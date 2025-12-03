Solar Gold Ai
- Uzman Danışmanlar
- Mike Wilson Namaru
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Solar Gold AI — Yüksek Hassasiyetli Trend Zekâsı
Solar Gold AI, yalnızca XAUUSD için özel olarak tasarlanmış premium bir Uzman Danışmandır ve güneş döngüsü kadar istikrarlı bir şekilde en güçlü piyasa hareketlerini yakalamak için geliştirilmiştir.
Sistem, gelişmiş piyasa yapısı analizi, volatilite haritalaması ve dinamik trend senkronizasyonunu birleştirerek hem sakin hem de yüksek enerjili piyasa koşullarında yüksek olasılıklı girişleri tespit eder.
Solar Gold AI, ATR tabanlı volatilite filtreleriyle kendini sürekli yeniden kalibre ederek stop loss, take profit ve trailing yapısının mevcut piyasa şartlarıyla mükemmel uyumlu olmasını sağlar.
Opsiyonel akıllı kurtarma modu ise yalnızca sıkı güvenlik kuralları karşılandığında pozisyonları güçlendirir.
Stabilite, netlik ve teknik doğruluk isteyen traderlar için mükemmel bir seçenektir.
Öne çıkan özellikler
-
XAUUSD momentumuna özel Solar-Cycle trend motoru
-
Volatilite + yapı + mum davranışı birleşik onay sistemi
-
Koruyucu limitlere sahip akıllı kurtarma modu
-
Otomatik risk veya sabit lot yönetimi
-
Londra / New York / Asya seans filtreleri
-
Tam otomatik, başlangıç dostu kullanım
Teknik özellikler
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman dilimi: H1
-
Minimum depozito: $500 (önerilen: $1,000+)
-
Risk modeli: %1 varsayılan
-
Kaldıraç: 1:50+ (1:100+ ideal)
-
Hesap türü: ECN / RAW
-
VPS: Şiddetle önerilir