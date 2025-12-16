FlashCopy MT5 - Profesyonel & Ultra Hızlı Yerel İşlem Kopyalayıcı

Kısa Açıklama (Short Description): Prop firmalar ve çoklu hesap yönetimi için tasarlanmış, gecikmesiz, akıllı sembol eşleşmeli ve hata korumalı profesyonel Trade Copier.

Tam Açıklama:

FlashCopy MT5, tek bir Master hesaptan sınırsız sayıda Slave hesaba milisaniyeler içinde işlem kopyalamanızı sağlayan yüksek performanslı bir araçtır. Özellikle Prop Firm traderları ve portföy yöneticileri için geliştirilmiştir.

Karmaşık ayarlara son! FlashCopy, USTECr -> NAS100 gibi farklı broker sembollerini otomatik algılar ve hatasız eşleştirir.

🔴 Neden FlashCopy MT5?

⚡ Ultra Hızlı Kopyalama: 50ms (milisaniye) tepki süresi ile slipajı (kaymayı) minimuma indirir. Scalping işlemleri için uygundur.

🧠 Akıllı Sembol Eşleştirme (Smart Symbol Match): Master hesabınızda sembol isminin sonunda ekler olsa bile (Örn: XAUUSD.pro, USTECr), Slave hesabınızdaki doğru sembolü (Gold, NAS100, US100 vb.) otomatik bulur.

🛡️ Re-Entry (Yeniden Giriş) Koruması: Manuel olarak kapattığınız bir işlemi, robotun inatla tekrar açmasını engelleyen gelişmiş "History Check" algoritması mevcuttur.

Sermaye Yönetimi: İster sabit lot (Fixed), ister Master hesaba oranlı (Multiplier) risk yönetimi.

Fiyat Farkı Koruması: Master ve Slave arasında ani fiyat farkları varsa (Gap), belirlediğiniz puandan fazla sapmalarda işlemi açmaz, sizi zarardan korur.

⚙️ Öne Çıkan Özellikler:

Tek Dosya İki Mod: Aynı dosya hem Master (Gönderici) hem Slave (Alıcı) olarak çalışır. Ayarlardan seçmeniz yeterlidir. Ters İşlem Yok: Sadece sizin belirlediğiniz yöndeki (Buy veya Sell) işlemleri kopyalayabilir. Filtreleme: İstemediğiniz pariteleri filtreleyebilir veya sadece belirli pariteleri kopyalayabilirsiniz.

Nasıl Kurulur?

Master (Kaynak) Hesaba: FlashCopy'i grafiğe atın, Mode kısmını MODE_MASTER seçin. Slave (Hedef) Hesaba: FlashCopy'i grafiğe atın, Mode kısmını MODE_SLAVE seçin. Bağlantı: Slave ayarlarında Target Master Account ID kısmına Master hesap numarasını yazın. Bu kadar! İşlemleriniz artık senkronize.

⚠️ Önemli Not: Bu bir "Local Trade Copier" sistemidir. Master ve Slave terminallerinin aynı bilgisayarda (veya aynı VPS üzerinde) açık olması gerekir.