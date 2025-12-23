Fibonacci Alert Pro MT4
**FibonacciAlert Pro - 7/24 Fibonacci Gözlemciniz**
Şunu hayal edin...
Saat gece 3. Derin uykudasınız. EURUSD grafiğinizde fiyat, iki gündür beklediğiniz o meşhur %61,8 Fibonacci seviyesine tam olarak dokundu.
Siz uykudasınız. Piyasa uyumuyor.
Ancak Fibonacci gözlemciniz nöbette.
**DING!** Telefonunuzda bir bildirim:
"EURUSD'de %61,8 seviyesi dokunuldu - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"
İşte bu, FibonacciAlert Pro. Gece bekçiniz. Sessiz asistanınız. Ekranlardan uzakta olduğunuzda bile bir fırsatı kaçırmayacağınız garantiniz.
Gelişmiş **FIBO ALERTS PRO** göstergesi, iki versiyonda mevcuttur, **MetaTrader 4** ve **MetaTrader 5** ile uyumludur ve tüm Forex brokerları ve özel alım satım firmaları ile çalışır.
Kapsamlı bir kullanım kılavuzu **BİRBİRİNDEN FARKLI DİLLERDE** sağlanır.
Satın alımınızdan sonra, **kişiselleştirilmiş takip** ve detaylı kılavuzu almak için bana özel mesaj gönderin. Destek ekibimiz, aracın kurulumu ve en iyi şekilde kullanımı konusunda size kişisel olarak rehberlik edecektir.
**FIBO ALERTS PRO**, bir yılı aşkın yoğun çalışma ve testlerin sonucudur; alım satımınızda güvenilirlik, doğruluk ve iç huzuru sağlamak için tasarlanmıştır.
### **Çoklu Gözetlemenin Sihri**
**Çoklu Grafik İzleme**
`SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"`
*Çeviri: "Bu üç özel Fibonacci'yi benim için izle."*
Her biri bir grafiği izleyen 3 farklı asistanınız olması gibi, ancak sadece bir kere ödeme yaparsınız.
**Akıllı Tespit**
`DetectDirection = true`
*Çeviri: "Fibonacci'mi nasıl çizdiğimi tahmin et ve kendini ona göre ayarla."*
Bu akıl her şeyi değiştiriyor. Artık manuel ayarlamalara gerek yok.
**Spam Karşıtı Sistem**
`CooldownMinutes = 30`
*Çeviri: "Aynı seviye için beni 30 dakika içinde iki kez uyarma."*
Fiyat kilit seviyeler etrafında dalgalandığında tekrarlanan uyarıları ortadan kaldırır.
**Cerrahi Hassasiyet**
`ThresholdPips = 0.5`
*Çeviri: "0.5 pip hassasiyetinde ol."*
Uyarıyı TAM anında isteyen mükemmeliyetçiler için.
### **Tam Yapılandırma**
```
// GÖZETLEME PARAMETRELERİ
SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"
UseCurrentChart = true
// UYARI SEVİYELERİ
AlertLevel_618 = true // KRAL seviye
AlertLevel_50 = true // Psikolojik orta nokta
AlertLevel_382 = true // Klasik geri çekilme
AlertLevel_786 = false // Derin geri çekilme
// GELİŞMİŞ PARAMETRELER
CooldownMinutes = 30
SensibilityPercent = 1.5
AutoLevelMapping = true
ThresholdPips = 0.5
```
**Profesyonel ipucu:** Sadece %61,8 ve %50 ile başlayın. Deneyim kazandıkça diğer seviyeleri ekleyin.
### **Düşündüren Karşılaştırma**
*"Ama MT5'te zaten uyarılarım var..."* - İşte FibonacciAlert Pro'nun farklı olmasının nedeni:
| Görev | Yerel MT5 ile | FibonacciAlert Pro ile |
| :--- | :--- | :--- |
| 3 Fibonacci'yi İzleme | 3 farklı gösterge | **1 tek gösterge** |
| Bir Parametreyi Değiştirme | 3 kez değiştirin | **1 kez değiştirin** |
| Genel Durumu Görme | İmkansız | **Tek birleşik panel** |
| Tekrarları Yönetme | Manuel olarak | **Otomatik bekleme süresi** |
| Yönü Anlama | Tahmin etmeniz gerekir | **Otomatik tespit** |
**Somut örnek:**
EURUSD'de bir, Altın'da bir, NASDAQ'ta bir Fibonacci'niz var.
