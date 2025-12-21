Imperial EA mt5
- Uzman Danışmanlar
- Kylian Karl Begue
- Sürüm: 1.1
Çalışma Parametreleri
İşlem yapılan parite: EURUSD
Zaman dilimi: serbest (tüm zaman dilimleriyle uyumlu)
Kaldıraç:
Minimum: 1:30
Önerilen: 1:500
Gerekli Sermaye
Minimum sermaye: 200 USD
Önerilen sermaye: 1.000 USD
Optimal sermaye: 5.000 USD üzeri
⚠️ ÖNEMLİ UYARI
Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli riskler içerir.
Bu Expert Advisor’ı kullanarak sermaye kaybı riskini tamamen kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
Bu EA, belirsiz piyasa koşullarında çalışmak üzere geliştirilmiştir.
Bu nedenle performansı istikrarsızdır ve garanti edilmez.
⚠️ Bu EA’nın gerçek işlemlerde kullanılması önerilmez.
Gerçek piyasa koşullarına uygun güvenli bir çözüm için bizimle iletişime geçin veya “ImperialX” araması yapın.
Bu ücretsiz deneyim sizin için faydalı olduysa, lütfen bir değerlendirme bırakın: bu görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur.
Daha istikrarlı performans ve gerçek güvenlik mekanizmaları sunan gelişmiş bir çözüm için MT5 arama çubuğunda “ImperialX” aratın.
ImperialX, ekibimiz tarafından geliştirilen ve aylık 30 USD karşılığında sunulan bir Expert Advisor’dır.
https://imperiumtrading-ai.vercel.app/