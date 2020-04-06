Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA - gelişmiş bir çift pariteli grid işlem sistemidir!
Robot, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

Test ve işlem için EA Set_dosyalarını indirin:

EA'nın öne çıkan özellikleri:
- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.
- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir.
- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik grid oluşturur.
- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanmanız yeterlidir.
- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.
- Zaman Aralığı: M5.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.
- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.
- EA hem standart hem de cent hesapta kullanılabilir.

Nasıl kurulur:
- Aşağıdaki 2 grafiği açın:
NZDCAD, AUDNZD.
- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.
- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).

ÖNEMLİ:
- MAGIC'in Al/Sat parametreleri her zaman farklı olmalıdır.
- MAGIC'ler farklı paritelerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_file'ları kullanın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

