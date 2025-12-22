Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
- Yardımcı programlar
- Gakko Takahashi
- Sürüm: 1.0
🎥 Ürün videosu: https://youtu.be/QoeGq5RzPCo
Chart Auto Flow Focus Edition, Chart Auto Flow ve Focus Time Line özelliklerini birleştirir ve MT4 grafikleri için güçlü bir araç sağlar.
-
Grafikleri değişken hızda oynatma ve geri sarma
Fiyat hareketlerini yüksek hızda gözden geçirin veya yavaş hareketle işlem simülasyonu yapın.
Chart Auto Flow ürününün tüm özellikleriyle donatılmıştır
-
İstenen zaman noktalarına anında odaklanma (Birden fazla nokta arasında ardışık odak hareketine izin verir)
Herhangi bir zamana anında gidin ve önemli noktaları kaçırmadan grafiklerinizi verimli analiz edin.
Focus Time Line ürününün Mode: Single Line özelliğiyle donatılmıştır
- Birden fazla grafik penceresini ilgi duyulan zaman noktasına senkronize eder ve odağı eş zamanlı olarak hareket ettirir.Grafik alanında yalnızca istenen grafik pencerelerini görünür hale getirerek, odak hareketinden etkilenecek grafikleri seçici olarak belirleyebilirsiniz.
Ürün Focus Time Line’da SingleSync modu ile donatılmıştır
Forex, hisse, altın, kripto ve diğer araçlar için uygundur.
Geçmiş hareketleri incelemek, desenleri tespit etmek, strateji testleri yapmak ve işlem pratiği için idealdir.
Lütfen dikkat: Bu deneme sürümü yalnızca ilk kurulduğu broker ile kullanılabilir. Ücretli sürümde böyle bir kısıtlama yoktur.
Özellikler ve Avantajlar
-
Değişken hızda oynatma ve geri sarma
50ms ila 10 dakika arası hızda grafikleri özgürce kontrol edin.
-
Anahtar zaman noktalarına anında odaklanma
Herhangi bir zamana anında geçiş yapın. Odak noktası ekranın sağ kenarı, merkezi veya sol kenarı arasında değiştirilebilir.
-
Sezgisel kullanım
Durdurma, devam ettirme, hız ayarı ve mum kaydırma düğmelerle kontrol edilir.
-
Tüm zaman dilimleri ve finansal araçlarla uyumlu
Gün içi, swing ve uzun vadeli analiz için uygundur.
İşlem Görüntüsü
|Düğme/Etiket
|Fonksiyon
|Açıklama
|Pause / Restart
|Duraklat / Devam et
|Grafik oynatımını kontrol et
|Reset
|Hız ve mum kaydırmayı sıfırla
|Reset Speed:1s, Bar:1 (sıfırla)
|Slow / Fast
|Hızı ayarla
|50ms ila 10dk arasında ayarlama
|Bar+ / Bar-
|Mum kaydırmayı ayarla
|1 ila 480 bar arasında ayarlanabilir
|Past / Future
|Yön değiştir
|İleri/geri oynatımı değiştir
|Speed / Bars (Etiket)
|Mevcut hız ve kaydırmayı göster
|Mevcut ayarları kontrol et
|FocusTimeLine
|Odak noktası belirle
|Odaklanmak istediğiniz zamanı ayarlayın
|Position
|Gösterim pozisyonunu değiştir
|Sağ kenar, merkez, sol kenar arasında değiştir
|Focus
|Odak noktası hareketi
|Odak noktasına anında atla
|END
|Programdan çık
|-
Uyarı
Yalnızca bir adet FocusTimeLine oluşturabilirsiniz. (Tam sürüm “Focus Time Line” ile 100’e kadar çizgi oluşturulabilir.)
Kurulum
-
MT4’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın, “Satın Al” ve “İndir” tıklayarak otomatik yükleyin.
-
Navigator → Expert Advisors → Market altında görünecektir.
-
Grafiğe sürükleyin veya çift tıklayarak ekleyin.
Önerilen ortam
-
OS: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)
-
RAM: 8GB
※Mac ve diğer sistemlerde de çalışması beklenir, ancak test edilmemiştir – kendi sorumluluğunuzda deneyin.
Risk Bildirimi
Bu ürün işlem fonksiyonu içermemektedir, dolayısıyla finansal risk yoktur.