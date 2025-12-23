Stochastic MACD.mq5 dosyası, Stokastik Osilatörün mantığını Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ile birleştiren özel bir MQL5 teknik göstergesidir.

Ayrı bir grafik penceresinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve belirli bir işlem aralığına göre fiyat momentumunun düzeltilmiş bir temsilini sağlar.

Temel İşlevsellik: Ham fiyat verilerini kullanan standart bir MACD'nin aksine, bu gösterge Stokastik ölçeklendirmeyi Üstel Hareketli Ortalamalara (EMA'lar) uygular.

Stokastik Normalizasyon: Kullanıcı tanımlı bir Stokastik periyodu boyunca en yüksek tepeyi ve en düşük dipi hesaplar.

Daha sonra Hızlı ve Yavaş EMA'ları, bu fiyat aralığında nerede bulunduklarına göre normalleştirir5.

MACD Hesaplaması: Ana gösterge çizgisi, normalleştirilmiş "Hızlı Stokastik" ve "Yavaş Stokastik" değerleri arasındaki farkın 100 ile çarpılmasıyla elde edilir.

Sinyal Çizgisi: Potansiyel trend dönüşlerini veya kesişmelerini belirlemek için bir sinyal çizgisi oluşturmak üzere, elde edilen MACD değerine üçüncü bir EMA (Sinyal periyodu) uygulanır.

Temel Giriş Parametreleri: Stokastik Periyodu (inpStoPeriod): Maksimum ve minimum fiyat seviyelerini bulmak için kullanılan geri bakma aralığını tanımlar (varsayılan: 45).

EMA Periyotları: Hızlı periyot (varsayılan: 12), Yavaş periyot (varsayılan: 26) ve Sinyal periyodu (varsayılan: 9) içerir.

Uygulanan Fiyat: Yatırımcılar, Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik veya Ağırlıklı dahil olmak üzere çeşitli fiyat türleri arasından seçim yapabilir.

Özel Seviyeler: Gösterge, piyasa koşullarını belirlemek için beş yatay seviye ile başlatılır: Aşırı Alım: Varsayılan seviyeler 10 ve 15'tir.

Aşırı Satım: Varsayılan seviyeler -10'dur ve Orta Seviye: 0 olarak ayarlanmıştır.

Teknik Yapı Dahili EMA Sınıfı: Kod, alfa düzeltme faktörünü (2 / (1 + dönem)) kullanarak Üstel Hareketli Ortalamaları verimli bir şekilde hesaplamak için özel bir sınıf (CEma) kullanır.