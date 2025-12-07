Swing Trade Concept MT5

SWING TRADE CONCEPT

🎯 NE İŞE YARAR?

Swing trading yapmak için tasarlanmış MT5 indikatörü. SuperTrend mantığıyla trend dönüşlerini yakalar, otomatik Fibonacci seviyeleriyle TP noktalarını gösterir.

⚡ NASIL ÇALIŞIR?

1. Trend Takibi
ATR bazlı SuperTrend algoritması kullanır. Fiyat trendi kırdığında sinyal verir.

2. Sinyal Üretimi

  • Trend yukarı döner → Yeşil BUY kutusu + ok (mumun altında)
  • Trend aşağı döner → Kırmızı SELL kutusu + ok (mumun üstünde)

3. Fibonacci Hedefleri
Otomatik 7 seviye çizer:

  • SL: Stoploss
  • Entry: Giriş noktası
  • TP 1-2-3-4: Kar alma hedefleri
  • CP: Pozisyon kapatma

Tüm seviyeler noktalı çizgilerle gösterilir, yanında fiyat yazar.

📊 NELER YAPAR?

 Otomatik Sinyaller: BUY/SELL kutuları ve oklar
 Fibonacci Seviyeleri: TP1-TP4 otomatik hesaplama
 ATR Bazlı: Her paritede düzgün çalışır (FOREX, Gold, Crypto)
 Temiz Görünüm: Grid otomatik kapanır, sağda boşluk açar
 Zoom Friendly: Sinyal kutuları sabit boyutta kalır

🔧 NASIL KULLANILIR?

  • Yeşil BUY → Long pozisyon aç, TP seviyelerini takip et
  • Kırmızı SELL → Short pozisyon aç, TP seviyelerini takip et
  • SL seviyesine stoploss koy
  • TP seviyelerinde kademeli kar al

Ayarlar:

  • ATR Periyodu: 14 (varsayılan)
  • ATR Çarpanı: 12.0 (varsayılan)
  • Fibonacci Lookback: 100 mum
  • Diğer ayarlar varsayılandan değiştirmeye gerek yok

💡 İPUCU

  • M15 ve üzeri timeframe'lerde daha iyi çalışır
  • Trend piyasalarda güçlü, range'de dikkatli kullan
  • Her zaman risk yönetimi yap
  • Demo'da test et, canlıda küçük lotla başla

