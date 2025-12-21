Imperial EA mt5

Çalışma Parametreleri

İşlem yapılan parite: EURUSD

Zaman dilimi: serbest (tüm zaman dilimleriyle uyumlu)

Kaldıraç:

Minimum: 1:30

Önerilen: 1:500

Gerekli Sermaye

Minimum sermaye: 200 USD

Önerilen sermaye: 1.000 USD

Optimal sermaye: 5.000 USD üzeri

⚠️ ÖNEMLİ UYARI

Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli riskler içerir.

Bu Expert Advisor’ı kullanarak sermaye kaybı riskini tamamen kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Bu EA, belirsiz piyasa koşullarında çalışmak üzere geliştirilmiştir.

Bu nedenle performansı istikrarsızdır ve garanti edilmez.

⚠️ Bu EA’nın gerçek işlemlerde kullanılması önerilmez.

Gerçek piyasa koşullarına uygun güvenli bir çözüm için bizimle iletişime geçin veya “ImperialX” araması yapın.

Bu ücretsiz deneyim sizin için faydalı olduysa, lütfen bir değerlendirme bırakın: bu görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur.

Daha istikrarlı performans ve gerçek güvenlik mekanizmaları sunan gelişmiş bir çözüm için MT5 arama çubuğunda “ImperialX” aratın.

ImperialX, ekibimiz tarafından geliştirilen ve aylık 30 USD karşılığında sunulan bir Expert Advisor’dır.

https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

