Trading Sessions Clock
- Yardımcı programlar
Ahmad Kazbar
Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Trading Sessions Clock, dünyanın önde gelen finans merkezlerinin gerçek zamanlı işlem saatlerini doğrudan grafiğinizde gösteren profesyonel bir MT5 göstergesidir. Temiz ve modern bir arayüzle tasarlanmış olup, yatırımcıların aktif seansları ve yüksek volatilite çakışmalarını bir bakışta takip etmelerine yardımcı olur.
Temel Özellikler
- Beş senkronize analog saat: Sidney, Tokyo, Frankfurt, Londra ve New York
- Otomatik hafta sonu algılama ile doğru piyasa saatleri
- Renk kodlu seans kenarlıkları ile gerçek zamanlı açılış/kapanış durumu
- Açık ve koyu temalar
- Yatay veya dikey düzen seçenekleri
- Tamamen özelleştirilebilir saat boyutu, aralık, metin ve stil
- Taşınabilir panel — grafikte istediğiniz yere konumlandırın
- Akıcı animasyonlar ve yüksek kaliteli görsel işleme
- Minimum CPU kullanımı ile optimize edilmiş performans
Seans Saatleri
- Sidney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
- Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
- Frankfurt – 08:00–22:00 (CET/CEST)
- Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)
- New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)
Neden Trading Sessions Clock Kullanmalısınız?
Başlıca piyasaların ne zaman açık olduğunu anlamak, yatırımcıların likidite, volatilite ve potansiyel kırılma bölgelerini öngörmelerine yardımcı olur. Bu gösterge, net bir görsel genel bakış sunarak işlem kararlarını seans aktivitesiyle uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırır.
Şunlar için Mükemmel:
- Seans çakışması ticareti
- Yüksek hacimli dönemlerde scalping
- Volatilite pencerelerini izleme
- Birden fazla saat dilimini yöneten yatırımcılar
Nasıl Kullanılır
- Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin
- Tema, düzen ve görsel tercihleri seçin
- Paneli çalışma alanınıza en uygun yere konumlandırın
- Küresel piyasa aktivitesinin net farkındalığıyla işlem yapın
Trading Sessions Clock, işlem ortamınıza netlik ve hassasiyet getirerek hangi finans merkezlerinin şu anda aktif olduğunu her zaman bilmenizi sağlar.
Destek
Tüm MT5 sürümleriyle tam uyumlu. Strategy Tester'da çalışmaz (canvas sınırlaması). Sadece canlı işlem ve analiz için.