SL (100-200 önerilir)

Haber Filtresi

  • MinutesBeforeNews (Haber Öncesi Dakikalar, Varsayılan: 30): Haber öncesi engelleme penceresi
  • MinutesAfterNews (Haber Sonrası Dakikalar, Varsayılan: 30): Haber sonrası engelleme penceresi
  • FilterHighImpact (Yüksek Etkiyi Filtrele, Varsayılan: true): Yüksek etkili haberleri engelle (NFP, FOMC vb.)
  • NewsCurrencies (Haber Para Birimleri, Varsayılan: "USD"): İzlenecek para birimleri

Göreviniz: Hazineyi Bulmak

  1. KENDİ broker verilerinizle backtest yapın (spread/komisyon/saat dilimi)
  2. Varyasyonları test edin: grid aralığı, Maksimum Pozisyonlar, FARKLI YÜKSEK ZAMAN DİLİMLERİNİ KULLANIN
  3. Gerçek parayı riske atmadan önce 2-4 hafta demo yapın
  4. Acımasızca optimize edin - varsayılanlar sağlamdır ama SİZİN ayarlarınız daha iyi olabilir
  5. Küçük başlayın - önce minimum sermaye ile test edin

Uyarılar

Satın Almadan Önce:

  • KENDİ broker'ınızın MT5 platformunda backtest yapın
  • Minimum 2 hafta demo testi
  • %50+ düşüşleri kabul etmediğiniz sürece asla Yüksek Risk kullanmayın
  • Önemli haberler sırasında izleyin (kara kuğular olur)
  • Bu "kur ve unut" sistemi DEĞİLDİR

Gerçekçi Beklentiler:

  • Çok Düşük: Aylık %5-15, minimum stres
  • Düşük: Aylık %15-35, orta dalgalanmalar
  • Orta: Aylık %30-70, sinir gerektirir
  • Yüksek: Aylık %50-150+, çılgın yolculuk

RİSK SORUMLULUK REDDİ

İŞLEM YAPMAK ÖNEMLI RİSK İÇERİR. TÜM YATIRIMINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ. GEÇMİŞ PERFORMANS ≠ GELECEKTEKİ SONUÇLAR.

ATLASS SCALPER'ı satın alarak şunları kabul ediyorsunuz:

  • Kaldıraçlı işlem risklerini anlıyorsunuz
  • Sonuçlar için tam sorumluluk kabul ediyorsunuz
  • İşlem kayıpları için iade yok
  • Geliştirici hiçbir sonuçtan sorumlu değildir

%97'yi Yenmeye Hazır mısınız?

Backtest → Demo → Optimize Et → Dikkatli Canlıya Geç

Hazine ayarlarda. Disiplin sizde.

Akıllıca İşlem Yapın.


