Trading Sessions Clock – MT5 için Çoklu Saat Dilimi Piyasa Saatleri Göstergesi Trading Sessions Clock

Trading Sessions Clock, dünyanın önde gelen finans merkezlerinin gerçek zamanlı işlem saatlerini doğrudan grafiğinizde gösteren profesyonel bir MT5 göstergesidir. Temiz ve modern bir arayüzle tasarlanmış olup, yatırımcıların aktif seansları ve yüksek volatilite çakışmalarını bir bakışta takip etmelerine yardımcı olur.

Temel Özellikler

Beş senkronize analog saat: Sidney, Tokyo, Frankfurt, Londra ve New York

Otomatik hafta sonu algılama ile doğru piyasa saatleri

Renk kodlu seans kenarlıkları ile gerçek zamanlı açılış/kapanış durumu

Açık ve koyu temalar

Yatay veya dikey düzen seçenekleri

Tamamen özelleştirilebilir saat boyutu, aralık, metin ve stil

Taşınabilir panel — grafikte istediğiniz yere konumlandırın

Akıcı animasyonlar ve yüksek kaliteli görsel işleme

Minimum CPU kullanımı ile optimize edilmiş performans

Seans Saatleri

Sidney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)

– 09:59–16:00 (AEST/AEDT) Tokyo – 09:00–15:30 (JST)

– 09:00–15:30 (JST) Frankfurt – 08:00–22:00 (CET/CEST)

– 08:00–22:00 (CET/CEST) Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)

– 08:00–16:30 (GMT/BST) New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Neden Trading Sessions Clock Kullanmalısınız?

Başlıca piyasaların ne zaman açık olduğunu anlamak, yatırımcıların likidite, volatilite ve potansiyel kırılma bölgelerini öngörmelerine yardımcı olur. Bu gösterge, net bir görsel genel bakış sunarak işlem kararlarını seans aktivitesiyle uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırır.

Şunlar için Mükemmel:

Seans çakışması ticareti

Yüksek hacimli dönemlerde scalping

Volatilite pencerelerini izleme

Birden fazla saat dilimini yöneten yatırımcılar

Nasıl Kullanılır

Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin Tema, düzen ve görsel tercihleri seçin Paneli çalışma alanınıza en uygun yere konumlandırın Küresel piyasa aktivitesinin net farkındalığıyla işlem yapın

Trading Sessions Clock, işlem ortamınıza netlik ve hassasiyet getirerek hangi finans merkezlerinin şu anda aktif olduğunu her zaman bilmenizi sağlar.

Destek

Tüm MT5 sürümleriyle tam uyumlu. Strategy Tester'da çalışmaz (canvas sınırlaması). Sadece canlı işlem ve analiz için.