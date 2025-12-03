Midas Touch Ai
- Mike Wilson Namaru
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Midas Touch AI — Altın hassasiyetinde profesyonel işlem
Midas Touch AI, altın piyasası için premium ve yüksek doğrulukta bir işlem yaklaşımı sunar.
Efsanevi “Altın Dokunuş”tan ilham alan EA; order-flow mantığı, fiyat hareketi simetrisi ve çoklu zaman dilimi trend analizini birleştirerek son derece doğru girişler üretir.
EA, piyasa oynaklığına göre SL/TP oranlarını otomatik olarak ayarlar. Kontrollü ölçeklendirme isteyenler için güvenli Martingale modu da mevcuttur.
Öne çıkan özellikler
XAUUSD için yüksek hassasiyetli giriş motoru
Order-flow tabanlı onay sistemi
Uzun vadeli istikrar için sağlam algoritma
Otomatik veya sabit lot yönetimi
Seans filtreleri
Hızlı kurulum, tamamen otomatik çalışma
Teknik bilgiler
Sembol: XAUUSD
Zaman Dilimi: H1
Minimum Bakiye: $500+
Kaldıraç: 1:50+ (ideal 1:100+)
Risk: Ayarlanabilir
Hesap Türü: ECN / RAW
VPS: Şiddetle önerilir