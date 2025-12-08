Trading Sessions Clock

Trading Sessions Clock – MT5 için Çoklu Saat Dilimi Piyasa Saatleri Göstergesi

Trading Sessions Clock, dünyanın önde gelen finans merkezlerinin gerçek zamanlı işlem saatlerini doğrudan grafiğinizde gösteren profesyonel bir MT5 göstergesidir. Temiz ve modern bir arayüzle tasarlanmış olup, yatırımcıların aktif seansları ve yüksek volatilite çakışmalarını bir bakışta takip etmelerine yardımcı olur.

Temel Özellikler

  • Beş senkronize analog saat: Sidney, Tokyo, Frankfurt, Londra ve New York
  • Otomatik hafta sonu algılama ile doğru piyasa saatleri
  • Renk kodlu seans kenarlıkları ile gerçek zamanlı açılış/kapanış durumu
  • Açık ve koyu temalar
  • Yatay veya dikey düzen seçenekleri
  • Tamamen özelleştirilebilir saat boyutu, aralık, metin ve stil
  • Taşınabilir panel — grafikte istediğiniz yere konumlandırın
  • Akıcı animasyonlar ve yüksek kaliteli görsel işleme
  • Minimum CPU kullanımı ile optimize edilmiş performans

Seans Saatleri

  • Sidney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
  • Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
  • Frankfurt – 08:00–22:00 (CET/CEST)
  • Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)
  • New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Neden Trading Sessions Clock Kullanmalısınız?

Başlıca piyasaların ne zaman açık olduğunu anlamak, yatırımcıların likidite, volatilite ve potansiyel kırılma bölgelerini öngörmelerine yardımcı olur. Bu gösterge, net bir görsel genel bakış sunarak işlem kararlarını seans aktivitesiyle uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırır.

Şunlar için Mükemmel:

  • Seans çakışması ticareti
  • Yüksek hacimli dönemlerde scalping
  • Volatilite pencerelerini izleme
  • Birden fazla saat dilimini yöneten yatırımcılar

Nasıl Kullanılır

  1. Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin
  2. Tema, düzen ve görsel tercihleri seçin
  3. Paneli çalışma alanınıza en uygun yere konumlandırın
  4. Küresel piyasa aktivitesinin net farkındalığıyla işlem yapın

Trading Sessions Clock, işlem ortamınıza netlik ve hassasiyet getirerek hangi finans merkezlerinin şu anda aktif olduğunu her zaman bilmenizi sağlar.

Destek

Tüm MT5 sürümleriyle tam uyumlu. Strategy Tester'da çalışmaz (canvas sınırlaması). Sadece canlı işlem ve analiz için.

Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.8 (10)
Göstergeler
Anchored VWAP Göstergesi – MetaTrader 5 için Profesyonel Hacim Analiz Aracı Anchored VWAP göstergesi, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) hesaplamasını grafikte seçtiğiniz herhangi bir mumdan başlatmanıza olanak tanır. Günlük VWAP göstergelerinden farklı olarak, bu sürüm VWAP’ı istediğiniz noktaya sabitlemenizi sağlar. Temel Özellikler Esnek VWAP başlangıç noktası. Kilitlenebilir referans noktası. Tüm zaman dilimleriyle uyumlu. Fiyat ve hacim değişimlerine göre otomatik güncelleme. Tam özelleş
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (9)
Göstergeler
Smart FVG Indicator MT5 – MetaTrader 5'te Fair Value Gap ve Imbalance Tespiti Smart FVG Indicator MT5 , grafik üzerinde Fair Value Gap (FVG) ve Imbalance bölgelerini tespit eden profesyonel bir araçtır. Smart Money Concepts (SMC) ve ICT analizlerini kullanan traderlar için tasarlanmıştır. Gösterge fiyat hareketlerini otomatik olarak tarar, geçerli FVG ve Imbalance bölgelerini belirler ve bunları grafik üzerinde dinamik şekilde günceller. Bu sayede fiyat dengesizlikleri ve likidite alanları net b
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Göstergeler
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Market+My+Products+Page Smart FVG (MT5) — Fair Value Gap Visualizer Summary Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. What it does Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are confi
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Göstergeler
Smart FVG Indicator MT4 – MetaTrader 4 için Gelişmiş Fair Value Gap Tespiti Smart FVG Indicator MT4, MetaTrader 4 grafikleri üzerinde Fair Value Gap (FVG) alanlarını profesyonel düzeyde tespit eder, izler ve uyarılar üretir. ATR tabanlı filtreleme ile piyasa yapısını dikkate alan akıllı bir algoritmayı birleştirerek gürültüyü azaltır, likiditeye uyum sağlar ve sadece en önemli dengesizlikleri bırakarak daha net işlem kararları almanıza yardımcı olur. Başlıca avantajlar Doğru FVG tespiti: Sadec
FREE
Candle Movement Index
Ahmad Kazbar
Göstergeler
Mum Hareketi Endeksi (CMI) — MT5 için Görsel Mum Gücü Göstergesi Mum Hareketi Endeksi (CMI), her mumun gücünü ve momentumunu görsel olarak ölçen güçlü bir MT5 göstergesidir. Mum davranışının renk kodlu bir gösterimini sunarak, yatırımcıların trend gücünü, piyasa dönüşlerini ve volatilite bölgelerini kolayca tespit etmelerini sağlar. Bu gösterge, mum gücünün hızlı ve güvenilir bir görsel doğrulamasını isteyen scalper'lar, günlük alım satım yapanlar ve swing yatırımcıları için idealdir. Temel Ö
Trend Checker MT5
Ahmad Kazbar
Göstergeler
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Trend ve İşlem Seviyeleri için Akıllı Gösterge Summary ATR duyarlı girişler, uyarlanabilir stop-loss ve isteğe bağlı hedeflerle kural tabanlı trend görselleştirme. What it does GammaTrend, fiyat hareketini ATR ve seçili kapanış koşullarıyla birlikte analiz ederek trend yönünü vurgular, olası giriş bölgelerini işaretler ve gösterge niteliğinde SL/TP seviyeleri hesaplar. Görsel analiz içindir; işlem yürütmez. Key features Trend tanımlama: tutarlı, kural tabanlı m
