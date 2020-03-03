Robot Auto Trend Scalping XAUUSD

Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading, Altın (XAUUSD) için geliştirilmiş ileri seviye bir işlem robotudur. Trend scalping stratejisi için tasarlanmıştır ve Hedging (çoklu pozisyon) modunu destekler. Algoritmik bir yapı ile girişleri filtreler ve kârla çıkış (exit) yönetimi yapar; amaç, piyasa momentumunu yakalarken sıkı koşullarla riski kontrol etmektir.

Noel & Yeni Yıl Promosyonu (25 Aralık – 1 Ocak 2026)

  • Promosyon fiyatı: 2000 (sadece ilk 2 alıcı için)

  • Normal fiyat: 15000 (6 Ocak 2026 sonrasında geçerli)

  • Tatil promosyonu süresince fiyat pazarlığa açıktır.

Önerilen Ayarlar

  • Sembol: XAUUSD (Altın)

  • Lot: 0.01

  • Önerilen sermaye: 300 – 3000

  • Cent ve Standard hesaplarda çalışır

  • Hedging modu

  • Çoklu pozisyon ile işlem

Performans Notu (Strategy Test)

  • 1 yıllık backtestte, 300 depozito ile bile %351 büyümeye kadar sonuç (sonuçlar sermaye, broker koşulları, spread ve gerçekleşmeye göre değişebilir).

🎄 Kutlayan herkesin Noel’i kutlu olsun! 🎄

Yasal Uyarı / Disclaimer (Önemli)

Trading yüksek risk içerir ve herkes için uygun olmayabilir. Geçmiş performans ve backtest sonuçları gelecekteki kazancı garanti etmez. Piyasa koşulları, spread, slippage, işlem hızı ve broker kuralları sonuçları ciddi şekilde etkileyebilir. Risk yönetimi sizin sorumluluğunuzdadır — canlı hesapta işlem yapmadan önce demo hesapta test etmeniz önerilir.


