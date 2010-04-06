Stochastic for 8 Symbols mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.31
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "8 Sembollü Stokastik" Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Gerektirmez.
- Stokastik osilatörü, piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır.
- Aşırı Alım bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satış bölgesi - 20'nin altındadır.
- 80'in üzerindeki bölgeden Satış, 20'nin altındaki bölgeden Alış girişleri almak harikadır.
- "8 Sembollü Stokastik", tek bir grafikte 8 farklı sembole kadar Stokastik değerlerini kontrol etme olanağı sunar.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.