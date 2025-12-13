STOP Capital protector FR

STOP - Capital protector (version Française)

Voici les fonctions de Captial protector :

- Assignation d'un STOP sur le capital, défini sur les ticks

- La valeur du STOP est a définir en fiduciaire (selon la monnaie de votre compte) ou en pourcent

- Dès que la valeur définie sera dépassée, les tickets en cours seront TOUS supprimés









Si vous souhaitez d'autres options sur ce EA, n'hésitez pas à m'en faire part