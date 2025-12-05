Forex Sessions Clock

Gerçek Zamanlı Küresel Piyasa İzleme ile Ticaretinizi Dönüştürün

Forex Sesyon Saati - MT5 için Çoklu Zaman Dilimi Forex Piyasa Saatleri Göstergesi Forex Sesyon Saati - Profesyonel Çoklu Zaman Dilimi Piyasa Saatleri Göstergesi

Bir daha asla ticaret fırsatını kaçırmayın! Forex Sesyon Saati, birden fazla küresel piyasayı aynı anda izlemesi gereken profesyonel forex yatırımcıları için nihai MetaTrader 5 göstergesidir. Sydney, Tokyo, Frankfurt, Londra ve New York'taki ticaret seanslarını gerçek zamanlı piyasa durumunu gösteren güzel analog saatlerle takip edin.

Temel Özellikler

Altı Senkronize Dünya Saati

Yerel Saat – Sistem zaman diliminize göre

– Sistem zaman diliminize göre Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)

– 09:59–16:00 (AEST/AEDT) Tokyo – 09:00–15:30 (JST)

– 09:00–15:30 (JST) Frankfurt – 08:00–22:00 (CET/CEST)

– 08:00–22:00 (CET/CEST) Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)

– 08:00–16:30 (GMT/BST) New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Akıllı Ticaret Seansı Göstergeleri

Yeşil Kenarlık = Piyasa AÇIK ve aktif olarak işlem görüyor

= Piyasa AÇIK ve aktif olarak işlem görüyor Gri Kenarlık = Piyasa KAPALI

= Piyasa KAPALI Yerleşik takvim ile otomatik tatil tespiti

Tüm büyük piyasalar için hafta sonu tespiti

Gerçek zamanlı seans durumu güncellemeleri

Güzel, Özelleştirilebilir Arayüz

Karanlık Mod - Gece ticareti için mükemmel

- Gece ticareti için mükemmel Aydınlık Mod - Temiz, profesyonel gündüz teması

- Temiz, profesyonel gündüz teması Yumuşak Animasyonlar - Kübik yumuşatma ile 500ms geçişler

- Kübik yumuşatma ile 500ms geçişler Sürüklenebilir - Grafiğinizde herhangi bir yere yerleştirin

- Grafiğinizde herhangi bir yere yerleştirin Küçültülebilir - Gerektiğinde ekran alanı tasarrufu yapın

- Gerektiğinde ekran alanı tasarrufu yapın İki Düzen - Yatay veya Dikey saat düzenlemesi

Gelişmiş Teknik Özellikler

Tüm zaman dilimleri için tam DST (Yaz Saati Uygulaması) desteği

Otomatik yaz/kış saati ayarlaması

Harici API bağımlılığı yok - %100 güvenilir

Optimize edilmiş performans

Yapılandırılabilir saat boyutu (50-400px)

12 saatlik format için AM/PM göstergeleri

Neden Forex Sesyon Saatini Seçmelisiniz?

Çoklu Piyasa Yatırımcıları İçin Mükemmel: Forex çiftleri, endeksler veya emtialar ticareti yapıyor olun, büyük piyasaların ne zaman açık olduğunu bilmek çok önemlidir.

Profesyonel Tasarım: Modern UI/UX prensipleri ile oluşturulmuş, yumuşak animasyonlar ve bir bakışta okunması kolay güzel analog saat kadranları içerir.

Güvenilir ve Doğru: Doğru zaman dilimi ofsetleri ile yerel sistem saatini kullanır. İnternet bağlantısı gerekmez.

İdeal Kullanıcılar:

Birden fazla döviz çiftini izleyen Forex yatırımcıları

Küresel piyasa açılış/kapanışlarını takip eden swing yatırımcıları

Seans örtüşmelerine odaklanan günlük yatırımcılar

Çoklu zaman dilimi stratejileri yöneten profesyonel yatırımcılar

Uluslararası piyasa saatlerini takip etmek isteyen yatırımcılar

Ticaret Seansı Örtüşmeleri İçin Mükemmel

Yüksek hacimli ticaret dönemlerini belirleyerek karınızı maksimize edin:

Londra-New York Örtüşmesi - En yüksek forex hacmi

- En yüksek forex hacmi Sydney-Tokyo Örtüşmesi - Asya piyasa aktivitesi

- Asya piyasa aktivitesi Tokyo-Londra Örtüşmesi - Erken Avrupa ticareti

Kolay Kurulum

Göstergeyi MetaTrader 5'e yükleyin Herhangi bir grafiğe sürükleyin Tercih ettiğiniz temayı seçin (Karanlık/Aydınlık) Düzeni seçin (Yatay/Dikey) Mevcut mevsimi ayarlayın (Kış/Yaz saati) Güvenle ticarete başlayın!

Profesyonel piyasa zamanlaması ile ticaret oyununuzu yükseltin!