RSI Scalping with Swing Signals

RSI Scalping & Swing Signals, kısa ve uzun vadeli trend yapısı tarafından filtrelenmiş temiz RSI sinyalleri isteyen scalper'lar, günlük tüccarlar (day trader) ve swing tüccarlar için tasarlanmış, güçlü, hızlı ve doğru momentum tabanlı bir göstergedir.

Bu araç, grafik gürültüsü olmadan yüksek düzeyde optimize edilmiş giriş ve çıkışlar sağlamak için Yumuşatılmış RSI, Kısa Vadeli Hareketli Ortalama (MA), Uzun Vadeli MA ve Boğa/Ayı Kesişim Uyarılarını birleştirir.

🔥 Temel Özellikler

Yumuşatılmış RSI Motoru: Piyasa gürültüsünü gideren ve gerçek momentum kaymalarını net bir şekilde gösteren çift işlem görmüş bir RSI (RSI → Yumuşatılmış RSI → RMA).

Kısa Vadeli Trend Filtresi: Yumuşatılmış RSI'nin yerleşik MA'sı, aşağıdakiler için mükemmel olan mikro trend değişikliklerini belirler: Geri çekilmelerde scalping Erken dönüşler Momentumun devamı

Uzun Vadeli Trend Yönü: İsteğe bağlı bir Uzun Hareketli Ortalama, tüccarların şunları filtrelemesine olanak tanır: Yalnızca uzun MA'nın üzerindeki alım sinyalleri Yalnızca uzun MA'nın altındaki satım sinyalleri Trend takibi stratejileri için mükemmeldir.

Temiz Al/Sat Sinyalleri: Gösterge, yumuşatılmış RSI uzun MA'yı kestiğinde yukarı ve aşağı okları çizer. Sinyaller, yanlış sinyalleri ve geç girişleri ortadan kaldırmak için optimize edilmiştir.

Gerçek Zamanlı Boğa / Ayı Gösterge Paneli: Otomatik olarak akıllı bir tablo görünür ve şunları gösterir: RSI Durumu: Boğa / Ayı / Nötr Uzun MA Durumu: Trendin Üzerinde / Altında Bu, tüccarların birden fazla aracı kontrol etmeden piyasa koşullarını anında anlamalarına yardımcı olur.

Çok Tarzlı Kullanılabilirlik: Şunlar için uygundur: Scalping Gün İçi (Intraday) Swing İşlemleri (Swing Trading) Trend Takibi RSI Stratejisi Geliştirme Her piyasada çalışır: Forex, Altın (XAUUSD), Endeksler, Kripto, Hisse Senetleri.

Hafif ve Ultra Hızlı: Ağır hesaplamalar yok. Yeniden çizim (Repainting) yok. Gecikme (Lag) yok.

📌 Girdiler / Ayarlar

RSI Uzunluğu

RSI Yumuşatma Uzunluğu

Kısa MA Uzunluğu

Uzun MA Uzunluğu

Uzun MA'yı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak

Ok Sinyallerini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak

Gösterge Paneli Tablosunu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak

Uygulanan Fiyat

Tüm ayarlar ileri düzey kullanıcılar için özelleştirilebilir.

🎯 Nasıl Kullanılır

Alım oku = potansiyel uzun (long) giriş

Satım oku = potansiyel kısa (short) giriş

Yalnızca uzun vadeli yöne uyan sinyalleri trade edin (isteğe bağlı ancak önerilir)

En iyi performans için destek/direnç veya fiyat hareketi ile birlikte kullanın.

⭐ Neden Bu Gösterge? Çünkü RSI'nın 1 numaralı sorununu, yani gürültüyü ve yanlış dönüşleri çözüyor. Bu araç, RSI'yı gerçek ticaret koşulları için oluşturulmuş istikrarlı, güvenilir bir momentum motoruna dönüştürür.