Apex Trading Dashboard PRO

Apex Trading Dashboard PRO, gelişmiş risk yönetimi, gerçek zamanlı analiz ve hızlı emir yürütme sunan profesyonel bir işlem panelidir. Stop loss, take profit, lot boyutu ve günlük risk limitlerini tek bir sezgisel panelden kolayca yönetin. Hassasiyet, disiplin ve tam kontrol isteyen traderlar için idealdir.

Temel Özellikler
• Gelişmiş işlem paneli.
• Risk yönetimi: işlem riski, günlük risk, drawdown, trailing stop.
• Esnek lot hesaplama.
• Özelleştirilebilir SL/TP.
• Gerçek zamanlı analiz.
• TradingView tarzı arayüz.
• Uyarılar: drawdown, RSI, risk aşımı.
• Inputs sekmesi ile hızlı ayarlar.
• Units/Lots değiştirme seçeneği.

Input Parametreleri

Risk Management Settings
• RiskPercent — işlem başına risk.
• MaxDailyRisk — günlük maksimum risk.
• MaxDrawdown — maksimum drawdown.
• DefaultSL — SL (pip).
• DefaultTP — TP (pip).
• RiskRewardRatio — otomatik TP hesaplama.
• MaxPositions — maksimum açık işlem.
• UseTrailingStop — trailing stop.
• TrailingStop — başlangıç mesafesi.
• TrailingStep — adım.

Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — sabit lot boyutu.
• UseUnitsInsteadOfLots — lot yerine birim kullanımı.

Alert Settings
• EnableAlerts — uyarılar.
• RSI_Period — RSI periyodu.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — RSI seviyeleri.
• AlertOnDrawdown — drawdown uyarısı.


