Adaptive Trend Tracker

MT5 platformunda satılan bir gösterge. AdaptiveTrendTracker, fiyat ile dahili referans arasındaki ilişkiyi sürekli izleyen, çevre farkındalığına sahip dinamik bir geri bildirim sistemidir. Geçerli bir kırılma algılandığında hemen hızlı tepki protokolünü tetikleyerek onay gecikmesini büyük ölçüde azaltır. Net yönün olmadığı dönemlerde ise gürültüye karşı direnç modunu aktif ederek yanlış kırılmaların olumsuz etkilerini önemli ölçüde düşürür. Gösterge, mavi bir temel hareketli ortalama ve kırmızı/yeşil renk değiştiren bir ana takip çizgisi sunar: ilki kısa vadeli fiyat merkezini belirtirken, ikincisi trend durumunun temel göstergesi olarak işlev görür. Renk değişimi eğime dayalı basit bir geçiş değil, çaprazlaşma olayının mevcut mumdan ne kadar yakın zamanda gerçekleştiğine ve fiyat sapma büyüklüğüne dair çoklu faktörleri entegre ederek her renk değişimine gerçek işlem anlamı kazandırır. Tüm iç parametreler derinlemesine optimize edilmiştir; kullanıcı karmaşık ayarlara gerek kalmadan profesyonel düzeyde performans elde eder. Ayrıca sistemde yerleşik minimum hareket filtresi bulunmakta olup, önemsiz küçük fiyat dalgalanmalarını etkili şekilde bastırarak sinyal netliğini büyük oranda artırır. MetaTrader5 platformuyla tam uyumludur, tüm aracı kurum fiyatlandırma modlarını destekler ve canlı işlem ile Strateji Test Cihazında yeniden çizim veya gecikme olmadan tutarlı performans sergiler. Manuel işlem, otomatik EA geliştirme ve çoklu zaman dilimi analizi için uygundur; hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar faydalanabilir. Tasarım felsefesi, piyasa durağan olmayan doğasına dair derin bir anlayışa dayanmakta ve uyarlamalı kontrol teorisini finansal zaman serileri işleme alanına ustaca entegre ederek trend takibinde yeni bir paradigma yaratmaktadır.
Önerilen ürünler
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Göstergeler
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Göstergeler
MT5 için Hull Moving Average (HMA) – Hızlı, pürüzsüz ve gecikmesiz trend indikatörü Hull Moving Average (HMA), ultra pürüzsüz ve neredeyse sıfır gecikmeli sinyaller sağlayan yüksek performanslı bir MT5 trend indikatörüdür. SMA, EMA veya WMA’dan farklı olarak, HMA piyasa yönündeki değişikliklere anında tepki verir ve gürültüyü filtreler — scalper ve intraday trader’lar için ideal. Verimli bir ağırlıklı hareketli ortalama motoru ile Alan Hull’un gerçek formülünü kullanarak, repaint yapmayan temiz
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Göstergeler
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Göstergeler
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Göstergeler
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Göstergeler
Düz ve trend belirleme göstergesi. Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin altındaysa, bu bir satış bölgesidir. Göstergenin bu sürümünü satın alırken, bir gerçek ve bir demo hesabı için MT4 sürümü - hediye olarak (almak için bana özel mesaj yazın)! Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin üzerindeyse, bu bir satın alma bölgesidir. MT4 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Fiyat iki satır arasında veya hist
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Göstergeler
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Göstergeler
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Göstergeler
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Göstergeler
"2nd To NoneFX Scalper" is one powerful indicator which you can use on any timeframe. The accuracy is in between 90% - 95% can be more. The indicator is 100% non repaint so it doesn't repaint at all. When the arrow comes out wait for the candlestick to close the arrow won't repaint/recalculate or move. The indicator works with all volatility indices,step index, Boom & Crash(500 & 1000) and all currency pairs. You can change settings of the indicator. For great results find the trend of the pair,
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
Göstergeler
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Göstergeler
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Göstergeler
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Göstergeler
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Göstergeler
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Göstergeler
AÇIKLAMA ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper), fiyat hareketini analiz eden ve geçerli impulsları, düzeltmeleri ve SCOB'ları (Single Candle Order Block) tanımlayan göstergedir. Esnek, bilgilendirici, kullanımı kolay olması ve tüccarın en likit ilgi alanlarına yönelik farkındalığını önemli ölçüde artırması nedeniyle her türlü teknik analizle kullanılabilen güçlü bir araçtır. AYARLAR Genel | Görsel Renk teması — ICSM'nin renk temasını tanımlar. SCOB | Görsel SCOB'u göster — SCOB'u etkinleş
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Göstergeler
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Göstergeler
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Göstergeler
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesi ve EA Desteğini Alın  Doğrudan indirme — Buraya tıklayın [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment, Elliott Dalga Teorisi’ni Trading Chaos teknikleriyle birleştiren trader’lar için geliştirilmiş özel bir MT5 aracıdır. Bill Williams’ın tanımladığı kaotik piyasa ortamıyla senkronize olarak fiyat hareketlerindeki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit eder. Ana Özellikler Elliott Dalgası Uyumlu Uyumsuzluk: Dalga yapılarıyla uyumlu boğa ve ayı uyumsuzluk
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Göstergeler
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Göstergeler
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Göstergeler
100PIPSsignals — Altın (M1) için Hızlı EMA Geçiş Sistemi 1 dakikalık grafikte Altın CFD'leri için tasarlanmış hafif bir EMA geçiş göstergesi. Düşük riskli giriş noktalarını belirgin oklar ve altın dairelerle işaretler, hareketleri yapılandırılabilir bir minimum pip hedefine göre doğrular ve uyarılar/bildirimler gönderebilir. Nasıl çalışır (basit) Gösterge iki üstel hareketli ortalama kullanır (hızlı EMA ve orta EMA). Hızlı EMA orta EMA'nın üzerine çıktığında bir Al sinyali oku; altına düştüğü
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on Vedic astrology calculations, published for the first time on Metatrader. This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers and int
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Göstergeler
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt