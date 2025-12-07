Swing Trade Concept MT5
- Göstergeler
- Burak Baltaci
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 10
🎯 NE İŞE YARAR?
Swing trading yapmak için tasarlanmış MT5 indikatörü. SuperTrend mantığıyla trend dönüşlerini yakalar, otomatik Fibonacci seviyeleriyle TP noktalarını gösterir.
⚡ NASIL ÇALIŞIR?
1. Trend Takibi
ATR bazlı SuperTrend algoritması kullanır. Fiyat trendi kırdığında sinyal verir.
2. Sinyal Üretimi
- Trend yukarı döner → Yeşil BUY kutusu + ok (mumun altında)
- Trend aşağı döner → Kırmızı SELL kutusu + ok (mumun üstünde)
3. Fibonacci Hedefleri
Otomatik 7 seviye çizer:
- SL: Stoploss
- Entry: Giriş noktası
- TP 1-2-3-4: Kar alma hedefleri
- CP: Pozisyon kapatma
Tüm seviyeler noktalı çizgilerle gösterilir, yanında fiyat yazar.
📊 NELER YAPAR?
✅ Otomatik Sinyaller: BUY/SELL kutuları ve oklar
✅ Fibonacci Seviyeleri: TP1-TP4 otomatik hesaplama
✅ ATR Bazlı: Her paritede düzgün çalışır (FOREX, Gold, Crypto)
✅ Temiz Görünüm: Grid otomatik kapanır, sağda boşluk açar
✅ Zoom Friendly: Sinyal kutuları sabit boyutta kalır
🔧 NASIL KULLANILIR?
- Yeşil BUY → Long pozisyon aç, TP seviyelerini takip et
- Kırmızı SELL → Short pozisyon aç, TP seviyelerini takip et
- SL seviyesine stoploss koy
- TP seviyelerinde kademeli kar al
Ayarlar:
- ATR Periyodu: 14 (varsayılan)
- ATR Çarpanı: 12.0 (varsayılan)
- Fibonacci Lookback: 100 mum
- Diğer ayarlar varsayılandan değiştirmeye gerek yok
💡 İPUCU
- M15 ve üzeri timeframe'lerde daha iyi çalışır
- Trend piyasalarda güçlü, range'de dikkatli kullan
- Her zaman risk yönetimi yap
- Demo'da test et, canlıda küçük lotla başla