Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini

🎥 Ürün videosu: https://youtu.be/QoeGq5RzPCo

Chart Auto Flow Focus Edition, Chart Auto Flow ve Focus Time Line özelliklerini birleştirir ve MT4 grafikleri için güçlü bir araç sağlar.

  1. Grafikleri değişken hızda oynatma ve geri sarma
    Fiyat hareketlerini yüksek hızda gözden geçirin veya yavaş hareketle işlem simülasyonu yapın.
    Chart Auto Flow ürününün tüm özellikleriyle donatılmıştır

  2. İstenen zaman noktalarına anında odaklanma (Birden fazla nokta arasında ardışık odak hareketine izin verir)
    Herhangi bir zamana anında gidin ve önemli noktaları kaçırmadan grafiklerinizi verimli analiz edin.
    Focus Time Line ürününün Mode: Single Line özelliğiyle donatılmıştır

  3. Birden fazla grafik penceresini ilgi duyulan zaman noktasına senkronize eder ve odağı eş zamanlı olarak hareket ettirir.Grafik alanında yalnızca istenen grafik pencerelerini görünür hale getirerek, odak hareketinden etkilenecek grafikleri seçici olarak belirleyebilirsiniz.

    Ürün Focus Time Line’da SingleSync modu ile donatılmıştır

Forex, hisse, altın, kripto ve diğer araçlar için uygundur.
Geçmiş hareketleri incelemek, desenleri tespit etmek, strateji testleri yapmak ve işlem pratiği için idealdir.

Lütfen dikkat: Bu deneme sürümü yalnızca ilk kurulduğu broker ile kullanılabilir. Ücretli sürümde böyle bir kısıtlama yoktur.

Özellikler ve Avantajlar

  • Değişken hızda oynatma ve geri sarma
    50ms ila 10 dakika arası hızda grafikleri özgürce kontrol edin.

  • Anahtar zaman noktalarına anında odaklanma
    Herhangi bir zamana anında geçiş yapın. Odak noktası ekranın sağ kenarı, merkezi veya sol kenarı arasında değiştirilebilir.

  • Sezgisel kullanım
    Durdurma, devam ettirme, hız ayarı ve mum kaydırma düğmelerle kontrol edilir.

  • Tüm zaman dilimleri ve finansal araçlarla uyumlu
    Gün içi, swing ve uzun vadeli analiz için uygundur.

İşlem Görüntüsü

Düğme/Etiket Fonksiyon Açıklama
Pause / Restart Duraklat / Devam et Grafik oynatımını kontrol et
Reset Hız ve mum kaydırmayı sıfırla Reset Speed:1s, Bar:1 (sıfırla)
Slow / Fast Hızı ayarla 50ms ila 10dk arasında ayarlama
Bar+ / Bar- Mum kaydırmayı ayarla 1 ila 480 bar arasında ayarlanabilir
Past / Future Yön değiştir İleri/geri oynatımı değiştir
Speed / Bars (Etiket) Mevcut hız ve kaydırmayı göster Mevcut ayarları kontrol et
FocusTimeLine Odak noktası belirle Odaklanmak istediğiniz zamanı ayarlayın
Position Gösterim pozisyonunu değiştir Sağ kenar, merkez, sol kenar arasında değiştir
Focus Odak noktası hareketi Odak noktasına anında atla
END Programdan çık -


Uyarı
Yalnızca bir adet FocusTimeLine oluşturabilirsiniz. (Tam sürüm “Focus Time Line” ile 100’e kadar çizgi oluşturulabilir.)

Kurulum

  1. MT4’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın, “Satın Al” ve “İndir” tıklayarak otomatik yükleyin.

  2. Navigator → Expert Advisors → Market altında görünecektir.

  3. Grafiğe sürükleyin veya çift tıklayarak ekleyin.

Önerilen ortam

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

  • RAM: 8GB

※Mac ve diğer sistemlerde de çalışması beklenir, ancak test edilmemiştir – kendi sorumluluğunuzda deneyin.

Risk Bildirimi

Bu ürün işlem fonksiyonu içermemektedir, dolayısıyla finansal risk yoktur.


