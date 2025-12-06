Bushido VWAP

Bushido VWAP — savaşçı minimalizmin denge seviyeleri

Bushido VWAP, merkez VWAP çizgisi ve altı sapma seviyesinden oluşan günlük bir yapı oluşturur. Her işlem günü kendi bağımsız seviyelerini üretir; fiyatın dengede kaldığı ve gizli dengesizliğin oluştuğu bölgeler belirginleşir.

Göstergede iki mod bulunur: standart ve temiz, minimal Bushido Style.

Parametreler

  • Use bushido style — Bushido görünüm stilini etkinleştirir.

  • Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — çizgi tarzları (düz, kesikli, noktalı).

  • Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — VWAP ve sapma çizgi renkleri.

  • Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — çizgi kalınlıkları.

Çizgiler ve yapı

Toplam 7 çizgi:

  • Merkez: VWAP

  • VWAP üstü: Dev +1, +2, +3

  • VWAP altı: Dev –1, –2, –3

Seviyeler gerçek zamanlı güncellenir ve her yeni günde sıfırlanır.

Bufferlar (numara → çizgi)

  • Buffer 0 — VWAP

  • Buffer 1 — Dev +1

  • Buffer 2 — Dev +2

  • Buffer 3 — Dev +3

  • Buffer 4 — Dev –1

  • Buffer 5 — Dev –2

  • Buffer 6 — Dev –3

Her çizgi kendine ait renk, stil ve kalınlığa sahiptir. Repaint yapmaz.

