PROTO Fx, PHantom N1’in temeli üzerine inşa edilmiştir ancak konsepti bir adım ileri taşır.

Geliştirilmiş, veri odaklı bir yaklaşıma dayanır ve uzun yıllar boyunca kapsamlı tarihsel piyasa verileri ile gerçek zamanlı piyasa davranışı kullanılarak eğitilmiştir.

Geliştirme ortamı; gerçek fiyat hareketlerini, volatilite döngülerini, yapısal piyasa değişimlerini ve makroekonomik olayları içermektedir.

Klasik teknik göstergelere ek olarak PROTO Fx; görsel grafik formasyonları, mum çubuğu yapıları ve order flow profilleri dahil olmak üzere çok modlu veri akışlarını işler.

Amaç, piyasa dinamiklerini yalnızca tanımakla kalmayıp, selefinden daha seçici ve daha sağlam tepki veren bir model oluşturmaktı.

PROTO Fx, sabit ve sert kodlanmış kurallara bağlı kalmadan yeni piyasa koşullarına sürekli uyum sağlar ve düşük kaliteli sinyalleri çok daha agresif bir şekilde filtreler.