* MT5 ile: Fibonacci başına 8 uyarı × 3 Fibonacci = **Yönetilecek 24 uyarı**.
* FibonacciAlert ile: 3 isim girersiniz, 3 kutuyu işaretlersiniz = **2 dakikalık kurulum**.
### **Gerçek Alım Satım Senaryosu**
Bu Fibonaccilerle bir emtia alım satımcısısınız:
`SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"`
**Sonuç:** Tek bir gösterge, 4 farklı enstrümanı, her biri için 2 seviyeyi, **7/24** izler.
> *"Telefonumdan, trende, sırada alım satım yapıyorum. VPS'imde FibonacciAlert ile anında bildirim alıyorum. Hemen hangi grafiğe gideceğimi, hangi seviyeye dokunulduğunu görüyorum. Artık tüm grafiklerimi tek tek kaydırmaya gerek yok."*
> **- Mobil Alım Satımcı**
> *"Her şeyin mükemmel olmasını seviyorum. Cerrahi hassasiyet, fiyat TAM olarak BENİM seviyeme dokunduğunda, yaklaşık olarak değil, bana uyarılar veriyor."*
> **- Mükemmeliyetçi Alım Satımcı**
### **Alım Satım Özgürlüğünüzü Seçin**
| FibonacciAlert'siz Hayat | FibonacciAlert Pro **97€** |
| :--- | :--- |
| **Zamanınız ⏰** | **7/24 Piyasa Gözetlemesi** |
| Uyurken kaçırılan fırsatlar | Çoklu grafik izleme |
| Sürekli grafik kontrolü | Akıllı Uyarı Sistemi |
| Uyarıları manuel yönetme | Anında Bildirimler |
| Stres ve belirsizlik | **Ömür Boyu Güncelleme** |
| Sınırlı alım satım pencereleri | Tam kullanım kılavuzu |
| | Öncelikli destek |
| | **Hemen Erişim Sağlayın** |
**Ancak gerçek değer:**
* Artık kaçırmadığınız fırsatlar: **Paha biçilmez**
* Geri kazandığınız zaman: **Paha biçilmez**
* Kaçındığınız stres: **Paha biçilmez**
### **Sıkça Sorulan Sorular**
**Aynı anda kaç tane Fibonacci aracını izleyebilirim?**
Kesin bir sınır yoktur. İsimlerini `SpecificFibName` parametresine virgülle ayırarak ekleyerek istediğiniz kadar aracı izleyebilirsiniz.
**Mobil cihazlarda çalışıyor mu?**
Evet! Bir VPS'e kurulduğunda, MT5 mobil uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza anında bildirimler alırsınız.
**Lisansımı kaybedersem ne olur?**
Basitçe **vopiser77@gmail.com** adresinden bizimle iletişime geçin, lisansınızı hemen kurtarmanıza yardımcı olalım.
**Para iade garantisi var mı?**
30 günlük bir memnuniyet garantisi sunuyoruz. FibonacciAlert Pro alım satım deneyiminizi dönüştürmezse, satın alımınızı iade edeceğiz.
**Gösterge tüm MT5 sürümleriyle çalışıyor mu?**
Evet, FibonacciAlert Pro MetaTrader 5'in tüm güncel sürümleriyle uyumludur. Uyumluluğu sağlamak için düzenli olarak güncellenir.
### **Alım Satımınızı Dönüştürmeye Hazır mısınız?**
FibonacciAlert Pro sizi daha iyi bir alım satımcı yapmaz.
**Sizi daha müsait bir alım satımcı yapar.**
