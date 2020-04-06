YouTube'dan Mağaza ile ilgili eğitici videoları izleyin
Ne yazık ki, "Stubborn Archer" artık satın alınamıyor.
Bu ürünü daha önce satın aldıysanız, herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanmaya devam edebilir ve etkinleştirmeleriniz kaldığı sürece yeni kopyalar yükleyebilirsiniz:
- MetaTrader 4 terminalinizi açın.
- MQL5.community hesabınızın giriş bilgilerini ayarlarda belirtin: Araçlar\Seçenekler\Topluluk menüsü.
- "Mağaza" sekmesine ve ardından "Satın alınan" sekmesine gidin.
- Ürün adının sağında bulunan "Yükle" düğmesine tıklayın.
Daha fazla bilgi için lütfen dokümantasyona bakın.
Diğer MetaTrader 4 uygulamalarına göz atın
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Tanıtımı Quantum Emperor EA , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve Quantum StarMan ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal -> click here New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk : https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP: Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Game Change EA, Game Changer göstergesine dayalı bir trend takip sistemidir. Kırmızı bir nokta oluştuğunda otomatik olarak satış yapar ve trendin olası bir sonunu işaret eden sarı bir X işareti görünene kadar satış yönünde devam eder. Aynı mantık alım işlemleri için de geçerlidir. Mavi bir nokta belirdiğinde EA alım yapmaya başlar ve sarı bir X işareti algılanır algılanmaz alım döngüsünü kapatır. Bu EA, herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman dilimi için uygundur, ancak M15 zaman dilimind
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal: BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu : TIKLAYIN Quantum King kanalı: Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average, ADX, and High/Low Level indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal is a Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir. Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor? Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Titan AI — Yeni Nesil Otomatik Alım-Satım Sistemi Titan AI , MX Robots uzman ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bir otomatik işlem sistemidir. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini derin finansal uzmanlıkla birleştirir. Bu EA, kurumsal düzeyde kullanılan Real Tick , MBP (Market by Price) ve MBO (Market by Order) gibi yüksek kaliteli piyasa verileriyle eğitilmiştir. Bu sayede Titan AI, farklı piyasalarda tutarlı ve zeki kararlar verebilir. Titan AI, aynı anda birden fazla yapay zeka stratejisin
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
EA Black Dragon, Black Dragon göstergesinde çalışır. EA, göstergenin rengine göre bir ticaret açar, ardından emir ağını artırmak veya zararı durdur ile çalışmak mümkündür. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tüm ayarlar burada bulunabilir! Gelen parametreler: · Yeni seri aç - Doğru/Yanlış - tüm siparişler kapatıldık
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
AlphaCore System is a professional trading advisor for MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on dynamic analysis of local extremes and statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of local liquidity accumulation zones
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
DCA CycleMax
Jin Sangun
DCA CYCLEMAX Tanıtımı Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set : Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set : Click Here Genel Bakış DCA CYCLEMAX, piyasada tek yönlü güçlü bir trend gösteren varlıklar için optimize edilmiş güçlü bir yarı otomatik grid ticaret programıdır (EA). Özellikle altın (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) ve kripto para birimleri gibi yüksek volatiliteye ve sabit yönlü bir trende sahip varlıklarda etkilidir. DCA stratejisini (Dollar-Cost Averaging
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
2024 yılından itibaren Gold (Altın M15) testi için varsayılan ayarlar Kaufman Smart Regime EA: Adaptif Piyasa Zekası ÖZEL TANITIM TEKLİFİ: Smart Regime EA'nın gücü, gerçek değerinin çok altında bir fiyata piyasaya sürülüyor. Fiyat, kademeli ve aşamalı artışla nihai değer olan $500 'a ulaşmaya başlamadan önce, lisansınızı şimdi $50 karşılığında güvenceye alın. Bu, eşi benzeri olmayan bir piyasa mantığına yapılan yatırımdır. Adaptif algoritmik ticaretin gücünü açığa çıkarın. Kaufman Smart Regime
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Theranto v3
Hossein Davarynejad
////// THEHRANTO V3 /////// **** Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals https://www.nxfx.ca/
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
24 saatlik flaş satış - Sadece $199.99 "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipar
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency, each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ). Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir: Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) - Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger without centra
RFI levels PRO
Roman Podpora
Önceden gösterge Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor tersine çevirme seviyeleri Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Exp-TickSniper , her para birimi çifti için ayrı ayrı parametreleri otomatik olarak seçen hızlı bir kene yüzücüdür. EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA, akıllı takip eden durdurmayı kullanarak ve mevcut döviz çifti verilerine, kotasyonlarına, özelliklerine ve yayılmasına dayalı olarak kısa vadeli işlemler gerçekleştirir. Ortalama alma stratejisi, sinyal algılama algoritmasının neden olduğu kayıpları önlemek için kullanılır. Açık bir
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Tanıtım Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Advisor AW Double Grids MT4 - bilgi işlem paneli ve basit kuruluma sahip agresif, tamamen otomatik bir grid danışmanıdır. Strateji, eş zamanlı iki yönlü çalışmadan oluşur ve bir yönün hacmini çarpar. Dahili otomatik lot hesaplaması, pozisyonların hacmini artırmanın çeşitli varyasyonları ve diğer işlevler uygulanır. Talimatlar -> BURADA / Sorun çözme -> BURADA / MT5 sürümü -> BURADA Danışman nasıl işlem yapar: AW Double Grids, zıt yönlü bir çift emirle iki yönlü işlem gerçekleştir
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
PINBAR AÇIKLAMASI: Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüks
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
TREND ÇİZGİLERİ PRO Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun BOS hatları Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
SNeox AI
Anastasiya Morozova
SNeox AI, Forex piyasasında istikrarlı uzun vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir çoklu para birimi işlem robotudur. Bu danışman, piyasa fiyatlarını ve oynaklığını analiz etmek için kanıtlanmış algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir ve kontrollü risklerle dikkatli işlem yapmaya odaklanmıştır. DİKKAT! Yılbaşı kampanyası: İlk 15 alışverişte sadece 99$ Sonraki 15 - 159 dolar Son fiyat: 229 dolar Bu fırsattan yararlanmak için acele edin! MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/marke