TEMA Scalper Pro, minimum gecikmeyle anlık Al/Sat oklarına ihtiyaç duyan scalper'lar ve günlük işlemciler için tasarlanmış, hafif, ultra hızlı ve son derece duyarlı bir trend dönüş sinyal göstergesidir.

Gösterge, mikro trend değişimlerini tespit etmek için rafine edilmiş bir TEMA (Üçlü Üstel Hareketli Ortalama) yapısı kullanır ve gürültüyü gidermek ve yönü doğrulamak için isteğe bağlı bir MACD filtresi ile birleştirilmiştir. Bu araç, gereksiz karmaşa veya yeniden boyama (repainting) olmadan basit, temiz ve güvenilir oklar isteyen yatırımcılar için idealdir.

⭐ Metodoloji

TEMA Trend Motoru: Gösterge, baskın mikro trendi belirlemek ve geçiş noktalarını tespit etmek için Üçlü EMA hesaplar. Momentum değiştiğinde, anında bir Al/Sat oku çizer.

MACD Onay Filtresi (İsteğe Bağlı): Yatırımcılar, dalgalı piyasalarda zayıf veya yanlış sinyalleri göz ardı etmek için filtreyi etkinleştirebilirler.

Doğal Hesaplama: TEMA, kesinlikle grafiğin zaman diliminden hesaplanır (çoklu zaman dilimi yeniden boyaması yoktur). Yalnızca MACD filtresi, kullanıcı seçerse başka bir zaman dilimine başvurabilir.

Kalıcı Mantık: Dahili durum belleği, sinyallerin tutarlı kalmasını ve yeniden boyanmamasını sağlar.

⭐ Özellikler

Renk Kodlu TEMA çizgisi Yeşil → yükseliş (bullish) Kırmızı → düşüş (bearish)

Net trend dönüş tespiti ile basit Al/Sat okları

Bar 0'da anlık sinyal teslimi (Terminalde isteğe bağlı gerçek zamanlı uyarılar)

İsteğe bağlı MACD gürültü filtresi

Dahili mum geri sayım sayacı

Hafif ve kaynak dostu – XAUUSD M1/M5'te scalping için uygundur

Tüm sembollerde ve zaman dilimlerinde çalışır

Geçmiş sinyalleri YENİDEN BOYAMAZ

Manuel ticaret, scalping sistemleri ve EA (Uzman Danışman) onayı için mükemmeldir

⭐ Nasıl Kullanılır

Göstergeyi grafiğinize ekleyin TEMA renklendirmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın MACD filtresini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin Okları izleyin: Yeşil Ok = Al

Kırmızı Ok = Sat

En iyi scalping performansı için:

XAUUSD – M1/M5

EURUSD/GBPUSD – M1–M15

Kripto (BTC/ETH) – M5–H1

⭐ Önerilen Grafik Kurulumu

Göstergeyi Arz/Talep bölgeleri veya Destek/Direnç ile kullanın

Ek onay için RSI veya stokastik ile birleştirin

Hassas scalping için mum sayacını etkinleştirin

⭐ Avantajlar

✔ Sıfır yeniden boyama

✔ Son derece hızlı hesaplamalar

✔ Temiz grafik – sadece TEMA + oklar

✔ Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ideal

✔ Herhangi bir broker, herhangi bir spread, herhangi bir varlık ile çalışır

⭐ Girişler (Inputs)

TEMA Periyodu

TEMA'yı Göster/Gizle

TEMA'yı Trende Göre Renklendir

MACD Filtresi (Hızlı / Yavaş / Sinyal Periyotları)

Sayaç Ayarları: konum, renk, yazı tipi boyutu

⭐ Son Notlar

ABD TEMA Scalper Pro, ticaret iş akışınıza netlik ve hız getirmek için tasarlanmıştır. İster M1'de altın scalping yapıyor olun, ister forex çiftlerinde swing ticareti yapıyor olun, bu araç yüksek olasılıklı dönüş noktalarını anında ve doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacaktır.