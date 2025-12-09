Gold Mine EA by DrTradeFX
- Uzman Danışmanlar
- Osama Omar Fadel Alrashdan
- Sürüm: 4.1
- Etkinleştirmeler: 5
EA Açıklaması
Goldmine Breakout Pro EA, XAUUSD (altın) için M5 zaman dilimi üzerinde çalışan otomatik bir sistemdir. Önerilen ayarlar görsellerde yer almaktadır.
Risk Uyarısı
Forex, altın ve CFD işlemleri yüksek risk içerir. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Önce demo hesapta test edin.
Önerilen Ayarlar
• Sembol: XAUUSD
• Zaman dilimi: M5
• Ayarlar: görsellerdeki gibi
Destek
Email: support@drtradefx.com
Telegram: https://t.me/Dr_tradefx
🔶 Trading Risk Disclaimer
Trading forex, gold, indices, and CFDs involves a high level of financial risk.
You may lose part or all of your capital.
Past performance does NOT guarantee future results.
Always test on a demo account before switching to a real account.
By using this EA, you acknowledge that you are trading at your own responsibility.