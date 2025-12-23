Fibonacci Alert Pro MT4

**FibonacciAlert Pro - 7/24 Fibonacci Gözlemciniz**





**FibonacciAlert Pro**

**7/24 Fibonacci Gözlemciniz**





Şunu hayal edin...

Saat gece 3. Derin uykudasınız. EURUSD grafiğinizde fiyat, iki gündür beklediğiniz o meşhur %61,8 Fibonacci seviyesine tam olarak dokundu.

Siz uykudasınız. Piyasa uyumuyor.

Ancak Fibonacci gözlemciniz nöbette.





**DING!** Telefonunuzda bir bildirim:

"EURUSD'de %61,8 seviyesi dokunuldu - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"

İşte bu, FibonacciAlert Pro. Gece bekçiniz. Sessiz asistanınız. Ekranlardan uzakta olduğunuzda bile bir fırsatı kaçırmayacağınız garantiniz.





Gelişmiş **FIBO ALERTS PRO** göstergesi, iki versiyonda mevcuttur, **MetaTrader 4** ve **MetaTrader 5** ile uyumludur ve tüm Forex brokerları ve özel alım satım firmaları ile çalışır.





Kapsamlı bir kullanım kılavuzu **BİRBİRİNDEN FARKLI DİLLERDE** sağlanır.





Satın alımınızdan sonra, **kişiselleştirilmiş takip** ve detaylı kılavuzu almak için bana özel mesaj gönderin. Destek ekibimiz, aracın kurulumu ve en iyi şekilde kullanımı konusunda size kişisel olarak rehberlik edecektir.





**FIBO ALERTS PRO**, bir yılı aşkın yoğun çalışma ve testlerin sonucudur; alım satımınızda güvenilirlik, doğruluk ve iç huzuru sağlamak için tasarlanmıştır.





---





### **Çoklu Gözetlemenin Sihri**





**Çoklu Grafik İzleme**

`SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"`

*Çeviri: "Bu üç özel Fibonacci'yi benim için izle."*





Her biri bir grafiği izleyen 3 farklı asistanınız olması gibi, ancak sadece bir kere ödeme yaparsınız.





**Akıllı Tespit**

`DetectDirection = true`

*Çeviri: "Fibonacci'mi nasıl çizdiğimi tahmin et ve kendini ona göre ayarla."*





Bu akıl her şeyi değiştiriyor. Artık manuel ayarlamalara gerek yok.





**Spam Karşıtı Sistem**

`CooldownMinutes = 30`

*Çeviri: "Aynı seviye için beni 30 dakika içinde iki kez uyarma."*





Fiyat kilit seviyeler etrafında dalgalandığında tekrarlanan uyarıları ortadan kaldırır.





**Cerrahi Hassasiyet**

`ThresholdPips = 0.5`

*Çeviri: "0.5 pip hassasiyetinde ol."*





Uyarıyı TAM anında isteyen mükemmeliyetçiler için.





---





### **Tam Yapılandırma**

```

// GÖZETLEME PARAMETRELERİ

SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"

UseCurrentChart = true





// UYARI SEVİYELERİ

AlertLevel_618 = true // KRAL seviye

AlertLevel_50 = true // Psikolojik orta nokta

AlertLevel_382 = true // Klasik geri çekilme

AlertLevel_786 = false // Derin geri çekilme





// GELİŞMİŞ PARAMETRELER

CooldownMinutes = 30

SensibilityPercent = 1.5

AutoLevelMapping = true

ThresholdPips = 0.5

```





**Profesyonel ipucu:** Sadece %61,8 ve %50 ile başlayın. Deneyim kazandıkça diğer seviyeleri ekleyin.





---





### **Düşündüren Karşılaştırma**

*"Ama MT5'te zaten uyarılarım var..."* - İşte FibonacciAlert Pro'nun farklı olmasının nedeni:





| Görev | Yerel MT5 ile | FibonacciAlert Pro ile |

| :--- | :--- | :--- |

| 3 Fibonacci'yi İzleme | 3 farklı gösterge | **1 tek gösterge** |

| Bir Parametreyi Değiştirme | 3 kez değiştirin | **1 kez değiştirin** |

| Genel Durumu Görme | İmkansız | **Tek birleşik panel** |

| Tekrarları Yönetme | Manuel olarak | **Otomatik bekleme süresi** |

| Yönü Anlama | Tahmin etmeniz gerekir | **Otomatik tespit** |





**Somut örnek:**

EURUSD'de bir, Altın'da bir, NASDAQ'ta bir Fibonacci'niz var.

* MT5 ile: Fibonacci başına 8 uyarı × 3 Fibonacci = **Yönetilecek 24 uyarı**.

* FibonacciAlert ile: 3 isim girersiniz, 3 kutuyu işaretlersiniz = **2 dakikalık kurulum**.





---





### **Gerçek Alım Satım Senaryosu**

Bu Fibonaccilerle bir emtia alım satımcısısınız:

`SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"`

**Sonuç:** Tek bir gösterge, 4 farklı enstrümanı, her biri için 2 seviyeyi, **7/24** izler.





> *"Telefonumdan, trende, sırada alım satım yapıyorum. VPS'imde FibonacciAlert ile anında bildirim alıyorum. Hemen hangi grafiğe gideceğimi, hangi seviyeye dokunulduğunu görüyorum. Artık tüm grafiklerimi tek tek kaydırmaya gerek yok."*

> **- Mobil Alım Satımcı**





> *"Her şeyin mükemmel olmasını seviyorum. Cerrahi hassasiyet, fiyat TAM olarak BENİM seviyeme dokunduğunda, yaklaşık olarak değil, bana uyarılar veriyor."*

> **- Mükemmeliyetçi Alım Satımcı**





---





### **Alım Satım Özgürlüğünüzü Seçin**





| FibonacciAlert'siz Hayat | FibonacciAlert Pro **97€** |

| :--- | :--- |

| **Zamanınız ⏰** | **7/24 Piyasa Gözetlemesi** |

| Uyurken kaçırılan fırsatlar | Çoklu grafik izleme |

| Sürekli grafik kontrolü | Akıllı Uyarı Sistemi |

| Uyarıları manuel yönetme | Anında Bildirimler |

| Stres ve belirsizlik | **Ömür Boyu Güncelleme** |

| Sınırlı alım satım pencereleri | Tam kullanım kılavuzu |

| | Öncelikli destek |

| | **Hemen Erişim Sağlayın** |





**Ancak gerçek değer:**

* Artık kaçırmadığınız fırsatlar: **Paha biçilmez**

* Geri kazandığınız zaman: **Paha biçilmez**

* Kaçındığınız stres: **Paha biçilmez**





---





### **Sıkça Sorulan Sorular**





**Aynı anda kaç tane Fibonacci aracını izleyebilirim?**

Kesin bir sınır yoktur. İsimlerini `SpecificFibName` parametresine virgülle ayırarak ekleyerek istediğiniz kadar aracı izleyebilirsiniz.





**Mobil cihazlarda çalışıyor mu?**

Evet! Bir VPS'e kurulduğunda, MT5 mobil uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza anında bildirimler alırsınız.





**Lisansımı kaybedersem ne olur?**

Basitçe **vopiser77@gmail.com** adresinden bizimle iletişime geçin, lisansınızı hemen kurtarmanıza yardımcı olalım.





**Para iade garantisi var mı?**

30 günlük bir memnuniyet garantisi sunuyoruz. FibonacciAlert Pro alım satım deneyiminizi dönüştürmezse, satın alımınızı iade edeceğiz.





**Gösterge tüm MT5 sürümleriyle çalışıyor mu?**

Evet, FibonacciAlert Pro MetaTrader 5'in tüm güncel sürümleriyle uyumludur. Uyumluluğu sağlamak için düzenli olarak güncellenir.





---





### **Alım Satımınızı Dönüştürmeye Hazır mısınız?**

FibonacciAlert Pro sizi daha iyi bir alım satımcı yapmaz.

**Sizi daha müsait bir alım satımcı yapar.**





**Şimdi bize ulaşın:**

**vopiser77@gmail.com**





FibonacciAlert Pro, tam bir kullanım kılavuzu ile satılır.





Herhangi bir soru veya endişeniz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.





Çünkü sonuçta, en iyi gösterge **sizsiniz**.