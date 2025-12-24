Price Impulse Reversal MT4

Price Impulse Reversal EA, göstergeler olmadan fiyat hareketi ile çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Otomatik ticaret için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Fiyat hareketi tabanlı strateji

  • Otomatik 24/5 sistemi

  • Stop Loss ve Take Profit ile risk yönetimi

  • Belirli koşullar için spread filtresi

  • 4 döviz çifti için geliştirilmiştir

Ayarlanabilir parametreler:

  • Lot büyüklüğü

  • Maksimum izin verilen spread

  • Tanımlama numarası

Uyumlu çiftler:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Test süresi notu:
Bu EA, tam değerlendirme için en az 1 yıllık minimum çalışma süresi gerektirir. Daha kısa süreler, farklı piyasa koşullarındaki işleyişini yansıtmayabilir. Çeşitlendirme için 4 uyumlu çiftte uygulanması önerilir.


