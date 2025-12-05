Forex Sessions Clock
Gerçek Zamanlı Küresel Piyasa İzleme ile Ticaretinizi Dönüştürün
Bir daha asla ticaret fırsatını kaçırmayın! Forex Sesyon Saati, birden fazla küresel piyasayı aynı anda izlemesi gereken profesyonel forex yatırımcıları için nihai MetaTrader 5 göstergesidir. Sydney, Tokyo, Frankfurt, Londra ve New York'taki ticaret seanslarını gerçek zamanlı piyasa durumunu gösteren güzel analog saatlerle takip edin.
Temel Özellikler
Altı Senkronize Dünya Saati
- Yerel Saat – Sistem zaman diliminize göre
- Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
- Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
- Frankfurt – 08:00–22:00 (CET/CEST)
- Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)
- New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)
Akıllı Ticaret Seansı Göstergeleri
- Yeşil Kenarlık = Piyasa AÇIK ve aktif olarak işlem görüyor
- Gri Kenarlık = Piyasa KAPALI
- Yerleşik takvim ile otomatik tatil tespiti
- Tüm büyük piyasalar için hafta sonu tespiti
- Gerçek zamanlı seans durumu güncellemeleri
Güzel, Özelleştirilebilir Arayüz
- Karanlık Mod - Gece ticareti için mükemmel
- Aydınlık Mod - Temiz, profesyonel gündüz teması
- Yumuşak Animasyonlar - Kübik yumuşatma ile 500ms geçişler
- Sürüklenebilir - Grafiğinizde herhangi bir yere yerleştirin
- Küçültülebilir - Gerektiğinde ekran alanı tasarrufu yapın
- İki Düzen - Yatay veya Dikey saat düzenlemesi
Gelişmiş Teknik Özellikler
- Tüm zaman dilimleri için tam DST (Yaz Saati Uygulaması) desteği
- Otomatik yaz/kış saati ayarlaması
- Harici API bağımlılığı yok - %100 güvenilir
- Optimize edilmiş performans
- Yapılandırılabilir saat boyutu (50-400px)
- 12 saatlik format için AM/PM göstergeleri
Neden Forex Sesyon Saatini Seçmelisiniz?
Çoklu Piyasa Yatırımcıları İçin Mükemmel: Forex çiftleri, endeksler veya emtialar ticareti yapıyor olun, büyük piyasaların ne zaman açık olduğunu bilmek çok önemlidir.
Profesyonel Tasarım: Modern UI/UX prensipleri ile oluşturulmuş, yumuşak animasyonlar ve bir bakışta okunması kolay güzel analog saat kadranları içerir.
Güvenilir ve Doğru: Doğru zaman dilimi ofsetleri ile yerel sistem saatini kullanır. İnternet bağlantısı gerekmez.
İdeal Kullanıcılar:
- Birden fazla döviz çiftini izleyen Forex yatırımcıları
- Küresel piyasa açılış/kapanışlarını takip eden swing yatırımcıları
- Seans örtüşmelerine odaklanan günlük yatırımcılar
- Çoklu zaman dilimi stratejileri yöneten profesyonel yatırımcılar
- Uluslararası piyasa saatlerini takip etmek isteyen yatırımcılar
Ticaret Seansı Örtüşmeleri İçin Mükemmel
Yüksek hacimli ticaret dönemlerini belirleyerek karınızı maksimize edin:
- Londra-New York Örtüşmesi - En yüksek forex hacmi
- Sydney-Tokyo Örtüşmesi - Asya piyasa aktivitesi
- Tokyo-Londra Örtüşmesi - Erken Avrupa ticareti
Kolay Kurulum
- Göstergeyi MetaTrader 5'e yükleyin
- Herhangi bir grafiğe sürükleyin
- Tercih ettiğiniz temayı seçin (Karanlık/Aydınlık)
- Düzeni seçin (Yatay/Dikey)
- Mevcut mevsimi ayarlayın (Kış/Yaz saati)
- Güvenle ticarete başlayın!
Profesyonel piyasa zamanlaması ile ticaret oyununuzu yükseltin!