GoldFlix
- Uzman Danışmanlar
- Erhan Karayigit
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
GoldFlix – Trend ve Momentum Tabanlı Strateji
Yalnızca GOLD, XAUUSD için tasarlanmış ve sadece M15 (15 dakikalık) zaman diliminde çalışan bir Expert Advisor’dır. Trend yönü, momentum ve fiyat hareketi analizini bir araya getirerek piyasa içindeki en güvenilir işlem fırsatlarını tespit eder.
Ana Özellikler
Trend ve Momentum Tespiti: Fiyat hareketlerinin yönünü çoklu zaman dilimlerinden analiz eder.
Zamanlamalı İşlem: Belirli saat aralıklarında işlem açarak gereksiz pozisyonlardan kaçınır.
Risk Yönetimi: Pozisyon büyüklüğü hesaplamaları ve dinamik stop-loss sistemi içerir.
Pozitif Beklenti: Backtest ve forward testlerde istikrarlı sonuçlar vermesi hedeflenmiştir.
Teknik Parametreler
Risk Ratio Per Position (%): İşlem başına risk yüzdesi (varsayılan: 1.0%)
Ek Bilgiler
Tamamen otomatiktir, manuel müdahale gerekmez.
Scalping, grid veya martingale stratejileri kullanılmaz.
Canlı kullanım öncesi backtest ve demo test önerilir
Son 1 Yılın Strateji Testi Raporu ↓↓