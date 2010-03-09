Mad turtle replica

"Mad Turtle replica" Projesi Tanıtımı – Uygun Fiyatla Yeni Bir Algoritmik Ticaret Seviyesi

Akıllı Tersine Mühendislik (Reverse Engineering)

Yazarların orijinal algoritmalarını kullanmıyoruz; bunun yerine, onların ticaret sistemlerinin yaptığı işlemleri analiz ediyoruz. Daha sonra bu işlemlerin istatistiklerini kullanarak, orijinal ürünlerin ticaretini taklit eden makine öğrenimi modellerini eğitiyoruz. Sonuç, benzer bir ticaret sistemi olmasına rağmen, yazarların talep ettiğinden çok daha düşükbir maliyetle elde edilmesidir.

Ticaret Parametrelerine Genel Bakış

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın/ABD Doları).

  • Çalışma Zaman Dilimleri (Timeframes): H1'den M15'e kadar esnek bir aralık.

  • Pozisyon Yönetimi: Aynı anda yalnızca tek bir pozisyonla çalışır veya ek pozisyonlar ekler.

  • Gerekli Depozito: 200 USD'den (veya herhangi bir para biriminde eşdeğeri).

  • Uyumluluk: Herhangi bir aracı kuruma (2 veya 3 haneli kotasyonlar), herhangi bir depozito para birimi türüne, herhangi bir sembol adına ve saat dilimine (GMT) tam uyum.

  • Başlatma Kolaylığı: Karmaşık ön ayar gerektirmeden "kutudan çıktığı gibi" çalışmaya hazırdır.

Makine Öğreniminin Gerçek Özü

Proje, en son teknoloji Makine Öğrenimi (ML) üzerine kuruludur:

  • Özerklik: Expert Advisor'ımız (EA) tamamen bağımsız çalışır. GPT gibi harici API'ler veya herhangi bir üçüncü taraf web hizmeti kullanmaz.

  • ML Teknolojileri: Yapay Zeka modelleri, MT5'e gömülü ONNX (Open Neural Network Exchange) kütüphanesi aracılığıyla dağıtılır. İlk çalıştırmada, bu entegrasyonun sistem onayını göreceksiniz, bu da beyan edilen yaklaşımın gerçekliğini garanti eder.

  • Geliştirmenin Benzersizliği: Temelde, kendi orijinal özellik mühendisliği (feature engineering) metodumuz yer alır; bu metot, tescilli bir takviyeli öğrenme (reinforcement learning) tekniği (ödüller/cezalar), meta-modeller aracılığıyla çok seviyeli kademeli filtreleme ve gelişmiş birleştirme (ensembling) teknikleri ile desteklenmiştir.

Sermaye Güvenliğine Odaklanma

Riskli ticaret uygulamalarından kesinlikle kaçınıyoruz:

  • Riskli Tarzların Reddi: Uzun vadeli istikrar için tehlikeli olan pre-rollover, mikro-scalping veya düşük istatistiksel öneme sahip dar kanallarda ticaret gibi yöntemler kullanılmaz.

  • Tehlikeli Sistemlerin Yasaklanması: Grid (ızgara) veya Martingale sistemleri gibi riski üstel olarak artıran stratejileri uygulamıyoruz.

  • Sürdürülebilirlik İlkesi: Uzun süreli kazanç getirebilen, ancak bir tek işlem gününde birikmiş sonucu veya tüm depozitoyu sıfırlama potansiyeli olan tüm stratejileri hariç tutuyoruz.

Strateji ve Avantajlar

Modeller, daha yüksek zaman dilimleri (H4) kullanılarak tam döngülü 24 saatlik formatta eğitilmiştir. Bu, pozisyonların birkaç saatten birkaç güne kadar tutulmasını veya scalping yapılmasını sağlar.

  • Kâr Üretimi: Ana odak noktası, hacim (lot) manipülasyonu yoluyla değil, piplerle ölçülen istikrarlı ve net kârüretmektir.

Temel Faydalar:

  • Düşük Yük: Yüksek pip kârı, düşük ticaret hacimleri (lot) kullanılmasına izin vererek marjin üzerindeki yükü en aza indirir.

  • Yüksek Kayıp Direnci: "Kâr/Kayıp" oranı optimize edilmiştir. Aynı lot büyüklüğünde birikmiş kârı kaybetmek için, onlarca günlük aralığa eşdeğer bir kayıp gereklidir. Bu, uzun vadeli istikrarı sağlar; kârda kaldığınız süre uzadıkça, onu kaybetme olasılığınız düşer.

Geliştirdiğimiz ürünün temel farkını anlamak için bu göstergeleri diğer Expert Advisor'ların istatistikleriyle karşılaştırın.

Proje Vizyonu ve Amacı

"Mad Turtle replica"nın temel misyonu, depozitoyu kesinlikle gereksiz riske maruz bırakmadan ve gece uykunuzu bölmeden, banka faiz oranlarını aşan bir getiri sağlayan bir ticaret aracı yaratmaktır.

Agresif hesap "büyütme" veya anlık zenginlik hayalleri yerine, uzun vadeli ve güvenli yatırıma odaklanıyoruz. Bu, gelişmekte olan bir projedir. Katılarak, gelecekteki güncellemeleri etkileme ve fikirlerinizi önerme fırsatını yakalarsınız.

Projemizin Tavsiye Edilmediği Kişiler

Pozitif bir deneyim sağlamak için, aşağıdaki kişilerin satın almaktan kaçınmasını rica ediyoruz:

  • Hızlı, agresif sonuçlar arayanlar (örneğin, kısa sürede bir hesabı 500'den 50.000'e çıkarmak gibi).

  • Sabrı olmayan ve EA'nın çalışmasına sık sık müdahale ederek belirlenen risk/kâr dengesini bozan, ardından elde edilen sonuçları EA'nın kendisine atfedenler.

  • Modellerin iç katsayılarını ve eşiklerini bağımsız olarak değiştiren, kayıplara uğrayan ve Expert Advisor'ı hatalı çalışmakla suçlayanlar.

Geliştirici Tavsiyesi: Yalnızca tam otomatik modu ve önerilen ayarları kullanın.


