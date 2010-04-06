Outside Bar Trader EA gts

OUTSIDE BAR TRADER EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı yüksek kaliteli bir gün içi işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 forex çifti için 8 Set_file mevcuttur!





İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü ve güçlü dış bar Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!





EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışır.





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 6 çiftte (8 grafik) çalışabilir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtreleri, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi vb.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.

- İşlem çiftleri: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).

- Zaman dilimi: H1.

- İşlem süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arıyor. Sistem işlem süresi boyunca emir açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile.





Nasıl kurulur:

- Önerilen 8 grafiği açın:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).

- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayarınız yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:





- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.





- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için dar spread'lere sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.





Sadece bu MQL5 sitesinde sunulan orijinal üründür.