Solar Gold AI — Yüksek Hassasiyetli Trend Zekâsı



Solar Gold AI, yalnızca XAUUSD için özel olarak tasarlanmış premium bir Uzman Danışmandır ve güneş döngüsü kadar istikrarlı bir şekilde en güçlü piyasa hareketlerini yakalamak için geliştirilmiştir.

Sistem, gelişmiş piyasa yapısı analizi, volatilite haritalaması ve dinamik trend senkronizasyonunu birleştirerek hem sakin hem de yüksek enerjili piyasa koşullarında yüksek olasılıklı girişleri tespit eder.

Solar Gold AI, ATR tabanlı volatilite filtreleriyle kendini sürekli yeniden kalibre ederek stop loss, take profit ve trailing yapısının mevcut piyasa şartlarıyla mükemmel uyumlu olmasını sağlar.

Opsiyonel akıllı kurtarma modu ise yalnızca sıkı güvenlik kuralları karşılandığında pozisyonları güçlendirir.

Stabilite, netlik ve teknik doğruluk isteyen traderlar için mükemmel bir seçenektir.

Öne çıkan özellikler

XAUUSD momentumuna özel Solar-Cycle trend motoru

Volatilite + yapı + mum davranışı birleşik onay sistemi

Koruyucu limitlere sahip akıllı kurtarma modu

Otomatik risk veya sabit lot yönetimi

Londra / New York / Asya seans filtreleri

Tam otomatik, başlangıç dostu kullanım

Teknik özellikler