PROTO Fx
- Uzman Danışmanlar
- Sofya Tselishcheva
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
PROTO Fx EA – Çok Katmanlı Piyasa Zekâsına Sahip Gelişmiş Yapay Zekâ Uzman Sistemi
PROTO Fx, PHantom N1’in temeli üzerine inşa edilmiştir ancak konsepti bir adım ileri taşır.
Geliştirilmiş, veri odaklı bir yaklaşıma dayanır ve uzun yıllar boyunca kapsamlı tarihsel piyasa verileri ile gerçek zamanlı piyasa davranışı kullanılarak eğitilmiştir.
Geliştirme ortamı; gerçek fiyat hareketlerini, volatilite döngülerini, yapısal piyasa değişimlerini ve makroekonomik olayları içermektedir.
Klasik teknik göstergelere ek olarak PROTO Fx; görsel grafik formasyonları, mum çubuğu yapıları ve order flow profilleri dahil olmak üzere çok modlu veri akışlarını işler.
Amaç, piyasa dinamiklerini yalnızca tanımakla kalmayıp, selefinden daha seçici ve daha sağlam tepki veren bir model oluşturmaktı.
PROTO Fx, sabit ve sert kodlanmış kurallara bağlı kalmadan yeni piyasa koşullarına sürekli uyum sağlar ve düşük kaliteli sinyalleri çok daha agresif bir şekilde filtreler.
1. Geliştirilmiş Görsel Piyasa İşleme
PROTO Fx’in temel bileşenlerinden biri, mevcut piyasa durumunu görsel olarak algılama ve yorumlama yeteneğidir. Bu, PHantom N1’e benzer ancak daha gelişmiş bir filtreleme mantığına sahiptir.
EA, grafik verilerinin yapılandırılmış temsillerini oluşturur ve bunları yapay zekâ destekli bir pattern motoru aracılığıyla işler.
Önceki nesle kıyasla PROTO Fx, trend kalitesine ve yapısal istikrara daha fazla önem verir: destekler, dirençler, konsolidasyon bölgeleri ve kırılım dinamikleri değerlendirilir,
gürültülü ve düşük olasılıklı kurulumlar ise daha tutarlı bir şekilde elenir.
2. Çok Katmanlı Yapay Zekâ Doğrulama Motoru
Görsel ve teknik olarak toplanan bilgiler, bağlamsal değerlendirme için semantik bir yapay zekâ katmanı (GPT-5.1) içeren çok aşamalı bir doğrulama sürecinden geçer.
Bu motor, tespit edilen formasyonların mantıklılığını kontrol eder, tarihsel tepkilere dayalı olarak piyasa duyarlılığını değerlendirir ve sinyalleri farklı kalite seviyelerine ayırır.
Bu çok katmanlı işlem hattı – görsel tanıma, nicel filtreler ve mantıksal analiz – sayesinde zayıf veya çelişkili sinyaller önceye kıyasla çok daha sıkı filtrelenir.
PROTO Fx, yüksek güvene sahip kurulumlara odaklanır ve belirsiz piyasa koşullarında aşırı işlem yapmayı azaltır.
3. PROTO Fx Core – Uyarlanabilir İşlem Mantığı
Doğrulama sonrasında sinyal, PROTO Fx Core modülüne girer – geliştirilmiş risk profilleri ve piyasa durumu algılaması kullanan, dahili olarak eğitilmiş bir karar modelidir.
Core; işlem açmadan önce sinyal gücünü, volatilite rejimini, son işlem performansını ve diğer enstrümanlarla olan korelasyonu değerlendirir.
PHantom N1’e kıyasla PROTO Fx; volatiliteye dayalı dinamik risk ölçeklendirmesi, daha akıllı giriş zamanlaması ve
daha dengeli bir öz sermaye eğrisi için isteğe bağlı kısmi kâr alma gibi gelişmiş mekanizmalar sunar. Karar alma süreci kural tabanlıdır ancak uyarlanabilirdir – istikrarsız hale gelmeden hızlı tepki verecek şekilde tasarlanmıştır.
4. Teknik Uygulama, Risk Kontrolü & Güvenlik
- Daha düşük gecikme ve spread/slippage yönetimiyle optimize edilmiş emir yürütme
- Anormal volatilite veya haber etkilerine karşı sürekli izleme
- Lot boyutlandırma, stop-loss / take-profit uyumu ve drawdown sınırları için geliştirilmiş özel risk motoru
- Yüksek etkili haberler veya aşırı piyasa fazlarında maruziyeti azaltmak için koruyucu modlar
PROTO Fx, sermaye korumasını ön planda tutarak otonom çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Belirsiz piyasa koşullarında işlemleri zorlamak yerine sistemi geçici olarak duraklatır.
5. Öne Çıkan Özellikler
- PHantom N1’e kıyasla geliştirilmiş gerçek zamanlı görsel analiz
- Daha yüksek işlem kalitesi için çok katmanlı yapay zekâ doğrulama hattı
- Volatiliteye duyarlı risk ölçeklendirmesi ile uyarlanabilir karar mantığı
- İstikrarlı öz sermaye büyümesine ve azaltılmış overtrading’e odaklanma
- Birden fazla sembolde ölçeklenebilir, M30 / H1 için optimize edilmiştir
- Gün içi, swing ve yarı otomatik işlem yaklaşımlarına uygundur
Gereksinimler & Öneriler
|1
|Broker
|Herhangi biri (düşük spread, hızlı yürütme)
|2
|Minimum Yatırım
|100$
|3
|Kaldıraç
|Min. 1:30
|4
|Zaman Dilimi
|M30 / H1
|5
|VPS
|VPS’nin 7/24 kullanılması önerilir
|6
|Sembol
|XAUUSD (ve diğerleri)
PROTO Fx basit bir Expert Advisor değil, deneyimli bir trader gibi piyasayı analiz eden gelişmiş bir yapay zekâ işlem çerçevesidir — ancak daha yapılandırılmış, daha hızlı ve duygusal önyargılardan arındırılmıştır.
Geliştirilmiş görsel işleme, çok katmanlı yapay zekâ doğrulama ve güncellenmiş karar çekirdeğinin birleşimi, PHantom N1 ile tanıtılan konsepti bir üst seviyeye taşır.
Yapay zekâ destekli karar mekanizmalarına güvenmek isteyen ve aynı zamanda risk üzerinde tam şeffaflık ve kontrol sağlamak isteyen trader’lar için idealdir.