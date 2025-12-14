Yatırımcılar, Sermaye Yönetim Fonları ve MQL5 Geliştiricileri için Modelleme.





G de A ile İşbirliği Yapın: Para birimi ve finansal varlık değişimine duyulan açık ihtiyaç göz önüne alındığında, enflasyonist devalüasyona karşı koymak için küresel piyasa katılımcılarına fiyatlandırma araçları yaymak amacıyla bu işbirliği önerisi ortaya çıkmıştır. Yerel para birimlerini taşımaya ihtiyaç duyan yatırımcıların varlıklarını korumak için algoritması içinde fiyatlandırma ve finansal uzlaşma araçları geliştirmek üzere ortaklıklar arıyor. Kripto piyasasına likidite sağlamak için bir para birimi emme platformu haline gelmek üzere geliştiriliyor. Ürünlerimizden birine abone olarak, algoritmalarımızı geliştirerek veya öneriler sunarak katkıda bulunun.





G d A, piyasa dalgalanmalarına göre kayıpların finansal değerini sınırlayan otonom bir lot yönetim stratejisi kullanır. Bu, kayıpların finansal olarak sınırlı olduğu ve kazançların 1x1 Hedefinde neredeyse %85 doğrulukla temsil edildiği anlamına gelir. GdA her zaman aktif kullanıcı etkileşimiyle kullanılmalıdır; bu etkileşim, daha büyük bir zaman diliminde stratejiyi onayladıktan sonra (örneğin, Bollinger Bandı Kesişimi veya Hareketli Ortalama Kesişimi) bir Fibonacci Geri Çekilme sinyali oluştuğunda Algotrade'i etkinleştirmelidir. GdA'yı daha küçük bir zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırır. Stratejiyi 4 kat daha büyük bir zaman diliminde görüntüler.