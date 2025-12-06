Bushido VWAP
- Göstergeler
- Temirgali Orazbayev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Bushido VWAP — savaşçı minimalizmin denge seviyeleri
Bushido VWAP, merkez VWAP çizgisi ve altı sapma seviyesinden oluşan günlük bir yapı oluşturur. Her işlem günü kendi bağımsız seviyelerini üretir; fiyatın dengede kaldığı ve gizli dengesizliğin oluştuğu bölgeler belirginleşir.
Göstergede iki mod bulunur: standart ve temiz, minimal Bushido Style.
Parametreler
-
Use bushido style — Bushido görünüm stilini etkinleştirir.
-
Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — çizgi tarzları (düz, kesikli, noktalı).
-
Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — VWAP ve sapma çizgi renkleri.
-
Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — çizgi kalınlıkları.
Çizgiler ve yapı
Toplam 7 çizgi:
-
Merkez: VWAP
-
VWAP üstü: Dev +1, +2, +3
-
VWAP altı: Dev –1, –2, –3
Seviyeler gerçek zamanlı güncellenir ve her yeni günde sıfırlanır.
Bufferlar (numara → çizgi)
-
Buffer 0 — VWAP
-
Buffer 1 — Dev +1
-
Buffer 2 — Dev +2
-
Buffer 3 — Dev +3
-
Buffer 4 — Dev –1
-
Buffer 5 — Dev –2
-
Buffer 6 — Dev –3
Her çizgi kendine ait renk, stil ve kalınlığa sahiptir. Repaint yapmaz.