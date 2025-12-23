Fibonacci Alert Pro
Imaginez ceci...
Vous dormez.
Le marché, lui, ne dort pas.
Mais votre observateur de Fibonacci veille.
« Niveau 61,8 % atteint sur l'EUR/USD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4' »
Voici FibonacciAlert Pro. Votre veilleur de nuit. Votre assistant discret. Votre assurance de ne jamais évaluer une opportunité, même lorsque la vie vous éloigne des écrans.
L'indicateur avancé FIBO ALERTS PRO est disponible en deux versions, compatibles avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et fonctionne avec tous les courtiers Forex et les sociétés de trading pour compte propre.
Un manuel d'utilisation complet est fourni en PLUSIEURS LANGUES.
Après votre achat, envoyez-moi un message privé pour bénéficier d'un suivi personnalisé et obtenir le manuel détaillé. Notre équipe d'assistance vous accompagnera personnellement lors de l'installation et de l'utilisation optimale de l'outil.
FIBO ALERTS PRO est le fruit d'un développement approfondi et de tests intensifs, conçu pour vous offrir fiabilité, précision et tranquillité d'esprit dans vos transactions.
La magie de la surveillance multiple - Démystifiée
Surveillance multigraphique
Traduction : « Regardez bien ces trois outils spécifiques de Fibonacci pour moi. »
C'est comme avoir 3 assistants différents, chacun surveillant un graphique différent, mais vous ne payez qu'une seule fois.
Détection intelligente de la direction
Traduction : « Devinez comment j'ai dessiné ma suite de Fibonacci et adaptez-vous en conséquence. »
C'est cette intelligence qui fait toute la différence. Plus besoin de réglages manuels.
Système de refroidissement intelligent
Traduction : « Ne m'alertez pas deux fois pour le même niveau en 30 minutes. »
Élimine les alertes répétitives et agaçantes lorsque le prix oscille autour de niveaux clés.
Précision chirurgicale
Traduction : « Soyez précis à 0,5 pip près. »
Pour les perfectionnistes qui veulent des alertes au moment précis.
La comparaison douloureuse
« Mais j'ai déjà des alertes dans MT5… » – Voici pourquoi FibonacciAlert Pro est différent :
|Tâche
|Avec MT5 natif
|Avec FibonacciAlert Pro
|Moniteur 3 Outils de Fibonacci
|3 indicateurs différents
|1 indicateur unique
|Modificateur un paramètre
|Changez-le 3 fois
|Changez-le une fois
|Voir l'état général
|Impossible
|Vue d'ensemble du panneau unique
|Gérer les alertes répétées
|Manuellement
|Refroidissement automatique
|Comprendre la direction
|À vous de deviner
|Détection automatique
Vous avez un retracement de Fibonacci sur l'EUR/USD, un sur l'or et un sur le NASDAQ.
Avec MT5 : Vous créez 8 alertes par retracement de Fibonacci × 3 outils Fibonacci = 24 alertes à gérer .
Avec FibonacciAlert : Vous entrez 3 noms, vous vérifiez 3 niveaux = 2 minutes de configuration .
Scénario de trading réel
Vous êtes un négociant en matières premières utilisant ces outils Fibonacci :
Résultat : Un seul indicateur surveille 4 instruments différents , 2 niveaux chacun , 24h/24 et 7j/7 .
Choisissez votre liberté de trading
La vie sans FibonacciAlert
- Manquez des opportunités en dormant
- Vérification constante des graphiques
- Gestion manuelle des alertes
- Stress et incertitude
- Fenêtres de négociation limitées
FibonacciAlert Pro
- Surveillance du marché 24h/24 et 7j/7
- Surveillance multi-graphiques
- Système d'alerte intelligent
- Notifications push
- Mises à jour à vie
- Manuel complet
- Soutien prioritaire
Mais la vraie valeur :
les opportunités que vous ne ratez plus : inestimable ;
le temps que vous récupérez : inestimable ;
le stress que vous évitez : inestimable.
Foire aux questions
Il n'y a pas de limite stricte. Vous pouvez en surveiller autant que nécessaire en ajoutant leurs noms au paramètre SpecificFibName, séparés par des virgules.
Oui ! Une fois installé sur un VPS, vous recevrez des notifications push sur votre appareil mobile via l'application mobile MT5.
Il vous suffit de nous contacter à l'adresse vopiser77@gmail.com et nous vous aiderons à récupérer votre licence immédiatement.
Nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si FibonacciAlert Pro ne transforme pas votre expérience de trading, nous vous remboursons intégralement.
Prêt à transformer votre trading ?
FibonacciAlert Pro ne fait pas de vous un meilleur trader.
Il vous rend plus disponible pour trader.
Contact us now:
vopiser77@gmail.com
FibonacciAlert Pro comes with a comprehensive user manual.
For any questions or concerns, we're here to help.