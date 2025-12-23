Fibonacci Alert Pro

Votre observateur de Fibonacci 24h/24 et 7j/7

Imaginez ceci...

Il est 3 heures du matin. Vous dormez profondément. Sur votre graphique EUR/USD, le cours vient d'atteindre le niveau clé de Fibonacci à 61,8 % que vous attendez depuis plus de deux jours.

FibonacciAlert Pro

Vous dormez.

Le marché, lui, ne dort pas.

Mais votre observateur de Fibonacci veille.

DING ! Une notification sur votre téléphone :

« Niveau 61,8 % atteint sur l'EUR/USD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4' »

Voici FibonacciAlert Pro. Votre veilleur de nuit. Votre assistant discret. Votre assurance de ne jamais évaluer une opportunité, même lorsque la vie vous éloigne des écrans.

L'indicateur avancé FIBO ALERTS PRO est disponible en deux versions, compatibles avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et fonctionne avec tous les courtiers Forex et les sociétés de trading pour compte propre.

Un manuel d'utilisation complet est fourni en PLUSIEURS LANGUES.

Après votre achat, envoyez-moi un message privé pour bénéficier d'un suivi personnalisé et obtenir le manuel détaillé. Notre équipe d'assistance vous accompagnera personnellement lors de l'installation et de l'utilisation optimale de l'outil.

FIBO ALERTS PRO est le fruit d'un développement approfondi et de tests intensifs, conçu pour vous offrir fiabilité, précision et tranquillité d'esprit dans vos transactions.

La magie de la surveillance multiple - Démystifiée

🎯 Surveillance multigraphique SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1" Traduction : « Regardez bien ces trois outils spécifiques de Fibonacci pour moi. » C'est comme avoir 3 assistants différents, chacun surveillant un graphique différent, mais vous ne payez qu'une seule fois. ⚡ Détection intelligente de la direction DétecterDirection = vrai Traduction : « Devinez comment j'ai dessiné ma suite de Fibonacci et adaptez-vous en conséquence. » C'est cette intelligence qui fait toute la différence. Plus besoin de réglages manuels. 🔔 Système de refroidissement intelligent Temps de recharge (minutes) = 30 Traduction : « Ne m'alertez pas deux fois pour le même niveau en 30 minutes. » Élimine les alertes répétitives et agaçantes lorsque le prix oscille autour de niveaux clés. 🎯 Précision chirurgicale SeuilPips = 0,5 Traduction : « Soyez précis à 0,5 pip près. » Pour les perfectionnistes qui veulent des alertes au moment précis.

La comparaison douloureuse

« Mais j'ai déjà des alertes dans MT5… » – Voici pourquoi FibonacciAlert Pro est différent :

Tâche Avec MT5 natif Avec FibonacciAlert Pro Moniteur 3 Outils de Fibonacci 3 indicateurs différents 1 indicateur unique Modificateur un paramètre Changez-le 3 fois Changez-le une fois Voir l'état général Impossible Vue d'ensemble du panneau unique Gérer les alertes répétées Manuellement Refroidissement automatique Comprendre la direction À vous de deviner Détection automatique

Exemple concret :

Vous avez un retracement de Fibonacci sur l'EUR/USD, un sur l'or et un sur le NASDAQ.

Avec MT5 : Vous créez 8 alertes par retracement de Fibonacci × 3 outils Fibonacci = 24 alertes à gérer .

Avec FibonacciAlert : Vous entrez 3 noms, vous vérifiez 3 niveaux = 2 minutes de configuration .

Scénario de trading réel

Vous êtes un négociant en matières premières utilisant ces outils Fibonacci :

SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"

Résultat : Un seul indicateur surveille 4 instruments différents , 2 niveaux chacun , 24h/24 et 7j/7 .

- Commerçant nomade « Je trade depuis mon téléphone, dans le train, dans la file d'attente. Grâce à FibonacciAlert sur mon VPS, je reçois des notifications push. Je vois immédiatement quel graphique consulter, quel niveau a été atteint. Plus besoin de faire défiler tous mes graphiques un par un. »

- Trader perfectionniste « J'aime que tout soit parfait. Les paramètres de précision chirurgicale m'alertent précisément lorsque le prix atteint MON niveau, et non approximativement. »

Choisissez votre liberté de trading

La vie sans FibonacciAlert Votre temps ⏰ Manquez des opportunités en dormant

Vérification constante des graphiques

Gestion manuelle des alertes

Stress et incertitude

Fenêtres de négociation limitées FibonacciAlert Pro 97 $ Surveillance du marché 24h/24 et 7j/7

Surveillance multi-graphiques

Système d'alerte intelligent

Notifications push

Mises à jour à vie

Manuel complet

Soutien prioritaire Accès instantané

Mais la vraie valeur :

les opportunités que vous ne ratez plus : inestimable ;

le temps que vous récupérez : inestimable ;

le stress que vous évitez : inestimable.

Foire aux questions

Combien d'outils Fibonacci puis-je surveiller simultanément ? Il n'y a pas de limite stricte. Vous pouvez en surveiller autant que nécessaire en ajoutant leurs noms au paramètre SpecificFibName, séparés par des virgules.

Est-ce que ça fonctionne sur les appareils mobiles ? Oui ! Une fois installé sur un VPS, vous recevrez des notifications push sur votre appareil mobile via l'application mobile MT5.

Que se passe-t-il si je perds mon permis ? Il vous suffit de nous contacter à l'adresse vopiser77@gmail.com et nous vous aiderons à récupérer votre licence immédiatement.

Existe-t-il une garantie de remboursement ? Nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si FibonacciAlert Pro ne transforme pas votre expérience de trading, nous vous remboursons intégralement.

Prêt à transformer votre trading ?

FibonacciAlert Pro ne fait pas de vous un meilleur trader.

Il vous rend plus disponible pour trader.

