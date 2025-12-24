Price Impulse Reversal MT4
- Uzman Danışmanlar
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Sürüm: 2.6
- Etkinleştirmeler: 5
Price Impulse Reversal EA, göstergeler olmadan fiyat hareketi ile çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Otomatik ticaret için tasarlanmıştır.
Özellikler:
-
Fiyat hareketi tabanlı strateji
-
Otomatik 24/5 sistemi
-
Stop Loss ve Take Profit ile risk yönetimi
-
Belirli koşullar için spread filtresi
-
4 döviz çifti için geliştirilmiştir
Ayarlanabilir parametreler:
-
Lot büyüklüğü
-
Maksimum izin verilen spread
-
Tanımlama numarası
Uyumlu çiftler:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Test süresi notu:
Bu EA, tam değerlendirme için en az 1 yıllık minimum çalışma süresi gerektirir. Daha kısa süreler, farklı piyasa koşullarındaki işleyişini yansıtmayabilir. Çeşitlendirme için 4 uyumlu çiftte uygulanması önerilir.